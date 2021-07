Comment la star de TikTok, Swavy, est-elle morte ?

TikTok / Babyface.S Swavy, la star de TikTok, est décédée, dit un ami

“Swavy de TikTok est décédé.” C’est la nouvelle qui s’est propagée rapidement sur Internet. L’utilisateur de TikTok BabyFace.S AKA Swavy est décédé, selon une vidéo et un post d’un de ses amis, également un influenceur, Damaury Mikula, qui l’a signalé sur les réseaux sociaux. Vous pouvez voir la vidéo ci-dessous, dans laquelle Mikula, les larmes aux yeux, dit que Swavy est décédée.

Il était connu sur les réseaux sociaux sous le nom de Swavy, bien que ce ne soit pas son vrai nom ; L’influenceur des médias sociaux et star de TikTok comptait plus de 2,3 millions de followers sur cette dernière plateforme, où il s’appelait BabyFace.S. Sa vidéo la plus récente compte plus de 3 millions de vues. Lorsque des informations faisant état de sa mort ont éclaté sur Twitter, certaines personnes ont déclaré qu’elles pleuraient parce qu’elles trouvaient la nouvelle si triste. “Repose en paix Swavy, je ne te connais même pas, mais je sais que tu as changé la vie des gens en les faisant sourire”, a écrit un fan sur Twitter.

Quelle est la cause de la mort de Swavy ? Comment BabyFace.S est-il mort ? Sur YouTube, une Mikula angoissée a déclaré : « Repose frère. Je veux juste te dire ce qui s’est passé et tout, peut-être que tu ne le sais pas. Mon ami nommé Swavy est mort… je ne vais pas dire son vrai nom ici… mais ouais, mec… il s’est fait tirer dessus, et je veux juste que tout le monde sache que je suis sur le point de faire quelque chose contre ça noir *. Tout ce qu’il a fait, c’est faire des vidéos… c’est très réel. Vrai réel. Dès qu’on se voit frère, on s’enferme comme ça… il garde tout réel. Le voir mort n’a pas de sens. Cela n’a pas de sens.”

Mikula et Swavy sont apparus ensemble dans diverses vidéos.

Mikula a commencé à pleurer dans la vidéo, qui a été vue des centaines de milliers de fois. «Je lui ai littéralement envoyé un texto… littéralement juste avant que cela n’arrive. Ils ont dit que c’était arrivé lundi. Je t’aime ****. Je sais que tu es là-haut regardant vers le bas Je sais que j’ai l’air stupide en ce moment, mais je m’en fiche.”

Jouer

REPOSE BRO 😢‼ ️JE T’AIME NIGGA JE VOUS PROMET JE VAIS SI DUR MAINTENANT‼ ️2021-07-05T19: 42: 54Z

Le site Inside Eko a rapporté que Swavy, de son vrai nom Matima Miller, et qui vivait à Wilmington, Delaware, “a été tué dans une fusillade qui s’est produite près du bloc 700 d’Elbert Place lundi”. Les autorités n’ont pas encore confirmé cette information ni son décès.

La dernière vidéo de Swavy sur TikTok était le dimanche 4 juillet 2021. Le fil de commentaires est plein de gens qui espèrent que la nouvelle de sa mort n’est pas vraie. “1-10😅 si vous les aimez, que diriez-vous est #1 pour vous ? … #Fyp”, dit le message.

@ babyface.s 1-10😅 si vous les aimez, lequel diriez-vous est n°1 pour vous ?… #Fyp audio réalisé par shovvxaa – kai

Heavy.com a contacté la police de Wilmington, Delaware, pour tenter d’obtenir la confirmation que Matima Miller, également connue sous le nom de Swavy, a été victime de cette fusillade et mettra à jour cette histoire lorsque des informations seront reçues. Heavy.com a également contacté le bureau du médecin légiste de Wilmington et un membre de la famille de Swavy pour tenter de confirmer la nouvelle. La porte-parole du coroner, Heather Pepper, a seulement répondu: “Vous devrez contacter la police de Wilmington car il s’agit de leur enquête.” La police n’a pas encore répondu.

Sur TikTok, Swavy a acquis une immense popularité en publiant des vidéos de danse.

