Comment la saison 14 d’IPL offre une opportunité aux marketeurs d’applications

Le rapport AppsFlyer révèle que les consommateurs ont décidé d’acheter plus de produits et de services via des applications mobiles, faisant ainsi de 2020 une année importante en matière de revenus IPL en hausse

Les consommateurs restant à la maison, la Premier League indienne a capturé les globes oculaires comme jamais auparavant, offrant aux spécialistes du marketing d’applications l’opportunité de toucher et d’interagir avec le public. Les consommateurs ont décidé d’acheter plus de produits et de services via des applications mobiles, faisant ainsi de 2020 une année importante pour les revenus IPL en hausse, selon le rapport d’AppsFlyer intitulé “ IPL 2021 Une année historique pour le mobile ”. Selon le rapport, les campagnes axées sur les revenus ont rapporté le double des utilisateurs payants par rapport aux installations organiques pour la catégorie des jeux, tandis que les installations organiques ont explosé dans la catégorie des aliments et boissons, des finances et du shopping. Pour les jeux, les utilisateurs remarketing ont démontré 30% de rétention en plus, un taux qui a été constant au cours des deux dernières années, ce qui indique aux spécialistes du marketing de le pratiquer davantage pour les applications de jeu.

Avec près de la moitié des internautes indiens pendant la pandémie étant des acheteurs en ligne pour la première fois, le ratio d’utilisateurs payants (installations non organiques) dans les applications d’achat a augmenté de 20% et les utilisateurs payants organiques ont presque doublé, selon le rapport. L’étude représente un compte rendu complet des données et des informations couvrant 2,1 milliards d’installations de 2501 applications avec au moins 1000 installations non organiques (NOI) mensuelles, pendant les saisons IPL en 2019 et 2020, ce qui en fait une opportunité lucrative pour les spécialistes du marketing en 2021. Le L’échantillon de données comprend également 292,5 milliards d’ouvertures d’applications et 1,1 milliard de conversions de remarketing (ouverture d’applications).

Les informations ont révélé que la catégorie des aliments et des boissons était la plus élevée au déjeuner, avec son deuxième pic quotidien de revenus et de sessions de midi à 14 heures. Il est également resté plus élevé que toute autre verticale le soir avec 19h à 22h représentant 30% des séances, alors que 18h à 22h représentant plus de 40% du chiffre d’affaires. Les applications de jeu ont connu un deuxième pic quotidien le plus élevé de sessions et de revenus de midi à 14 heures et ont enregistré un pic de revenus de 14 heures à 20 heures. Le divertissement a prospéré pendant les quatre heures entre 19h et 23h, représentant 31% des revenus et plus de 42% des sessions. 15% des séances ont eu lieu après le match, c’est-à-dire de 22h à minuit.

Pendant ce temps, les applications de shopping ont également explosé pendant les matchs du soir, avec près de 30% des revenus réservés entre 19 h 00 et 23 h 00 et après un match solide de 22 h 00 à 1 h 00, représentant près de 19% des revenus. En outre, les revenus des applications financières ont commencé à grimper à 10 heures du matin, ne diminuant que vers 19 h 20. Cette période de 10 heures représente près des trois quarts de tous les revenus financiers.

Les deux facteurs d’un verrouillage pandémique et la montée des soirées de surveillance en direct ont alimenté de manière agressive la demande de livraisons de produits alimentaires et les marques de produits alimentaires et de boissons ont triplé (+ 175%) le NOI. Les utilisateurs de remarketing ont enregistré 57% de rétention en plus que les utilisateurs non-remarketés Avec la montée en flèche du nombre de nouveaux utilisateurs, le remarketing est fortement recommandé pour renforcer la valeur de la marque et stimuler la fidélisation de la catégorie des aliments et des boissons, indique le rapport.

L’enthousiasme refoulé des consommateurs a conduit à un plus grand succès des campagnes d’acquisition d’utilisateurs pour la catégorie jeux en pré et post-saison et la catégorie aliments et boissons en pré et mi-saison, tandis que la mi-saison a généré des campagnes de revenus pour les jeux et le shopping, avec -les achats d’applications atteignent leur apogée au cours de la semaine 5.

La catégorie FinTech a vu plus d’installations organiques, de sessions et d’utilisateurs actifs quotidiens en pré-saison et en début de saison – un changement par rapport aux années précédentes. Comme la NOI était fortement concentrée dans les semaines qui ont suivi l’IPL en 2019 et 2020, AppsFlyer a noté que les spécialistes du marketing pourraient vouloir déplacer les efforts de l’AU vers le début de la saison en 2021. «D’une année à l’autre, 26,39% d’applications de finance en moins ont été remises en marché en 2020, malgré le remarketing prouvé très efficace, avec une rétention des utilisateurs sur 30 jours 56% plus élevée. Les spécialistes du marketing peuvent souhaiter reprendre le remarketing pour éviter de perdre leurs nouveaux utilisateurs », indique le rapport.

La catégorie Divertissement a été témoin de l’afflux de nouveaux utilisateurs organiques en 2020 et a montré un taux de rétention sur 30 jours plus de trois fois supérieur à celui des utilisateurs non recommercialisés. Les achats via l’application ont tendance à augmenter au cours de la semaine 3, atteignant un sommet au cours des semaines 5 et 6.Par conséquent, les spécialistes du marketing pourraient vouloir démarrer les campagnes UA plus tôt et augmenter les campagnes de revenus dans les premières semaines.

IPL est le plus grand événement sportif de l’Inde et offre une pléthore d’opportunités pour les spécialistes du marketing d’applications d’aligner leurs stratégies sur le changement rapide du comportement du public pendant les matchs réels, a déclaré Sanjay Trisal, directeur national d’AppsFlyer India. «Le rapport IPL 2021 analyse non seulement le potentiel des spécialistes du marketing dans l’ensemble du jeu, mais fournit également des tendances et des opportunités qui peuvent être exploitées au fil de la saison. Une facette intéressante de ce rapport est la section sur le comportement des utilisateurs mobiles le jour du match qui synchronise chaque catégorie d’applications avec l’heure de la journée et parle des applications qui ont atteint leur apogée à un moment donné », a-t-il ajouté.

