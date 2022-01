Comment la saison 4 de Cobra Kai de Netflix a décroché ce camée surprise

La saison 4 de Cobra Kai, la série populaire poursuivant la saga du film The Karate Kid, vient de sortir sur Netflix le 31 décembre – et si vous êtes arrivé au dernier épisode, il y a de fortes chances que vous vous demandiez comment ce camée surprise de célébrité est venu être.

Attention : ce qui suit contient des spoilers pour la saison 4 de Cobra Kai. Si vous n’avez pas regardé et que vous ne voulez pas être spoilé, arrêtez de lire.

La chanteuse Carrie Underwood, lauréate d’un Grammy, apparaît dans l’épisode 9 de la saison 4, chantant « The Moment of Truth » de Survivor au All Valley Karate Tournament. Pourquoi un chanteur de renommée mondiale se produit-il lors d’un concours de karaté local ? Qui sait, pour être honnête. Ce que nous savons, c’est comment Underwood a été choisi pour la série.

S’adressant à Entertainment Weekly, les co-créateurs de Cobra Kai, Josh Heald, Jon Hurwitz et Hayden Schlossberg, ont révélé que l’équipe créative derrière la série avait pris note d’un tweet Underwood fait en août 2020 lorsqu’elle a commencé à binging la série. Le tweet d’Underwood, court et précis, a qualifié la série de « plutôt géniale ».

Heald a déclaré qu’il leur avait fallu « environ cinq minutes » pour approcher Underwood et discuter d’une éventuelle apparition en tant qu’invité. « Faites attention à ce que vous tweetez sur Cobra Kai si vous êtes une célébrité », ajoute Schlossberg, « car nous l’enregistrons immédiatement et réfléchissons aux possibilités. »

