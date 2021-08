Comment la sortie retardée de Free Guy a aidé à l’emballer avec autant d’œufs de Pâques de jeu

Free Guy est un film ancré dans l’histoire du jeu vidéo. Le film de comédie d’action, qui met en vedette Ryan Reynolds dans le rôle de Guy, un personnage non jouable (PNJ) qui prend conscience de lui-même et se propose de devenir le héros dont Free City – le monde du jeu dans lequel Guy habite – a besoin, regorge de jeux les références.

Il n’est pas surprenant que plusieurs visionnages soient nécessaires pour tous les trouver, mais ce qui est inattendu, c’est la quantité considérable d’œufs de Pâques de jeu exposés.

Les développeurs de jeux et les studios peuvent hésiter à licencier leurs produits, en particulier à une époque où la protection de la propriété intellectuelle devient un sujet de conversation plus important. L’équipe créative en chef de Free Guy, cependant, a constaté que la plupart des studios étaient extrêmement ouverts à l’inclusion de leurs propriétés – alors quel a été le principal facteur derrière ce changement d’avis ?

“Je pense que c’est le fait qu’il y avait un sentiment au début [among developers] que ce n’est pas strictement un film de jeu vidéo », a déclaré le réalisateur Shawn Levy en exclusivité à TechRadar. “Nous créons un jeu à l’intérieur du film, nous voulions donc que Free City ait des nuances de GTA, Fortnite, Halo et d’autres titres.

«Lorsque nous avons discuté de l’inclusion de certains œufs de Pâques, nous avons découvert que de nombreux éditeurs de jeux et entreprises voulaient que leurs images emblématiques fassent partie de ce film qui, à la base, concerne la communauté. Ce n’est pas seulement un film sur les jeux ; il s’agit des joueurs et des communautés qu’ils créent.

Des tyroliennes de style Fortnite aux souvenirs de Pac-Man, en passant par la personnalisation des personnages de Grand Theft Auto et les personnages des joueurs qui glissent et courent dans les murs, Free Guy – tout comme les films Wreck-It Ralph de Disney – regorge de clins d’œil à de nombreuses séries de jeux et bugs courants (et parfois humoristiques). Il y a aussi des apparitions de camées, de streamers célèbres comme Ninja et JackSepticEye, dont les fans de ces personnalités Internet s’amuseront.

La quantité de secrets de jeu est certainement un régal pour les yeux, mais le nombre presque infini qui est présent ne faisait pas toujours partie du plan. Initialement, révèle Levy, le nombre d’œufs de Pâques que contenait Free City était limité.

C’est-à-dire jusqu’à ce que la pandémie de Covid-19 frappe. La sortie du film étant retardée, Levy et d’autres membres clés de l’équipe, dont le chef décorateur Ethan Tobman, se sont retrouvés à revoir le montage original du film et ont finalement décidé d’emballer Free Guy avec autant de secrets de jeu que possible.

(Crédit image : 20th Century Studios/Disney)

“Nous essayions constamment de nous rapprocher les uns des autres de la meilleure façon possible”, révèle Tobman. « Shawn a créé cette grande toile et nous avons continué à essayer de la rendre plus amusante, détaillée et autoréférentielle. C’était un processus de superposition et d’ajout de ce qui était déjà là et, espérons-le, les gens le regarderont plusieurs fois pour les attraper tous.

“Lorsque la pandémie a provoqué l’arrêt de la production, j’ai revu le film”, ajoute Levy. « Et j’ai réalisé que nous pouvions créer plus de couches d’effets visuels. Je restais assis là à regarder le film et je disais à Ethan que nous avions besoin de plus de vie en arrière-plan, alors nous avons ajouté plus de références de jeu. Nous avons une scène où un char Halo roule dans la rue mais, à l’origine, ce n’était pas dans le script ou premières coupes du film.

Aussi louable qu’il soit de référencer autant de jeux emblématiques que possible, le catalogue empilé d’œufs de Pâques de Free Guy peut parfois être écrasant. Des films comme Ready Player One et Space Jam: A New Legacy ont montré que surpeupler l’arrière-plan d’un film avec des références incalculables peut être distrayant et potentiellement attirer les yeux des spectateurs sur ce sur quoi ils devraient se concentrer dans certaines scènes.

Pourtant, la décision de faire appel à l’équipe importante de Free Guy – ses départements de post-production bien informés en particulier – pour de nombreux œufs de Pâques du film signifie qu’il a moins envie de cocher des cases et plus de respect pour le matériel source.

“Je me suis lancé là-dedans en sachant que je ne suis pas un expert en histoire du jeu”, admet Levy. «Je me suis donc entouré de gens plus jeunes et plus cool que moi, et ils étaient une source constante de suggestions. Le char Halo a été proposé par quelqu’un du département infographie de l’armée des effets visuels, donc les idées sont vraiment venues de partout.

Après des années d’adaptations décevantes de films de jeux vidéo, y compris Doom avec Dwayne Johnson et Hitman: Agent 47 de 2015, les entrées récentes dans le genre du film de jeu ont été reçues sous un jour plus positif.

Sonic the Hedgehog, Pokémon: Detective Pikachu et Mortal Kombat ont reçu des critiques largement positives de la part des fans, ainsi que de bonnes performances au box-office mondial et sur HBO Max respectivement.

Avec The Pokémon Company fortement impliqué dans la production de Detective Pikachu et le look de film révisé de Sonic créé par l’artiste et superfan Tyson Hesse, Levy souligne que l’expertise du jeu est clairement vitale pour leur succès.

Rester fidèle aux racines d’une série de jeux contribue grandement à garantir que les fans purs et durs seront satisfaits des résultats. En tant que production originale, Free Guy n’a pas un tel avantage mais, grâce à sa myriade d’accessoires de jeu et de rappels de franchises emblématiques, Levy espère que Free Guy résonnera autant auprès des joueurs que d’autres films récents centrés sur le jeu.

“J’espère que, lorsque vous verrez le film en entier, vous verrez qu’il s’agit des aspects les plus affirmatifs de cette communauté de joueurs”, a déclaré Levy. « L’expérience mondialement connectée du jeu mérite également d’être applaudie et célébrée, et j’espère que le public adoptera les nouvelles choses que notre film apporte [to the gaming community]. “

Free Guy est maintenant à l’affiche dans les salles.