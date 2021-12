Comment la scène post-crédits de Hawkeye aggrave encore le problème des Avengers

La dernière aventure MCU de l’année s’est terminée mercredi, alors que l’épisode 6 de Hawkeye a frappé Disney Plus. Nous avons déjà expliqué la finale de Hawkeye et cette scène post-générique déroutante, qui se trouve être la seule scène de générique de la saison. En regardant la scène finale de Hawkeye, vous vous rendrez peut-être compte qu’elle amplifie un gros problème des Avengers que Marvel devra bientôt résoudre. Méfiez-vous que plusieurs spoilers Avengers de Hawkeye et MCU Phase 4 peut suivre ci-dessous.

Scène de générique de Hawkeye : une histoire étrange des Avengers

La finale de Hawkeye présente de nombreux cliffhangers pour l’avenir, rendant une scène post-crédits inessentielle. Marvel résume tout dans ce qui s’est avéré être l’épisode le plus long de la saison. Et Marvel n’est pas tout à fait prêt à répondre à bon nombre de nos questions persistantes sur les choses que nous avons vues dans la série.

Dans cet esprit, la scène musicale de Rogers qui vient après le générique a du sens. C’est un ensemble musical idiot dans le monde des Avengers qui ne signifie pas grand-chose pour l’intrigue globale de la phase 4 du MCU. Au mieux, cela nous dit à quel point les Avengers sont importants et à quel point certaines personnes les aiment.

Cependant, cette scène de Rogers vous fait réaliser que Marvel a un gros problème avec les Avengers qui a besoin d’être clarifié. C’est un trou potentiel pour l’intrigue.

Le problème des Vengeurs

Ce que Hawkeye nous dit est quelque chose que nous avons appris d’autres émissions MCU, y compris Endgame. Les héros les plus puissants de la Terre sont très populaires auprès des humains ordinaires. C’est quelque chose que la finale de Hawkeye démontre davantage.

La scène des crédits de Rogers est une ode aux Avengers. Et un étrange, étant donné qu’il met en scène Ant-Man, un héros qui n’était pas présent lors de la bataille de New York dans The Avengers. Pourtant, il est un héros largement reconnu et aimé.

Que savent vraiment les gens ordinaires ?

Cela soulève la question suivante : que savent vraiment les gens sur les Avengers et les autres super-héros ?

Nous avons des super-héros dans la rue qui jouent le rôle de divers Avengers. Nous avons vu la même chose se produire dans une scène supprimée de Black Widow – des enfants jouaient aux Avengers dans la rue.

Wong (Benedict Wong) est incroyablement populaire à Shang-Chi. No Way Home pourrait expliquer pourquoi c’est le cas – il est le sorcier suprême du monde.

La présence d’Ant-Man dans la scène des crédits Hawkeye montre clairement que tout le monde sait qui est Scott Lang. Mais pourquoi est-il si populaire tout d’un coup ?

Dans Le faucon et le soldat de l’hiver, les gens ont reconnu Sam Wilson (Anthony Mackie) et Bucky Barnes (Sebastian Stan) comme des super-héros. Ce dernier a finalement fait ses preuves en tant que vengeur, au-delà de ses actions dans Endgame. De plus, dans Falcon, certains fans des Avengers pensent que Steve Rogers (Chris Evans) est sur la Lune. Pendant ce temps, les autorités honorent Captain America de Steve Rogers avec un événement très public.

Vengeurs fiction et réalité

Séparément, les Flag Smashers et d’autres s’opposent aux super-héros. Val (Julia Louis-Dreyfus), qui sait tout, informe Yelena que Hawkeye a tué Nat dans Black Widow. Et n’oublions pas que certains ennemis de Spider-Man croient au complot de Mysterio.

D’autre part, dans WandaVision, nous voyons des agents de SWORD et du FBI discuter des différents Avengers et de leurs pouvoirs. Ils comparent le pouvoir de Captain Marvel (Brie Larson) à celui de Wanda (Elizabeth Olsen) lors du combat final de Endgame. De toute évidence, plus l’autorisation est élevée, plus vous disposez d’informations factuelles sur les Avengers.

