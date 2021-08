Comment la signature de Marcel Sabitzer pourrait affecter les plans du milieu de terrain du Bayern Munich pour l’avenir

Alors que le Bayern Munich devrait annoncer la signature de Marcel Sabitzer dans les prochaines heures, le journaliste de SPOX Kerry Hau a détaillé comment les choses pourraient se dérouler pour le reste des milieux de terrain de l’équipe du Bayern Munich, tout en évoquant les futures activités de certains joueurs. en lien avec au cours de cet été :

Per Hau, Michael Cuisance et Marc Roca n’ont pas “convaincu” les Bavarois, alors que l’accord expirant de Corentin Tolisso pourrait faire de lui un candidat à la vente dans les heures de fermeture du mercato. Roca et Tolisso sont à ce stade suivis de très près. Avec les jeunes prometteurs Torben Rhein et Taylor Booth sur le campus, les plans de profondeur du milieu de terrain pourraient être en pleine mutation.

Hau a également déclaré que la signature de Sabitzer pourrait tuer les espoirs du club de signer Florian Neuhaus du Borussia Mönchengladbach ou Eduardo Camavinga du Stade Rennais.

Cependant, ce ne sont pas seulement les plans du milieu de terrain central qui sont affectés. Inking Sabitzer jouera un rôle dans la façon dont le Bayern Munich envisage son avenir sur les ailes. Jamal Musiala ressemble à un pilier pour les années à venir, le trio inconsistant de Serge Gnabry, Kingsley Coman et Leroy Sane pourrait avoir un peu de mal.

Le contrat de Coman se termine en 2023 et le Français (ainsi que son interlocuteur) a clairement indiqué qu’il souhaitait être payé le plus cher (environ 20 millions d’euros). L’effet de levier du nombre d’options d’ailier dont le Bayern Munich disposera maintenant – et de l’historique des blessures du joueur – met tout le poids dans le coin du club pour donner à Coman un accord qu’il juge juste et non gonflé. Le contrat de Gnabry se termine également en 2023, mais l’international allemand est toujours considéré comme un candidat sérieux pour une prolongation. La balle, semble-t-il, sera dans le camp de Gnabry car il est bien considéré au club. Ce que fait le mouvement de Sabitzer, cependant, c’est qu’il est beaucoup plus facile de laisser Gnabry sur le banc s’il endure l’une de ces longues périodes d’incohérence pour lesquelles il est devenu connu. L’accord de Sane expirera en 2025 et l’ancien homme de Manchester City a été mis en demeure par le club. Déjà payé le plus cher, Sane pourrait potentiellement devenir un candidat à une vente s’il ne peut pas commencer à performer de manière cohérente. Bien que cela puisse sembler douteux, le banc – ou un transfert – pourrait se produire si le malaise de performance de Sane persistait. Le Bayern Munich veut désespérément que Sane s’entraîne, mais maintenant, ils n’ont pas nécessairement besoin de lui pour se mettre d’accord, grâce à Musiala et Sabitzer.