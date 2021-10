Comment la science explique le mouvement mystérieux d’une planche Ouija

Photo : Paul Tamayo

Il existe une explication simple du fonctionnement de la planche Ouija : ce ne sont pas des fantômes, mais ce que vous ressentez à leur sujet.

Vous vous souvenez de la planche Ouija, n’est-ce pas ? Si vous êtes allé à des soirées pyjama quand vous étiez enfant, vous avez peut-être joué avec un. Vous vous êtes réuni avec quelques amis, avez mis vos doigts sur le pointeur et posé une question. Le pointeur a semblé se déplacer de lui-même en énonçant les réponses à vos questions. Peut-être que vous pensiez que c’était un jeu amusant, ou que vous parliez en fait aux morts. Peut-être que vous pensiez que des forces plus sinistres le faisaient bouger, ou simplement quelqu’un d’autre assis autour de la table.

Cette pièce est parue à l’origine 24/10/17.

Il est largement admis par les scientifiques que la planche Ouija fonctionne par effet idéomoteur. Les personnes dont les mains survolent le petit pointeur qui glisse autour du tableau le déplacent en fait pour épeler les réponses, même si elles ne le veulent pas. Les mouvements idéomoteurs sont des gestes inconscients que nous faisons en réponse à des idées ou émotions fortes. Bien qu’il existe différentes théories de l’effet idéomoteur, l’attente et l’imagination jouent un rôle clé : anticiper une action, que ce soit l’accomplir ou y résister.

La planche Ouija, de sa conception aux mythes qui l’entourent, bourdonne pratiquement avec le désir de mouvement. Nous avons cette idée du pointeur qui fait le tour du tableau. Peut-être y pensons-nous parce que nous voulons que cela se produise, ou parce que nous avons peur que cela se produise. Ces pensées préparent nos mains inconsciemment, presque irrésistiblement, à faire ce premier tic. Une fois que le mouvement commence, l’excitation et le drame s’accumulent. Qui le fait bouger ? Je ne suis pas; l’êtes-vous ? — nous rendant d’autant plus sensibles aux mouvements idéomoteurs et d’autant plus inconscients que nous les fabriquons.

Si vous voulez faire l’expérience de l’effet avec des amis, sans risquer la colère de la pègre/dépenser de l’argent sur une planche Ouija, vous pouvez toujours essayer cette astuce : obtenez deux groupes de quatre ou cinq personnes, placez-les sur deux rangées opposées. les uns les autres et demandez à chacun d’alterner les bras tendus, les mains entrecroisées, les index dépassant. Maintenant, équilibrez quelque chose comme une canne de bambou tout le long de cette ligne de doigts et dites-leur à tous de l’abaisser au sol. À leur incrédulité, ils commenceront tous à lever la canne de plus en plus haut dans les airs. C’est la même chose, l’effet idéomoteur fonctionne alors que chacun s’adapte inconsciemment aux micro-mouvements de chacun, et le résultat est un mouvement que personne ne peut expliquer.

Les mouvements idéomoteurs étant inconscients, ils sont facilement attribuables à des forces extérieures : les esprits dans le cas de la planche Ouija. Nous pensons que la planche Ouija épelle des choses que nous ne pourrions pas écrire ou savoir, mais nous sommes tout simplement tellement pris dans le moment que nous ne remarquons pas que nous le faisons nous-mêmes. Parfois, les questions posées au tableau sont répondues par l’un des participants, qui, sans le savoir, commence à épeler une réponse et encourage involontairement les autres à faire de même. D’autres fois, la question est large et ouverte, laissant la place à un groupe désireux de l’inventer ensemble. Malgré la nature puissante des mouvements idéomoteurs, le fonctionnement surnaturel de la planche Ouija a été démystifié simplement par des participants bandant les yeux. Lorsque les utilisateurs ne peuvent pas voir les lettres sur le tableau, il énonce du charabia ou manque complètement les lettres :

Si vous êtes croyant, cela pourrait être une déception. La planche Ouija est le genre de chose que certaines personnes veulent croire être réelle, un espoir qui a gardé l’objet pertinent dans la culture américaine depuis le 19ème siècle. La carte fait des choses inattendues et inexplicables que ses utilisateurs pensent qu’ils ne pourraient pas faire par eux-mêmes. Ce potentiel de surprise faisait partie de l’attrait du spiritisme, le mouvement religieux à partir duquel la planche Ouija est née.

Populaire en Europe en tant que mode axée sur le contact avec les morts, le spiritisme s’est répandu en Amérique en 1848 avec les sœurs Fox. C’étaient des jeunes filles du nord de l’État de New York qui prétendaient communiquer avec un esprit dans leur maison via une série de coups inexpliqués. Le spiritisme s’est épanoui à partir de là, avec autant de médiums surgissant qu’il y avait d’esprits prêts à dévoiler les secrets de l’au-delà.

Connues à l’origine sous le nom de planche à spiritueux ou planche parlante, les premières planches Ouija ont été fabriquées avec des objets ménagers au milieu des années 1800. Les utilisateurs ont poussé un verre vers des cartes alphabétiques sur une table, ou même déplacé la table elle-même. La planchette – l’indicateur mobile que nous associons maintenant au tableau – est apparue dans les années 1850 alors que la popularité du tableau augmentait. Déplacer une planchette était plus facile que de courir après une table volante dans la pièce. Certaines planchettes avaient un trou pour un crayon pour faciliter l’écriture automatique. L’universitaire féministe Anne Braude note que la planchette était « facile à utiliser, ne nécessitait aucune expérience ou expertise, et pouvait conduire à la découverte ou à l’encouragement de la médiumnité chez des enquêteurs sans méfiance ». Le spiritisme a trouvé du pouvoir dans les espaces communs et domestiques comme la cuisine et le salon, et chez chacun de leurs habitants, principalement des femmes, avec un esprit ouvert et des outils simples.

