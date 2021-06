Comment la Suède s’en est-elle historiquement à l’Euro ?

14/06/2021

Le à 13:45 CEST

Daniel Guillen

L’Espagne de Luis Enrique entame son parcours en Eurocup dans la nuit du lundi 14 juin contre la Suède à partir de 21h00.. L’équipe débute comme une grande favorite du Groupe E, où se trouvent également la Pologne et la Slovaquie, et les Scandinaves sont le premier obstacle pour une équipe avec beaucoup de doutes, surtout après la L’affaire Sergio Busquets.

La Suède arrive aussi au Championnat d’Europe avec beaucoup de questions et peu de certitudes. Après l’excellent résultat à la Coupe du Monde 2018 en Russie, où ils ont atteint les quarts de finale laissant l’Allemagne sur la route dans la phase de groupes, lLes Suédois arrivent sans Mattias Svanberg ou Dejan Kulusevski, qui ont été testés positifs au Covid-19 et ne sont pas disponibles pour le coach. Ibrahimovic non plus, qui est tombé hors de l’appel en raison d’une blessure au genou.

L’équipe d’Anderson est présentée avec une solidité défensive et une capacité d’organisation offensive comme principales menaces et avec des noms contrastés tels que Lindelof, Helander, Forsberg ou Berg, ainsi que de jeunes joueurs avec beaucoup de projection comme Isak.. Les Suédois veulent laisser derrière eux le mauvais résultat obtenu en France 2016, où ils ont terminé derniers du groupe E avec un seul point.

Demi-finales, le meilleur résultat de tous les temps de la Suède

L’équipe scandinave a participé au total six fois dans l’histoire des Championnats d’Europe. Les Suédois n’apparaissent sur la scène européenne pour la première fois qu’en 1992, lorsque ils ont agi en tant qu’hôtes et ont atteint les demi-finales dans ce qui est toujours leur meilleur résultat. Il ne s’est pas qualifié pour la prochaine édition, mais depuis, en Belgique et en Hollande en 2000, il a toujours participé. A quatre reprises, il est resté au premier tour et en une seule il a atteint les quarts de finale, celui du Portugal 2004.

La Suède fait partie des privilégiés en termes de réussite pour ses débuts en Eurocup. Seules la Yougoslavie (finaliste) en 1960 et l’Union soviétique (1960), l’Espagne (1964), l’Italie (1968) et la République fédérale d’Allemagne (1972), qui étaient champions, ont fait mieux que la Suède en 1992 dans l’histoire du tournoi. Comme les Scandinaves, les sélections de La Tchécoslovaquie, la France, la Hongrie, le Danemark, l’Angleterre, la Belgique, les Pays-Bas, le Portugal et, plus récemment, le Pays de Galles, figuraient parmi les quatre meilleures équipes de leur première édition..

Billet direct pour l’Euro 2020

La Suède a obtenu le billet direct pour l’Euro 2020 en tant que deuxième classée dans le groupe F de la phase de qualification, où se trouvait également l’Espagne, qui a terminé premier avec 26 points. Les Espagnols et les Suédois ont laissé de côté la Norvège, la Roumanie, Malte et les îles Féroé. La sélection de Janne Anderson même sauvé un match nul (1-1) dans une confrontation directe contre ceux de Luis Enrique.