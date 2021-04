Comment la stablecoin numérique du yuan influe sur la crypto en Chine: réponse des experts

Il s’agit de la première partie d’une série en plusieurs parties sur la blockchain et la crypto en Chine.

La Chine discute des possibilités de la monnaie numérique nationale depuis une demi-décennie, et le projet du yuan numérique chinois – appelé paiement électronique en monnaie numérique, ou DCEP – a des années d’histoire. En 2014, la Banque populaire de Chine a créé un groupe de recherche «pour étudier les monnaies numériques et les scénarios d’application». L’équipe de recherche menait une étude sur la monnaie numérique et envisagerait d’émettre sa propre monnaie numérique. En 2016, la PBoC a annoncé son intention de développer sa propre monnaie numérique et a commencé à embaucher des experts de la blockchain. La même année, le Conseil d’État chinois a inclus la technologie de la blockchain dans son 13e plan quinquennal.

En 2017, la PBoC a lancé le Digital Currency Research Institute, qui s’est concentré sur le développement et la recherche de monnaies numériques. Selon l’Administration nationale de la propriété intellectuelle de Chine (officiellement connue sous le nom d’Office national de la propriété intellectuelle), l’institut a déposé plus de 63 demandes de brevet liées à la blockchain et à la cryptographie au cours de sa première année d’existence seulement. En 2018, un rapport – publié par l’Institut chinois de la finance internationale, géré par la Banque populaire de Chine – indiquait que la banque centrale instituerait une répression réglementaire sur tous les types de monnaies numériques.

En juillet 2019, Wang Xin, directeur du bureau de recherche de la PBoC, a déclaré que le projet de Facebook de lancer son propre stablecoin, Libra (maintenant connu sous le nom de Diem), avait influencé les projets de la Chine de lancer une forme numérique du yuan chinois. À l’époque, certains experts avaient prédit que la monnaie numérique soutenue par le gouvernement chinois visait à être déployée avant le lancement officiel de Libra.

L’année dernière, le projet DCEP a fait des progrès significatifs; pendant ce temps, les détails du projet sont restés limités. Alors que la question de savoir si le fait d’être le premier à lancer une CBDC sera suffisant pour obtenir le statut de monnaie de réserve mondiale reste ouverte, la Chine s’oriente clairement vers la tête de la charge dans l’économie numérique.

Cette année seulement, la Chine a commencé à tester l’infrastructure du yuan numérique avant son lancement officiel et la ville chinoise de Shenzhen a offert à ses citoyens une chance de participer à un événement de loterie visant à encourager l’adoption de la nouvelle monnaie numérique de la banque centrale du pays. Cette année également, la Chine a achevé le développement de portefeuilles matériels pour le projet du yuan numérique; le premier a été produit par la succursale Xiong’an de la Banque agricole de Chine à Hebei et le second par la Banque d’épargne postale de Chine. Et plus tôt en mars, la Bank of Communications et la China Construction Bank ont ​​mené des essais sur le yuan numérique dans deux grands magasins de Shanghai.

Yuan numérique contre crypto-monnaie

Une préoccupation majeure parmi les experts est que la CBDC chinoise est peu susceptible d’être une crypto-monnaie. Comme l’a souligné Bloomberg en 2019: «La PBOC soutiendra bien sûr le yuan numérique, ce qui en fait l’opposé de la décentralisation.» La nouvelle monnaie numérique de la Chine sera très probablement une monnaie numérique centralisée plutôt qu’une véritable crypto-monnaie. Comme Shao Fujun, président de China UnionPay et ancien responsable de la PBoC, l’a déclaré en août 2019, la monnaie numérique appartenant à l’État chinois «aura de nombreux effets positifs, notamment le suivi du flux monétaire dans les activités économiques et le soutien à l’élaboration de la politique monétaire».

Mu Changchun, directeur adjoint du département des paiements de la banque centrale chinoise, a déclaré en 2019 que le prochain yuan numérique établirait un équilibre entre la facilitation des paiements anonymes et la prévention du blanchiment d’argent. Il a répété la déclaration plus tôt ce mois-ci, affirmant qu’une CBDC complètement anonyme «n’est pas faisable» car une monnaie numérique nationale doit répondre aux exigences liées à la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement de la lutte contre le terrorisme et la fraude fiscale. Dans le même temps, les autorités chinoises sont disposées à garantir une confidentialité maximale des utilisateurs pour la monnaie numérique de la banque centrale du pays, selon une récente déclaration de Mu.

La question de savoir si la monnaie de la PBoC sera comme des crypto-monnaies décentralisées basées sur la blockchain ou si elle donnera à Pékin plus de contrôle sur son système financier est importante. Néanmoins, le développement du yuan numérique a sans aucun doute influencé le développement de l’économie numérique tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la Chine. Cointelegraph a contacté des experts chinois de la blockchain et de l’espace crypto pour leur avis sur les questions suivantes: Comment le développement du yuan numérique a-t-il affecté l’ensemble de l’industrie de la crypto et de la blockchain en Chine? La CBDC chinoise restera-t-elle centralisée ou deviendra-t-elle progressivement décentralisée avec le temps?

