Comment la saison 8 de Flash donne immédiatement aux fans une magie croisée avec des stars de retour

Intitulé “Armageddon”, le grand événement de la saison 8 de Flash verra Barry Allen de Grant Gustin, Iris West-Allen de Candice Patton et le reste de la Team Flash essayer de sauver le monde d’une puissante menace extraterrestre qui est venue sur Terre dans des circonstances mystérieuses. Avec le sort de l’humanité en jeu et un compte à rebours, Team Flash devra recruter des alliés pour les aider à sortir victorieux. Ces autres héros comprendront Ryan Wilder/Batwoman de Javicia Leslie, Ray Palmer/Atom de Brandon Routh, Jefferson Williams/Black Lightning de Cress Williams, Alex Danvers/Sentinel de Chyler Leigh, Mia Queen de Kat McNamara et Ryan Choi d’Osric Chau. Tom Cavanagh et Neal McDonough reprendront également les méchants Eobard Thawne/Reverse-Flash et Damien Darhk, respectivement.