Comment la stratosphère a influencé ce que nous entendons

Depuis des temps immémoriaux, nous, les terriens, sommes fascinés par l’espace et la possibilité que la vie puisse exister sur d’autres planètes. Notre vision a parfois été apocalyptique (roman de HG Wells en 1898, La guerre des mondes), parfois bénigne (blockbuster ET: The Extra-Terrestrial de Stephen Spielberg en 1982), mais toujours très imaginative – et il n’est pas étonnant que, à mesure que les progrès technologiques il est possible pour les musiciens d’extraire des sons toujours plus étranges de leurs instruments, nos obsessions interplanétaires se sont jouées en chanson.

En 1962, avec la course à l’espace en plein essor, Joe Meek a puisé dans la fascination du public en écrivant «Telstar», un succès instrumental pour le groupe britannique The Tornados. Enregistré dans l’appartement londonien que Meek utilisait comme studio, le morceau, inspiré du lancement le 10 juillet 1962 du satellite de communication du même nom, est rapidement devenu interstellaire et a dépassé le Billboard Hot 100 américain. Propulsé par son son clavioline distinctif, «Telstar» a donné aux auditeurs un premier aperçu du voyage spatial: c’est ce à quoi cela devait ressembler, venant des haut-parleurs domestiques.

À la fin de la décennie, l’atterrissage sur la Lune avait plongé le monde dans une frénésie. Le légendaire Stardust Cowboy, musicien de rockabilly étranger, a publié «I Took A Trip On A Gemini Spaceship» en 1969, une chanson dont le mélange étourdissant de percussions de kit de batterie dans les escaliers et de glissandos au clavier a créé une atmosphère vraiment espacée. Il a certainement attiré l’oreille d’un jeune David Bowie, qui cette année-là est devenu stratosphérique quand il a sorti «Space Oddity». Se mettre dans la mentalité du major Tom, un voyageur solitaire «assis dans une boîte de conserve bien au-dessus du monde», s’est enrôlé Bowie Rick Wakeman pour donner à la chanson un Mellotron-aidé l’apesanteur, tandis que ses propres contributions Stylophone étaient diffusées comme le code Morse d’autres étoiles.

L’obsession de Bowie pour l’espace était une chose à long terme – de “Life On Mars?” à The Rise And Fall Of Ziggy Stardust et même une reprise de 2002 du “Gemini Spaceship” du Stardust Cowboy. Certes, il a contribué à élever la science-fiction d’une préoccupation de niche à un sujet acceptablement courant. Elton John s’est inspiré de «Space Oddity» lorsqu’il a sorti «Rocket Man» en 1972, alors qu’il était ancien Plancher de velour Le chanteur Lou Reed a enrôlé Bowie pour effectuer des tâches de production sur Transformer, un album qui comprenait l’observation des étoiles «Satellite Of Love».

Alors que Bowie s’était créé un personnage à incarner, le psychonaute de jazz d’avant-garde Sun Ra prétendait être descendu sur Terre depuis Saturne. À la tête de son Arkestra, la mission autoproclamée de Ra était de répandre la paix et l’amour dans tout l’univers avec son jazz afro-futuriste. Allant du swing aux freak outs de fusion, la discographie extrêmement large de Ra est un univers en soi. Miles Davis, quant à lui, était une personnalité beaucoup plus ancrée, mais les expériences de fusion qu’il a commencées avec Bitches Brew des années 1970 l’ont conduit dans les extrêmes les plus extrêmes de la galaxie. Au moment où il a sorti l’enregistrement live Agharta, en 1975, son groupe était apparemment en train de déchirer les divisions dans le continuum espace-temps sur une base nocturne.

Émergeant de l’underground psychologique de la fin des années 60, une race de groupes ayant le terme générique de «space-rock» a pris du free jazz et de la fusion pour repousser les limites de ce dont un groupe de rock était capable. Pink Floyd est entré dans “Interstellar Overdrive” dès 1967, tandis que Hawkwind, peut-être l’archétype du groupe de rock spatial, est allé à la recherche de l’espace en 1972, prenant bientôt Motörhead le leader Lemmy avec eux sur «Silver Machine». À Paris, pendant ce temps, Daevid Allen avait formé Gong, une formation progressiste dont les premières excursions influencées par le jazz comprenaient le cornétiste Don Cherry, et qui finit par créer sa propre mythologie, notamment sur la «Radio Gnome Trilogy», lancée en 1973 avec Flying Teapot, et qui suivit les voyages interplanétaires de Zero The Hero.

