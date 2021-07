Comment la santé mentale de nos jeunes s’améliore grâce à la nature

23/07/2021 à 19h00 CEST

La configuration de nos villes, le type d’urbanisme et d’architecture qui a conquis le monde ces dernières décennies, nous a aidés à nous éloigner de la la nature. Une déconnexion avec ce que nous étions et ce que nous sommes au fond, qui affecte de manière décisive, selon la science, la santé mentale de nos jeunes de tous âges et du monde entier.

Ceci est démontré par les dernières recherches publiées par le Collège universitaire de Londres (UCL) en collaboration avec le Imperial College London School of Public Health (ICLSPH).

Des chercheurs scientifiques des deux organisations britanniques ont confirmé, après avoir mené une étude sur plus de 3 500 enfants et jeunes entre neuf et quinze ans, comment ceux qui vivent dans les villes et sans rapport avec la nature, ont des problèmes émotionnels plus importants et des échecs dans le développement cognitif.

C’est à cet âge, entre neuf et quinze ans, que la pensée, le raisonnement et la compréhension des êtres humains se développent enfin.

Diverses études et professionnels de la psychologie soulignent cette époque comme clé dans la formation de la personnalité des êtres humains.

Or, l’étude britannique publiée dans la revue scientifique Nature Sustainability a confirmé que les élèves des écoles britanniques plus étroitement liées à la nature se démarquent en termes de développement cognitif et de santé mentale par rapport au reste des sujets analysés.

« Il a été confirmé que les bienfaits des milieux naturels sur la santé mentale des jeunes sont comparables à l’histoire familiale », Professeur Mireille Toledano, directeur du Centre Mohn pour la santé et le bien-être de l’enfant et chercheur, membre du Centre MRC pour l’environnement et la santé et chercheur principal de l’étude.

Un meilleur développement cognitif grâce aux espaces naturels

Afin d’établir le bon contexte, sachez que la recherche limite ces différents milieux ou espaces naturels dans zones vertes Oui zones bleues.

Les premiers font référence à forêts et parcs tandis que ces derniers parlent de rivières, mers et lacs, moins influent à Londres, la ville d’étude.

L’exposition de chaque élève à ces espaces a été déterminée grâce à l’utilisation d’informations satellitaires qui lié ou non à la maison et à l’école des plus petits avec des rivières, des forêts, des prairies & mldr;

Une fois les paramètres clés de la recherche établis et les données étudiées et analysées, les scientifiques ont pu confirmer que les jeunes qui se rapprochent quotidiennement de ces espaces naturels sont 16% moins susceptibles de souffrir de problèmes émotionnels ou comportementaux.

L’étude a été réalisée sur plus de 3 500 jeunes et pendant une période de quatre ans -entre 2014 et 2018- dans l’aire métropolitaine de Londres.

Le Royaume-Uni et sa lutte contre les problèmes de santé mentale des très jeunes

Actuellement, et selon les chiffres officiels, on estime qu’à Londres, parmi les garçons et les filles âgés de cinq à seize ans, il y a un enfant sur dix (10 %) qui souffre de maladies ou de problèmes liés à la santé mentale.

Des conditions qui finissent par passer à l’âge adulte également.

Avec les données en main, la réalité sociale du pays et l’étude réalisée, les chercheurs invitent à réinventer l’urbanisme.

“Ces résultats contribuent à notre compréhension des types d’environnements naturels en tant que facteur de protection important pour le développement cognitif et la santé mentale d’un adolescent et suggèrent que tous les types d’environnements ne peuvent pas contribuer de manière égale à ces bienfaits pour la santé.” indique le doctorant, et auteur principal de l’étude Mikaël Maes, chercheur à l’University College London et à l’Imperial College London School of Public Health.

Espaces verts, santé mentale et confinement

Il existe de nombreuses études antérieures à celle publiée dans Nature Sustainability qui montrent la relation entre une meilleure santé mentale grâce à l’exposition aux espaces verts.

Un bon exemple en est la façon dont les confinements les plus sévères de 2020 ont été subis en raison de la pandémie de COVID-19 en Espagne.

Ceci est confirmé par l’étude menée par le Institut des sciences et technologies de l’environnement de l’Université autonome de Barcelone (ICTA-UAB), en collaboration avec le Institut de santé publique de l’Université de Porto (Ispup), et qui a été publié dans la revue scientifique Enviroment International.

Les espaces verts, aussi bien à la campagne qu’en ville, ont réduit l’impact des confinements et les niveaux de stress qu’ils génèrent.

Tant l’espagnol que le portugais analysés ont montré une relation claire entre l’exposition à la nature et une meilleure santé mentale.

Et c’est là qu’intervient à nouveau le besoin de réaménagement de nos villes pour la science : « Notre étude est particulièrement importante pour des villes comme Barcelone, où les bâtiments nouvellement construits ont rarement des balcons ou des espaces communautaires avec de la végétation », a déclaré le Margarita Triguero, chercheuse ICTA-UAB.

Il est essentiel pour les chercheurs espagnols, portugais et britanniques, comme l’a indiqué le professeur Triguero, “de réévaluer comment la rénovation ou la construction de nouvelles maisons peuvent être des espaces plus sains qui favorisent et préviennent la santé des personnes qui les habitent”.