@ babyface.s Tout le centre commercial nous regarde et nous VENONS SUR LA SCÈNE🤣🔥 @famouswooda @datboybrock #Fyp ♬ son original – Babyboy_sbb

Un autre fan a écrit sur la vidéo YouTube de Mikula : « Je n’ai pas l’habitude de commenter des choses comme ça, mais Swavy était une très bonne personne même si nous l’avons vu à travers nos téléphones. Il apportait de bonnes vibrations, il n’était pas un problème et il était toujours de bonne humeur. Je l’aimais tellement et je suis tellement triste qu’il soit décédé. On s’en souviendra toujours. Nous ne vous oublierons jamais et nous vous soutiendrons toujours. Nous vous adressons nos prières mais aussi à votre famille. Nous vous aimons pour toujours. ❤️❤️❤️”

Voici ce que vous devez savoir :

Un ami de Swavy a également écrit : “Longue vie à Swavy.”

L’utilisateur d’Instagram et influenceur sur les réseaux sociaux Damaury Mikula a également confirmé la mort dans un article du 5 juillet 2021, écrivant: “Cette merde est tellement irréelle 😢 Je t’aime n **** Je jure que je vais aller si fort sur ce réseau social merde. ” Pour toi, je ne partirai jamais Je sais que tu te reposes au paradis, fam tu étais l’un des plus vrais noirs que j’ai rencontrés depuis le saut, je t’aime frère 🖤‼ ️ LONGUE VIE SWAVY ””.

Des personnes sur les réseaux sociaux ont affirmé que c’était la fusillade qui avait coûté la vie à Swavy :

À propos de cette fusillade, la police de Wilmington n’a déclaré que dans un communiqué de presse : « La police de Wilmington enquête sur une fusillade mortelle qui s’est produite vers 10 h 42 dans le bloc 700 d’Elbert Place. La police a localisé un homme de 19 ans qui a été abattu, qui a été transporté à l’hôpital où il a succombé à ses blessures. Cet incident fait toujours l’objet d’une enquête et plus de détails seront publiés lorsque cela sera possible. Toute personne ayant des informations sur cet incident est encouragée à contacter le détective Mackenzie Kirlin au (302) 576-3653 ″.

Delaware Online a rapporté que la victime a été abattue dans le quartier de Southbridge et est décédée à l’hôpital.

Les gens ont présenté leurs condoléances à Swavy sur les réseaux sociaux

Les gens ont rendu hommage dans le fil de commentaires sous le message de Mikula. En voici quelques uns:

“Vous pouvez être ici un jour et partir le lendemain.”

« Soutien-gorge Crazy Dats. Je vous regardais tous faire des vidéos ensemble🙏🏾 ».

“Propagez votre nom ️ LONGUE VIE SWAVY 🖤🕊”

“Repose en paix, vole haut.”

Rip Swavy Je ne te connais même pas buh je sais que tu as changé la vie des gens en les faisant sourire et je suis désolé que ce soit arrivé à uu ghee 💔💔🥺Je ne peux même pas croire que cela se passe 🥺 pic.twitter.com / Kpy0gkgL18 – Lovelythreads😍💕! (@Bxrbiethreads1) 5 juillet 2021

“S’il vous plaît, dites que c’est une blague.”

Le 4 juillet, le célèbre swavy est décédé, il est décédé d’un coup de feu, il n’avait que 18 ans en train de faire des vidéos tiktok et YouTube pour le plaisir, il ne méritait pas encore de mourir …… RIP swavy 😭🕊️🕊️ pic.twitter.com / qTdREx90Xw – Shawnteona Gayle (@GayleShawnteona) 6 juillet 2021

Un fan a écrit sur Twitter : « C’est fou ! Je regardais Swavy sur TikTok hier soir et il est parti ce matin. C’est très triste pour les gens qui l’ont connu ».

C’est toujours les bons… RIP SWAVY VOUS NE SEREZ PAS OUBLIÉ mais au moins nous savons qu’il ne souffrira plus 💔😞💞 Condoléances à toute sa famille et ses amis proches pic.twitter.com/Ynf2BZixZI – 🧚🏾‍♀️ (@ _Sinc3r3ly) 5 juillet 2021

Une femme a écrit sur Facebook : « POURQUOI les armes existent-elles ? MON TIKTOKER PRÉFÉRÉ EST ALLÉ Je ne voulais pas le croire, mais le regarder sur Internet est nul 😔 Je ne le connais pas personnellement, mais c’était une personne formidable pour ses soutiens et ses amis et une grande influence sur tout le monde en tant que personne énergique heureuse. Mais Dieu l’a appelé à la maison aujourd’hui RIP SWAVY Je vais manquer de voir ses vidéos 🥺”.

Ceci est la version originale de Heavy.com

