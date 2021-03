Comment la série Find X d’OPPO a appris à innover plutôt qu’à imiter

Crédit: Robert Triggs / Autorité Android

La clé de tout bon smartphone est l’innovation. Chaque fois qu’un appareil est lancé avec de nouvelles fonctionnalités, d’autres OEM se retrouvent à se battre pour rattraper leur retard. Chez OPPO, l’objectif a toujours été d’atterrir du côté de l’innovation. Le portefeuille de la société s’est considérablement développé ces dernières années, et le meilleur exemple d’innovation puissante vient de la série OPPO Find X.

Vous reconnaissez probablement le Find X original pour sa conception de caméra coulissante, et le Find X2 Pro pour sa construction en cuir et sa charge SuperVOOC 65W. Cependant, le voyage de Find X a en fait débuté il y a près de 10 ans. Prêt pour un voyage dans le passé de l’innovation? Vous pourriez juste apprendre quelque chose de nouveau.

Le début de la série Find X – 2011

Une nouvelle série de smartphones ne se produit pas du jour au lendemain. L’équipe d’OPPO a consacré des années de recherche aux innovations qu’elle souhaitait et a finalement lancé le Find X903 en 2011. Il a marqué l’incursion de la société dans la sphère des smartphones, avec un clavier coulissant latéralement.

OPPO n’a pris qu’un an de plus pour lancer le Find 3, abandonnant le surnom de «X» et se rapprochant d’un design de smartphone moderne. L’appareil combine un cadre en métal durable avec un élégant acier inoxydable brossé qui ne semble jamais se démoder.

Le Find 5 a suivi le Find 3 en 2013, sautant à nouveau les nombres pairs. Il a redéfini les normes déjà élevées d’OPPO avec un nouvel écran 1080p et des cadres d’une épaisseur impressionnante de 3,25 mm. Bien qu’ils puissent sembler grands selon les normes actuelles, le Find 5 a obtenu à OPPO son propre prix de conception iF.

L’année 2014 a vu le lancement de Find 7 d’OPPO, tandis qu’Apple et Google ont publié respectivement l’iPhone 6 et le Nexus 6. Le Find 7 a poussé la technologie de l’appareil photo pour smartphone à de nouveaux sommets, avec un jeu de tir principal de 50MP à l’arrière. Il comportait également un écran QHD de 5,5 pouces et la première version du chargement flash VOOC d’OPPO.

Glisser dans l’OPPO Find X – 2018

Les premiers versements de Find d’OPPO ont contribué à préparer le terrain au moment où nous avons atteint 2018. Ensuite, OPPO a lancé le Find X, ce que la société appelle son premier téléphone à conception panoramique. Il mélange deux morceaux de verre pour une expérience transparente, complété par un écran de 6,4 pouces avec un incroyable ratio écran / corps de 93,8%.

Cependant, vous vous souviendrez probablement du Find X pour sa conception coulissante révolutionnaire. Il a libéré l’écran de toute encoche ou perforation, en utilisant à la place de puissantes caméras 3D furtives. Vous pouvez simplement appuyer sur un bouton et les caméras du Find X se mettent silencieusement en place.

La caméra pop-up est maintenant un design que nous avons vu répliqué par d’autres marques, mais la série Find n’est pas encore terminée.

Atteindre de nouveaux sommets avec le Find X2 Pro – 2020

Le Find X2 Pro a été lancé il y a à peine un an en mars 2020 et il a été à la hauteur de son nom d’une manière que certains téléphones peuvent rarement égaler. OPPO n’a rien laissé au hasard avec le Find X2 Pro. Tout a commencé avec l’écran de 6,7 pouces.

OPPO a sélectionné une unité QHD + AMOLED nette pour mener sa charge jusqu’en 2020, en mettant l’accent sur le taux de rafraîchissement, la profondeur de couleur et la prise en charge du HDR. Comme si cela ne suffisait pas, OPPO voulait s’assurer que vous pouviez continuer à faire fonctionner votre Find X2 Pro à puissance maximale pendant des heures. Il a associé la grande batterie de 4260 mAh à une charge SuperVOOC de 65 W pour vous ramener à la pleine puissance en aussi peu que 38 minutes.

Les possibilités haut de gamme de l’OPPO Find X3 Pro – 2021

Nous avons maintenant atteint le présent et le nouvel OPPO Find X3 Pro est juste au coin de la rue. Vous vous demandez peut-être ce qui reste à innover à ce stade, et la réponse d’OPPO est d’ajouter un milliard de couleurs. Le grand écran QHD + de 6,7 pouces est livré avec un système de gestion des couleurs 10 bits à parcours complet combiné à un design fluide et incurvé.

Le tout nouveau Find X3 Pro d’OPPO est orné d’élégantes feuilles de verre à l’avant et à l’arrière, et le panneau arrière culmine au niveau du boîtier de la caméra surélevé. Il s’appuie sur deux objectifs Sony IMX766 principaux pour capturer des images larges et super larges. Une microlentille 25x permet de voir des gros plans au niveau macro.

Le Find X3 Pro est conçu pour plus que de simples images, grâce au puissant chipset Snapdragon 888 qui devrait fournir tout le punch dont vous avez besoin. La batterie de 4500 mAh est juste la bonne taille pour une alimentation toute la journée. Lorsque vous avez besoin d’un coup de pouce rapide, vous devriez pouvoir récupérer 40% de votre batterie en seulement 10 minutes.

OPPO n’a pas innové par souci d’innovation. Au contraire, il a jeté son dévolu sur les besoins centrés sur l’humain. Sa série Find X associe du matériel haut de gamme à de nouvelles fonctionnalités à chaque étape du processus. Nous avons vu le chemin parcouru par l’entreprise au cours de sa première décennie, nous devrons donc simplement attendre de voir où la série Find X va ensuite.