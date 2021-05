Comment la star du Real Madrid, Sergio Ramos, a eu un physique déchiré comme Cristiano Ronaldo alors que le défenseur se remet d’une blessure pour Chelsea

Bien avant que Sergio Ramos ne devienne un colosse du Real Madrid, il n’était guère plus qu’un frêle espoir à Séville.

Bien qu’immensément talentueux, le défenseur central de 6 pieds a joué à l’arrière droit au stade Ramon Sanchez-Pizjuan.

Ramos est l’un des défenseurs les plus décorés de l’histoire du jeu

Rapide sur de longues distances et avec une endurance incroyable, l’adolescent savait qu’il devait travailler sur sa force de base et sa puissance explosive pour se développer et atteindre son potentiel incontestable.

Après avoir déménagé au Bernabeu à l’été 2005, Ramos n’a joué dans le centre de la défense madrilène qu’en 2009 en raison d’une blessure à Pepe.

Cependant, l’Espagnol farouchement déterminé a fait sienne la position et a commencé à dominer les attaquants de la Liga tout en maintenant son rythme électrique.

Il n’est pas étonnant que les vrais fans soient ravis qu’il soit de retour avec l’équipe pour le match crucial contre Chelsea, n’ayant pas joué depuis mars en raison d’une blessure.

Le manager Zinedine Zidane connaît l’influence de son capitaine. “Nous avons notre leader et notre capitaine avec nous”, a-t-il déclaré avant la demi-finale de la Ligue des champions.

«Je ne prendrai aucun risque. Sergio est ici avec nous. Cela signifie qu’il est prêt à jouer, c’est tout ce que cela signifie.

Parlant de sa propre éthique de travail, Ramos a déclaré à l’UEFA: «Je me lève tous les jours avec le même désir de continuer à m’améliorer que depuis que je suis enfant. Je ne recherche pas de reconnaissance. Tout ce que je veux faire chaque année, c’est faire encore mieux, oublier ce que nous avons gagné et se lancer de nouveaux défis. Je continuerai aussi longtemps que le corps le permettra.

Il s’est retrouvé à jouer en tant qu’arrière droit car il était souvent victime d’intimidation du ballon dans sa jeunesse.

«Mon grand-père et mon père m’ont toujours dit que même s’il ne reste qu’une seconde, il y a encore de l’espoir. Vous devez avoir cette attitude, et cela a toujours été l’attitude de notre club.

«Pour montrer l’exemple, il faut bien performer, travailler dur et donner le maximum; montrez-leur les plus jeunes afin que vous puissiez leur demander la même chose. Je suis très heureux d’avoir la chance de diriger cette équipe.

«Je suis heureux si je suis un modèle. Je pense que j’ai beaucoup combattu et sacrifié, de sorte que lorsque je prendrai ma retraite, je pourrai le faire avec ma conscience claire, après avoir tout gagné.

Alors, comment a-t-il réussi à passer d’un arrière droit maigre à un défenseur déchiré qui ne fait aucun prisonnier aujourd’hui?

En 2010, il était vainqueur de la Coupe du monde avec l’Espagne et a finalement remplacé Carles Puyol à l’arrière central.

Diète

La partie la plus cruciale de la transformation de Ramos était d’alimenter correctement son corps avec la bonne nourriture pour lui permettre de prendre du volume en toute sécurité.

Sans vouloir ajouter de muscle inutile ou perdre de la vitesse, la clé était d’obtenir la bonne quantité de calories plutôt que d’augmenter simplement le volume.

Dans une interview avec High Snobiety, Ramos a révélé que son petit-déjeuner était facile à reproduire avant l’entraînement.

Il a dit: «Je prends habituellement un café, du pain de grains entiers avec des protéines comme la poitrine de dinde ou un œuf poché et un morceau de fruit.

«C’est un petit-déjeuner nutritif et équilibré. Si nous n’avons pas de séance d’entraînement avec l’équipe, je prends quelque chose d’un peu plus léger.

PLAN DE RÉGIME SERGIO RAMOS

Voici un exemple de ce que mange le capitaine du Real Madrid au quotidien

Petit-déjeuner: Pain de grains entiers, poitrine de dinde avec avocat et café Collation en milieu de matinée: Baies mélangées, poignée d’amandes, yaourt Déjeuner: Salade de légumes saupoudrée de graines de tournesol et de citrouille Collation de l’après-midi: Shake protéiné banane et pois Dîner: Morue au citron, herbes et olives

Des exercices

Ramos privilégie les entraînements de haute intensité basés sur le mouvement fonctionnel. Cela signifie qu’il se concentre sur la force du tronc et cible des groupes musculaires spécifiques chaque fois qu’il s’entraîne.

Il mélange ensuite cela avec des exercices isométriques pour améliorer son endurance musculaire ainsi que son cardio.

Bien qu’il puisse être vu s’entraîner régulièrement à la maison dans sa propre salle de sport, tout est fait sous la supervision de l’équipe médicale du Real Madrid pour compléter la densité musculaire et l’entraînement sur le terrain.

La photo de lui s’entraînant à nouveau à Madrid a excité de nombreux fans avec une place en finale de la Ligue des champions en jeu

Ce qui a été dit de lui

«Sergio Ramos est l’adversaire le plus coriace que j’ai rencontré. Il est très fort, a beaucoup d’expérience et est un joueur très compétitif.

Luis Suárez, attaquant de Barcelone

«Ramos ne me surprend pas. C’est ce qu’il a – une grande personnalité … il est toujours là, toujours encourageant les joueurs et il ne baisse jamais la garde. Il n’abandonne jamais.

Zinédine Zidane, entraîneur du Real Madrid

Il fait beaucoup plus chaud en Espagne qu’au Royaume-Uni, c’est donc probablement pour cela qu’il s’entraîne sans chemise

Ramos est le détenteur du record d’apparitions en Espagne avec 170 sélections, ce qui témoigne de son éthique de travail, tandis que Darren Bent de talkSPORT a révélé qu’il était un peu gêné lors du changement de maillot après un match international avec lui une fois.

«Il y a des défenseurs avec des capacités techniques extraordinaires, d’autres ont des qualités défensives uniques – comme [Fabio] Cannavaro, brillant au marquage.

“D’autres, comme [Franco] Baresi, peut commander une ligne arrière tandis que d’autres influencent avec de fortes personnalités. Mais tout en tenant compte pour évaluer un défenseur? Ensuite, Sergio Ramos est le plus complet. Il a un peu de tout: capacité technique, force, personnalité et leadership.

Carlo Ancelotti, ancien entraîneur de Madrid

«Il défend bien, sait jouer et gère toutes les facettes du jeu. C’est un footballeur très complet.

Thiago Silva, capitaine du Paris Saint-Germain