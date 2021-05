Comment la sœur de Mike Tyson, Denise, est-elle morte?

. Mike Tyson

Mike Tyson a grandi à Brooklyn, New York avec deux frères et sœurs: un frère aîné, Rodney, et une sœur aînée, Denise. La mère de la future championne des poids lourds Lorna Smith a élevé ses enfants en tant que mère célibataire et avait du mal à joindre les deux bouts.

De son frère, qui a cinq ans de plus que lui et a grandi pour devenir assistant médical dans un centre de traumatologie du comté de Los Angeles, Tyson a révélé une fois qu’il était en admiration devant son frère aîné.

“Nous sommes si différents que ce n’est même pas drôle”, a déclaré Tyson, selon The Sun-Sentinel. “[Rodney] C’est un garçon magnifique, brillant et étrange. Je le regarde comme un dieu. Je brouille les cerveaux et il les répare ».

Mais Tyson n’a pas pu voir sa sœur vivre ses rêves, car elle est décédée très jeune juste après avoir subi un bouleversement majeur dans sa carrière de boxeur.

La sœur de Mike Tyson, Denise, est décédée à 24 ans en 1990

En février 1990, Tyson a reçu un coup dévastateur. Quelques semaines après avoir perdu le titre mondial des poids lourds contre Buster Douglas, Tyson a perdu sa seule sœur. Denise Anderson est décédée d’une crise cardiaque apparente dans sa résidence de la région du Queens le 21 février 1990. Elle n’avait que 24 ans au moment de sa mort, selon le New York Times.

La sœur de Tyson a été retrouvée inconsciente par son mari à 8 h 40 à leur domicile de St. Albans. Anderson a été rapportée “morte à son arrivée d’un possible arrêt cardiaque” et sa mort n’a pas été considérée comme “suspecte”, selon Tampa Bay.com. La défunte sœur du boxeur pesait environ 400 livres et souffrait de diabète et d’asthme, qui auraient contribué à sa mort subite à un jeune âge.

Selon Find a Grave, la sœur de Tyson est enterrée à Rosedale and Rosehill Cemetery à Linden, New Jersey.

Mike Tyson a perdu prématurément plusieurs êtres chers

Tyson a subi de nombreuses pertes tout au long de sa vie. Son père, Jimmy Kirkpatrick, a quitté la famille à l’âge de deux ans. La mère de Tyson, Lorna Smith Tyson, est décédée en 1982 alors que le futur combattant n’avait que 16 ans, selon The Bleacher Report. Après avoir perdu sa soeur Denise au début de la vingtaine, un porte-parole a déclaré que Tyson était “très, très navré” en traitant sa mort.

En 2009, Tyson a subi de nouvelles tragédies lorsque sa fille de quatre ans, Exodus, est décédée après un tragique accident sur un tapis roulant, a rapporté ABC News. La petite fille, qui était la fille de Tyson avec son ex-petite amie Sol Xochitl, a été retrouvée par son frère de sept ans, Miguel.

Tyson est apparue plus tard dans une interview avec Oprah Winfrey dans laquelle elle a admis qu’elle ne voulait pas connaître tous les détails du tragique accident de sa fille. Il a dit qu’il n’avait pas blâmé la mère de la jeune fille, qui était à la maison au moment de l’accident.

“Il n’y avait aucune animosité”, a déclaré Tyson, selon Metro. «Il n’y avait de colère envers personne. Je ne sais pas comment il est mort et je ne veux pas savoir. Si je sais que quelqu’un est à blâmer pour cela, il y aura un problème. “

Tyson a admis qu’il s’était tourné vers la cocaïne pour engourdir sa douleur, et juste une semaine après la mort d’Exodus, il a épousé sa femme actuelle, Lakiha Spicer, selon ShowBiz Cheat Sheet.

