Comment la sortie de choc de Lionel Messi s’est déroulée sur talkSPORT

De l’ancien président du Real Madrid Ramon Calderon à Lee le fan de Tottenham, la nouvelle du départ de Lionel Messi de Barcelone a provoqué une onde de choc dans le football.

Une journée qui a commencé avec l’attente d’un nouvel accord imminent pour la superstar légendaire s’est rapidement transformée en quelque chose que personne n’a vu venir: un peu comme Danny Ings signant pour Aston Villa.

Le temps de Messi à Barcelone est officiellement terminé

En un clin d’œil, les géants de la Liga ont confirmé que leur plus grand joueur de tous les temps partira après 21 ans, 778 apparitions et 672 buts.

Cela signifie que le sextuple vainqueur du Ballon d’Or, 34 ans, est sur le point de rejoindre un nouveau club pour la première fois depuis qu’il a quitté Newell’s Old Boys quand il était enfant.

Pourquoi? Comment? Et ensuite ? Ce ne sont là que quelques-unes des questions posées par une multitude d’invités sur talkSPORT, à commencer par l’ancien chef de Madrid, Calderon.

“C’est une grosse surprise, nous pensions qu’il allait conclure un accord à Barcelone, mais c’est une mauvaise nouvelle pour eux et une excellente nouvelle pour leurs rivaux”, a-t-il déclaré.

« Tout le monde pense qu’il est toujours l’un des meilleurs, sinon le meilleur, joueur du monde. Barcelone sera plus faible et ses rivaux devront être heureux.

.

La nouvelle a pris tout le monde par surprise

Alors que le Barça prétend qu’un accord a été conclu, il est entendu que Messi a changé d’avis, largement basé sur la qualité de l’équipe de Ronald Koeman.

L’une de ses demandes de transfert aurait été son coéquipier argentin Cristian Romero, qui devrait rejoindre Tottenham au lieu d’avoir terminé un examen médical à Londres jeudi soir.

En d’autres termes, blâmez les Spurs.

Calderon a ajouté : « Dans le cas de Barcelone, ce n’est pas le problème de l’argent. Messi a eu quelques demandes pour renforcer l’équipe, principalement en signant Romero, le défenseur de l’Atalanta.

“Cela semble la raison principale.”

Les Spurs ont contribué à la sortie de Messi au Barca

Et au milieu des informations selon lesquelles Harry Kane pourrait être vendu à Manchester City pour jusqu’à 150 millions de livres sterling, le fan de Lee the Spurs a trouvé un moyen génial pour Messi de jouer aux côtés de Romero la saison prochaine…

“Pourquoi n’utilisons-nous pas l’argent de la vente de Kane pour payer le salaire de Messi et l’amener à Tottenham?”

De retour aux choses sérieuses, garder Messi a été rendu plus difficile par l’accord de la Liga avec CVC pour un investissement de 2,3 milliards de livres sterling dans l’élite espagnole.

Cela s’accompagne de contrôles plus stricts sur les dépenses, d’uniformiser les règles du jeu et de donner à chacun une part égale du gâteau, et plus important encore : tue l’idée de la Super League européenne.

.

Joan Laporta a récemment remporté les élections présidentielles de Barcelone sur la promesse de garder Messi

Barcelone, ainsi que le Real Madrid et la Juventus, font toujours pression pour cela – et il semble que les Catalans l’aient peut-être même donné la priorité à Messi.

Le journaliste de football espagnol Terry Gibson a déclaré : « Je ne pense pas qu’il soit satisfait de ce qui se passe à Barcelone.

“Barcelone pourrait facilement se permettre Messi en termes de plafonds salariaux, mais ils sont réticents à le faire.

« Ils vont refuser l’argent qui leur est offert pour continuer ce combat pour une Super League.

“Je pense que Messi s’est rendu compte que s’ils s’engagent dans cette voie, il ira ailleurs.”

. – .

Neymar et Messi sont toujours des amis proches

Le Paris Saint-Germain est le grand favori pour signer Messi, étant donné qu’il est probablement l’un des deux clubs qui peuvent se permettre son salaire, le seul étant Manchester City – qui a d’autres projets cet été.

Selon certaines informations, le joueur de 34 ans est déjà en pourparlers avec les géants français.

“Je pense qu’il ira au PSG”, a ajouté Gibson.

Et qu’en est-il des fans de Barcelone ? Eh bien, cette histoire n’est certainement pas terminée.

Dream Team 2021/22 – INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT

JOUEZ À DREAM TEAM POUR LA SAISON 2021/22 !

100 000 £ de prix à gagner pour un budget de 50 millions de £ pour construire votre meilleur XI Play en mini ligues contre vos amis, collègues, etc. Cliquez ici pour jouer GRATUITEMENT à l’application Dream Team disponible sur Apple Store et Google Play Store

“La première réaction a été un choc”, a déclaré l’expert espagnol du football Samuel Marsden à talkSPORT.

“La deuxième réaction a été l’incrédulité, croyant peut-être qu’il s’agit d’un jeu de Barcelone dans son affrontement avec la Liga.

“C’est peut-être juste un vœu pieux de la part de supporters qui ne veulent pas croire que c’est la fin de leur plus grand joueur de tous les temps.”