Les avant-rockeurs parisiens Magma ont poussé la mythologie à son maximum avec plus de 20 albums live et studio (et ce n’est pas fini) qui racontent l’histoire continue de la vie sur la planète Kobïa, le tout chanté dans le langage inventé par le cerveau de Magma Christian Vander, Kobïan (une sorte de Klingon pour la fraternité space-rock).

Non pas que la guerre intergalactique soit l’apanage des rockeurs cérébraux jouant devant des foules de dévots qui hochent la tête. En ce qui concerne George Clinton, il y avait une bataille effrayante à gagner, et son collectif Parliafunkadelicment Thang a exhorté les auditeurs à «libérer votre esprit et votre cul suivra». Sous la bannière du Parlement, Clinton a envisagé un affrontement entre des personnalités telles que Sir Nose D’Voidoffunk, éternellement insoupçonnable, et le Star Child brandissant le pistolet Bop, aidé par le Dr Funkenstein. Une série d’albums, commençant par Mothership Connection, a donné vie à l’histoire, tandis que, lors de spectacles en direct, l’équipe de P-Funk a débarqué sur scène un vaisseau-mère de taille normale pour que Clinton en émerge.

Kraftwerk a également utilisé des accessoires pour donner vie à son monde dans les années 70, allant jusqu’à envoyer des robots sosies sur scène à leur place. Tout cela a ajouté à leur mythologie finement réglée – «Nous sommes les robots» ont-ils déclaré ironiquement sur leur album révolutionnaire de 1978, The Man-Machine, et les fans ont accepté avec enthousiasme.

Cet album comprenait «Spacelab», une chanson largement instrumentale qui reprenait là où Joe Meek s’était arrêté avec «Telstar»: il n’était pas nécessaire de chanter sur l’espace lorsque la technologie à portée de main vous permettait de l’évoquer en studio. L’utilisation pionnière des synthés et des claviers par Kraftwerk a été reprise par d’autres explorateurs allemands Rêve de mandarine, qui ont emmené leurs auditeurs dans des voyages de plus en plus extravagants avec des albums comme Phaedra et Rubycon, chacun apparemment atterri dans une nouvelle galerie musicale. Vangelis, aussi, a embrassé les nouvelles possibilités, comme le “Love Theme” de Blade Runner s’ajoutant à un flux croissant de musique qui Brian Eno appelé «ambiant».

Sans surprise, Eno créerait de nombreux chefs-d’œuvre irréprochables dans le genre ambiant, notamment Apollo: Atmospheres And Soundtracks, une collaboration de 1983 avec son frère Roger et Daniel Lanois. Un peu moins d’une décennie plus tard, cet album inspirera The Orb à enregistrer Adventures Beyond The Ultraworld, à la tête de ce que le groupe appelait la musique «ambient house».

Ultraworld était, essentiellement, une excursion spatiale qui se déroulait entièrement dans l’esprit. En tant que tel, c’est un rappel que l’univers pourrait, en théorie, être illimité, tout comme la capacité d’invention du cerveau humain. La diversité culturelle et créative de la planète Terre a été célébrée en 1977, lorsque la NASA a lancé le vaisseau spatial Voyager, qui transportait à bord le Voyager Golden Record. Contenant une variété de sons naturels trouvés sur Terre, ainsi que des salutations audio en 59 langues, le disque comprenait également 90 minutes de musique de pays aussi éloignés que l’Allemagne, le Mexique, le Royaume-Uni, l’Indonésie et le Pérou, mettant en vedette un éblouissant gamme de styles, des chants vocaux au folk et au jazz indigènes, gracieuseté de Louis Armstrong“Melancholy Blues”. Reste à savoir s’il trouvera jamais son chemin vers des oreilles extraterrestres.