De la fin du 19e au milieu du 20e siècle, la popularité du spiritisme a décliné alors que de plus en plus de médiums se sont avérés être des fraudes. Mais le mystère et la possibilité au cœur de la planche restaient séduisants, et des personnes extérieures aux cercles spiritualistes voulaient en tirer profit. En 1890, Charles Kennard et plusieurs autres investisseurs créèrent la Kennard Novelty Company pour fabriquer la planche comme un jouet. Smithsonian rapporte que le nom Ouija n’était pas, comme on le croit généralement, un mélange des mots français et allemand pour « oui » (en évidence sur le tableau), mais plutôt un nom que le tableau lui-même a fourni par la belle-sœur de l’un des les investisseurs, Helen Peters. Le nom est potentiellement une faute d’orthographe du nom d’une militante des droits des femmes nommée Ouida, dont Peters portait la photo dans un médaillon à l’époque, un fait qui correspondrait certainement à l’histoire du conseil d’administration. Selon l’historien de Ouija Robert Murch, pour prouver que le conseil d’administration a fonctionné afin d’obtenir un brevet, le responsable des brevets a exigé qu’il épelle son nom, qui était soi-disant inconnu des demandeurs de brevet. Le conseil l’a fait, à la stupéfaction de l’officier, et le brevet a été accordé.

Malgré le fait que le mouvement idéomoteur ait été étudié en relation avec les pratiques spiritualistes comme le spirit board dès 1852, le mystère était l’un des principaux arguments de vente du Ouija. La seule façon de voir si la planche Ouija fonctionnait était de l’essayer vous-même. William Fuld, un employé de Kennard, a repris le brevet Ouija en 1892. Alors que le brevet d’origine ne faisait aucune mention du fonctionnement de la planche Ouija, le brevet de Fuld de 1892 prétend qu’elle fonctionnait via «le mouvement musculaire involontaire des mains des joueurs, ou à travers une autre agence », satisfaisant à la fois la science et le mystique.

Bien que les années qui ont suivi, la planche Ouija a continué à parler à tout ce qui était le plus dans l’esprit des Américains, que ce soit cette illumination spirituelle ou des plaisirs plus mondains. Les publicités des années 1920 pour les planches Ouija de Fuld le présentent comme un joyeux jeu de société. Les chansons romantiques et les peintures de Norman Rockwell de cette époque soulignent sa frivolité et sa légèreté. La planche a connu un regain de popularité pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que les Américains cherchaient du confort partout où ils pouvaient. À la fin des années 40 et au début des années 50, le tableau est devenu familial et grand public, certaines des publicités commerciales de Fuld notant qu’il était « tissé dans le tissu même de la tradition américaine ». À la fin des années 50 et au début des années 60, alors que l’intérêt américain pour l’ésotérisme augmentait, le conseil d’administration a attiré des personnes curieuses des phénomènes psychiques.

La planche Ouija a connu un regain de popularité dans les années 60 et 70, à la suite d’une vague de nouveaux mouvements spirituels et contre-culturels impliquant l’occultisme. Parker Brothers a acquis les droits du conseil d’administration des descendants de William Fuld en 1966, et les ventes ont grimpé en flèche. Alors que le conseil d’administration avait encore des signes de plaisir et de romance, une ambiance plus sinistre s’est glissée, aidée par des films comme L’exorciste de 1973. La possibilité que des forces obscures soient à l’œuvre a contribué à l’attrait de la planche Ouija, en particulier pour les jeunes cherchant à se rebeller contre les valeurs conservatrices de leurs parents. Il était particulièrement populaire parmi les jeunes femmes, le même groupe démographique qui l’a utilisé pour la première fois à son apogée spiritualiste.

Hasbro a acquis Parker Brothers en 1991 et, au cours des années 90, l’intérêt pour le conseil d’administration a diminué. Les tableaux plus récents ont été repensés pour briller dans le noir ou comme liens avec des films ou d’autres franchises médiatiques populaires. Bien que les planches Ouija soient toujours disponibles dans le commerce et que plusieurs films aient été tournés à leur sujet récemment, elles sont loin d’être aussi populaires qu’elles l’étaient auparavant.

La planche Ouija n’est pas fabriquée dans une usine magique dotée de démons comme un portail unique vers un autre monde. Son pouvoir vient d’une combinaison de psychologie et de notre profond besoin humain de donner du sens. Dans l’histoire du brevetage original du conseil, quelque chose d’aussi banal que le nom de l’agent des brevets devient stupéfiant. L’effet idéomoteur au cœur de la planche fonctionne à cause du décor que l’on met en place lorsque l’on ouvre la boîte, de la curiosité et des désirs qu’on y canalise ensemble. La planche Ouija nous permet d’écrire, de dire ou de savoir des choses dont nous ne pensons pas être capables. Au lieu d’être une déception qui ruine notre enfance, la vérité derrière la planche Ouija enlève ce pouvoir aux fantômes et aux esprits et le remet entre nos mains.