Comment la Seconde Guerre mondiale a conduit à la création de la Fashion Week de New York

Alors que la mode a lentement commencé à évoluer dans les années 40, l’événement d’Eleanor n’a fait que monter la barre.

Alors, qu’est-ce qui a déclenché le plan du célèbre publiciste pour la Fashion Week de New York en premier lieu ? En termes simples : une créatrice de mode qui en avait marre que son travail passe inaperçu.

“Adèle Simpson est venu à [Eleanor] et a déclaré: “La mode américaine est vraiment étrange parce que les fabricants de vêtements ne font pas la promotion des créateurs”, “John se souvient de la conversation qui a changé l’histoire.” “Ils ne connaissent même pas leurs noms, et nous devons aussi être promus . Les créateurs français reçoivent beaucoup d’attention, mais pas nous. Ça a donné [Eleanor] une idée. “

Au fil de l’histoire, Eleanor s’est mise en mode travail et a contacté des éditeurs de journaux à travers l’Amérique et les a invités à New York pour écrire sur les designers américains et leurs nouvelles collections. Mais ce n’était pas une mince affaire. “Les éditeurs ont en quelque sorte reculé un peu”, se souvient John, “et ont dit:” Nous n’avons même pas d’écrivains de mode. “”

La solution d’Eléonore ? Elle a dit aux rédacteurs en chef d’envoyer leurs écrivaines, qui avaient auparavant été reléguées pour couvrir des sujets ménagers tels que la cuisine et le nettoyage.

Après avoir rassemblé les journalistes, Eleanor a ensuite utilisé son influence en tant que puissance de la mode pour mettre en lumière des créateurs américains tels que Lilly dache, Hattie Carnegie, Norman Norell et Nettie Rosenstein (pour n’en citer que quelques-uns).

Avec des écrivains et des créateurs prêts à lancer leurs collections, la Fashion Press Week a commencé.