Comment la saison 4 de la recrue change les choses pour John Nolan de Nathan Fillion

On dirait que nous aurons une version un peu élevée de ce que nous voyons faire maintenant John Nolan de Nathan Fillion, et avec moins de surveillance faisant autorité. Oui, il va encore beaucoup conduire dans sa voiture de groupe, mais il n’a plus à se déplacer avec un partenaire ou avec quelqu’un d’autre qui surveille chacun de ses mouvements. Il semble que nous ayons encore quelques scènes en solo avec Fillion au volant, car Nolan va avoir un peu plus de pouvoir alors qu’il va enfin au-delà de la distinction titulaire. Il n’a pas besoin de consulter ses supérieurs aussi souvent, et par conséquent, nous pouvons voir des difficultés de confiance dans sa transition pour avoir plus de force et tirer sa position. Et s’il voulait renforcer cette confiance en chantant le plus fort possible dans sa voiture de groupe au moins une fois par épisode, qu’il en soit ainsi.