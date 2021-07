Comment la solide performance du marché immobilier britannique a-t-elle affecté le secteur ?

Une combinaison des changements de travail et de mode de vie induits par la pandémie, des taux d’intérêt bas et des congés de droits de timbre a conduit à une forte activité sur le marché immobilier britannique. Mais comment cela a-t-il impacté le secteur ?

Le deuxième trimestre 2021 a été une période forte pour le marché immobilier britannique. Cela est particulièrement évident lorsque l’on compare les données aux chiffres de 2019. La vigueur de l’activité a entraîné une hausse substantielle dans un certain nombre de secteurs et un coup de pouce à l’économie.

Au deuxième trimestre 2021, 500 000 ménages entraient, progressaient ou terminaient le processus de déménagement, selon un rapport du consultant TwentyCi. Le nombre de ménages en déménagement est en hausse de plus de 40 % par rapport au deuxième trimestre 2019.

Colin Bradshaw, directeur de la clientèle chez TwentyCi, commente : « Comme nous le savons, la pandémie a changé la façon dont les gens vivent leur vie et, grâce à cela et à une politique fiscale généreuse, le marché immobilier est en plein essor.

“Cependant, avec la fin du congé du droit de timbre, il reste à voir s’il y aura une augmentation significative du nombre de transactions qui échoueront en conséquence directe du non-respect de l’incitation de la date limite.”

Hausse des transactions immobilières

Jusqu’à fin juin, plus d’un million de propriétés ont été achevées pendant les vacances du droit de timbre. Au cours de la dernière semaine des vacances complètes jusqu’au seuil de 500 000 £, 78 000 propriétés ont été achevées à elles seules. C’est quatre fois plus que le volume hebdomadaire habituel.

Dans les mois à venir, la fin progressive du congé du droit de timbre et le manque de parc immobilier pourraient provoquer un ralentissement du marché. Le secteur pourrait se replier sur un modèle observé avant COVID.

Changements régionaux des prix demandés

Actuellement, le prix demandé moyen au Royaume-Uni est désormais de 391 000 £. Il s’agit d’une augmentation impressionnante de 8,3% par rapport à 361 000 £ au deuxième trimestre 2019. Chaque région a connu une augmentation des prix demandés, à l’exception du centre de Londres. En tête, le Pays de Galles et le nord-ouest de l’Angleterre ont vu leurs prix augmenter de 22 % et 20 % respectivement en glissement annuel.

Avec l’augmentation du volume des ventes convenues et l’absence d’augmentation significative des propriétés mises sur le marché, il y a eu un manque de propriétés disponibles. Cela a fait grimper les prix car la demande dépasse l’offre. Le manque d’abordabilité, en particulier dans certaines régions, est encore exacerbé par le manque de parc de logements sur le marché.

Cette hausse des prix des logements complique l’accès à l’immobilier pour certains primo-accédants. Les données de TwentyCi montrent même que de nombreux primo-accédants sont entièrement facturés hors du sud de l’Angleterre.

En revanche, les Midlands et le nord restent beaucoup plus abordables pour les acheteurs et les investisseurs, malgré les récentes hausses de prix. Ces régions ont une plus grande partie des propriétés à ou au-dessous de 250 000 £. Cela pourrait rendre la région particulièrement attrayante pendant la fin du congé des droits de timbre, qui se déroule jusqu’à la fin septembre.