Chang Jia, fondateur de Bytom et 8btc:

«Le yuan numérique chinois est conçu et lancé par la PBoC (banque centrale de Chine). Il est basé sur la construction du réseau financier de base de la Chine pendant des décennies, et il est approuvé par le crédit d’État. Par conséquent, sa naissance encourage sans aucun doute toute l’industrie chinoise de la blockchain, en particulier les entreprises qui persistent dans la technologie sous-jacente de la blockchain, la construction d’infrastructures de monnaie numérique et les solutions de blockchain industrielles depuis plusieurs années pour voir leur utilisation future, et même réaliser la grande vision de cotation sur le marché STAR.

Au départ, le yuan numérique chinois DCEP s’est concentré sur une opération d’essai au sein de la CCB (China Construction Bank). Après avoir prouvé son fonctionnement de base, il obtiendra également des commentaires de base de tous les horizons et des moyens de subsistance des citadins en Chine. Avec la clarification progressive et le renforcement du DCEP dans l’économie nationale et les moyens de subsistance du peuple, un système de monnaie numérique aussi énorme que le DCEP a certainement besoin de la construction conjointe de l’État et du peuple dans de nombreux aspects pour créer un nouveau réseau de yuans numériques et explorer activement internationalisation.”

Daniel Lv, co-fondateur de Nervos:

«Le fait que la Chine travaille sur un yuan numérique est la preuve de la valeur des actifs numériques et de la technologie blockchain sous-jacente. Le principal objectif de l’introduction d’une monnaie numérique de banque centrale est de protéger la souveraineté monétaire par crainte que Bitcoin et d’autres crypto-monnaies aient un impact. Le DCEP améliorera également l’efficacité des systèmes de paiement et améliorera la commodité des paiements en yuans.

La blockchain elle-même est une combinaison de nombreuses technologies matures existantes, telles que la cryptographie asymétrique, l’algorithme de consensus, l’horodatage, etc. .

Le yuan numérique adopte un système à deux niveaux pour l’émission et la distribution – la banque centrale émet du DCEP aux banques ou à d’autres institutions financières, puis ces institutions distribuent davantage la monnaie numérique au public. Alors que l’émission de DCEP est centralisée, la diffusion pourrait être basée sur des systèmes de comptes financiers traditionnels ou des blockchains.

Si les transactions DCEP se produisent sur une blockchain publique, je suppose que cela aidera probablement le yuan à s’internationaliser. La banque centrale chinoise avait précédemment annoncé que le scénario pilote du DCEP incluait les sites des Jeux olympiques d’hiver. Les entités étrangères peuvent simplement ouvrir un portefeuille DCEP pour effectuer la transaction transfrontalière, car les exigences pour ouvrir un portefeuille DCEP sont bien inférieures à celles pour ouvrir un compte de dépôt en yuans. Les transactions peer-to-peer peuvent être initiées entre deux portefeuilles DCEP. »

Discus Fish, co-fondateur de F2Pool et Cobo:

«Essentiellement, la monnaie numérique de la banque centrale est complètement différente du Bitcoin et des autres crypto-monnaies, car elle reste essentiellement la monnaie fiduciaire centralisée. Cependant, la CBDC peut renforcer la perception du public de la blockchain et de la crypto-monnaie. À long terme, sous la formation de la banque centrale, l’industrie de la blockchain attirera un grand nombre de nouveaux utilisateurs, en particulier les jeunes qui grandissent dans l’environnement de l’Internet mobile, conduisant ainsi au développement rapide de l’industrie. Cela a un impact positif à long terme sur l’industrie.

L’essence de la CBDC est la monnaie fiduciaire centralisée, qui est toujours la dette de la banque centrale envers le public. Par conséquent, la banque centrale adhérera au mode de gestion centralisée. Cette relation entre les droits des créanciers et la dette ne changera pas avec le changement de forme monétaire. Par conséquent, je pense que peu importe l’évolution de la forme, il est impossible que la monnaie numérique de la banque centrale soit décentralisée. »

Kevin Shao, co-fondateur de Bitrise Capital:

«Le développement d’Internet a permis la vulgarisation des paiements électroniques, en particulier les applications de paiement Alipay et WeChat, qui ont changé les habitudes de nombreuses personnes autour de l’utilisation des espèces. De tels changements affectent profondément le développement financier de la Chine. La banque centrale suit également la tendance du développement économique numérique, en partant de la conception de haut niveau du pays et en construisant un ensemble complet d’infrastructures de paiement électronique.

À l’heure actuelle, la banque centrale n’a pas pris de décision définitive sur les moyens techniques qui seront utilisés pour la monnaie numérique. Cependant, nous avons vu que certaines villes ont expérimenté les monnaies numériques. Mais dans l’ensemble, la monnaie numérique chinoise sert toujours la politique monétaire et les fonctions monétaires de la banque centrale. »