Ces personnes sauraient qu’Ant-Man ne faisait pas partie de l’équipe originale des Avengers qui s’est battue pour l’humanité. Une plaque dédiée aux Original Six est apparue plus tôt dans l’émission télévisée Hawkeye. Scott Lang n’en fait pas partie.

Ce qui est déroutant dans tout cela, c’est l’attitude parfois contradictoire du monde envers les Avengers. Il y a beaucoup d’amour pour les super-héros ; les crédits Hawkeye le montrent clairement. Mais il y a beaucoup de zones grises qui représentent des trous d’intrigue potentiels que Marvel doit corriger.

Hawkeye a son propre problème de trou dans l’intrigue des Avengers

Qui supervise les Avengers et les super-héros de la Terre ? Apparemment, Hawkeye peut faire ce qu’il veut à New York, et personne ne remettra en question ses actions. Cette grosse flèche Pym plus tôt dans la série est un énorme trou dans l’intrigue.

Nous supposons que les accords de Sokovie ont été à peu près abandonnés lors des événements d’Infinity War. Mais nous ne le savons pas avec certitude. Est-ce que n’importe qui peut juste être un héros après Infinity War ? Rappelons-nous que Peter Parker (Tom Holland) n’a jamais eu à révéler son identité tant que les accords étaient en place, ce qui est également quelque peu problématique.

Au lendemain de Endgame, quelqu’un peut-il jouer le rôle de super-héros sur la planète ? Et si oui, les activités des Avengers sont-elles largement couvertes ? Quelle quantité d’informations les autorités divulguent-elles au public ? Comment et que savent vraiment les gens sur les événements Endgame ? Des gens comme Val ont-ils des témoignages de première main sur ces événements ? Comment les informations sont-elles déformées au point que certaines personnes pensent qu’Ant-Man était un Avenger original ?

Comment tout cela est-il lié à la finale de Hawkeye?

Eh bien, Ronin « meurt » pour de vrai dans l’émission télévisée. Mais Hawkeye n’a jamais eu à répondre de ses actions voyous entre Infinity War et Endgame. De plus, seules quelques personnes savaient ce que Ronin avait fait entre Infinity War et Endgame. La liste comprend Nat et Rhodey (Don Cheadle). Mais d’une manière ou d’une autre, quelqu’un a volé son costume sur une scène de bataille sans savoir à quoi Avenger l’avait utilisé.

Si les super-héros sont si populaires et que les gens en savent tellement sur eux, vous pouvez facilement établir un lien entre les Ronin et les Avengers. Et comment se fait-il qu’il ait été si facile pour quelqu’un de voler des objets de la bataille d’Avengers Compound en premier lieu ?

De même, Wanda (Elizabeth Olsen) n’a jamais eu à faire face à des conséquences pour avoir essentiellement kidnappé une ville entière pendant plusieurs jours dans WandaVision.

Pourtant, Spider-Man (Tom Holland) a fait l’objet d’un examen public intense et d’une enquête dans No Way Home, même si les accusations portées contre lui peuvent facilement être prouvées fausses.

Là encore, la chose la plus proche de la surveillance réelle était dans Falcon. Nous avons vu un jugement rapide sur le crime odieux de John Walker (Wyatt Russell), mais il n’y a pas eu de véritable punition.

Avengers 5 se passe probablement avec ou sans Hawkeye

Pour en revenir à Shang-Chi, sa grande scène de générique nous dit que les Avengers sont très assemblés. Marvel devra trouver un moyen de répondre à toutes ces questions une fois qu’il sera prêt à faire Avengers 5. Beaucoup des Avengers originaux pourraient être à la retraite, morts ou partis de cet univers. Mais le monde vient de rencontrer de nouveaux héros, dont une toute nouvelle version Hawkeye.

Le Blip, la menace mythique des Dix Anneaux et les événements inexpliqués dans Eternals ne sont que quelques-uns des événements récents majeurs qui prouvent que le monde a toujours besoin des Avengers. Et le monde n’a aucune idée de Kang (Jonathan Majors), de la TVA ou de la menace multivers.

Le fait est que Marvel devra peut-être répondre à ces questions sur les Avengers plus tard. La Terre pourrait sans aucun doute bénéficier des règles qui régissent les êtres surpuissants à l’avenir.