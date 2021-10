Comment la suprématie blanche est toujours à l’origine de la pandémie

– d’Alternet

C’est lundi. Nous avons une semaine de politique devant nous. Mais avant d’y arriver, prenons du recul et rappelons-nous. Nous sommes toujours au milieu d’une pandémie mortelle. Nous en sommes encore au milieu, mais cela devrait être terminé. Plus de 756 000 Américains sont partis. Un million sera parti bien assez tôt.

Répétez-le, ça devrait être fini. Nous avons la science. Nous avons la technologie. Nous avons les vaccins. Ce n’est pas fini, pourtant. Pourquoi? Certains pourraient donner des explications très détaillées, bourrées de données. Nous aimons les données ! Mais je n’ai pas la patience. Pas aujourd’hui. Pas un lundi. Pas quand il y a du boulot. Je ne vais pas prendre la peine d’être neutre et juste, car neutre et juste c’est quand nous ne sommes pas dans une pandémie mortelle.

Suprémacie blanche. C’est la raison. Beaucoup d’Américains blancs veulent croire au mensonge qu’ils sont meilleurs que les autres Américains, même les autres blancs, parce qu’ils ne peuvent pas ou ne veulent pas croire qu’ils sont soumis aux mêmes lois, mêmes règles, mêmes vaccins que les gens qu’ils méprisent . Le bien commun n’est pas commun. Ce n’est pas bon. C’est l’ennemi. Quand est venu le temps de choisir l’humilité plutôt que l’arrogance face à la mort par virus, des millions d’Américains ont choisi l’arrogance – puis la mort par virus.

Ensuite, il y a les bénéfices. Parce qu’il y a tellement de blancs qui veulent croire au mensonge qu’ils sont meilleurs que les gens qu’ils méprisent, il y a naturellement beaucoup d’opportunistes prêts à leur dire exactement ce qu’ils veulent entendre à cause du mensonge si bon. C’est si bon qu’ils paieront pour continuer à l’entendre. Et plus ils paient, plus les opportunistes continuent de le vendre. Et plus ce circuit fermé s’élargit et s’approfondit, plus ses participants ont l’impression que le monde entier est de leur côté. Jusqu’à ce qu’il s’écrase sur la vérité. Mais au lieu d’accepter la vérité, ils veulent la remplacer. Les mensonges sont trop bons pour arrêter.

La vérité pourrait les libérer. Des mensonges. De la corruption. Du virus. De l’influence empoisonnée des sociétés amorales profitant de la vente de mensonges aux Américains blancs qui ne les quitteront pas. Mais pourquoi? Pourquoi ne se libèrent-ils pas ? La réponse est terrible mais il faut le dire. Ils ne veulent pas être libres. Ils ne peuvent pas se sentir libres, non sans mensonges, non sans corruption, non sans voir la souffrance des Américains qu’ils méprisent. Leur liberté est donc conditionnelle, tout comme leur amour l’un pour l’autre est conditionnel. Et ces conditions d’amour et de liberté sont une source de douleur sans fin.

Nous ne parlons pas souvent de leur douleur. Nous devrions. Cela explique tellement de choses. Ils pourraient être heureux, mais ils ne le seront pas, parce qu’ils ne peuvent pas l’être, parce qu’il ne leur est tout simplement pas possible d’avoir de l’amour sans hiérarchie, des relations sans autorité, une communauté sans corruption. Ils souffrent sans fin. Ils ne peuvent pas imaginer un monde sans lui. La douleur est le début. C’est la fin. C’est une présence semblable à Dieu. Au lieu de l’affronter, ils la justifient, faisant semblant d’être d’horribles ennemis contre eux, contre « leur mode de vie » – tout ce qui pourrait expliquer toute cette douleur, tout ce qui pourrait les empêcher de devoir faire le travail pour la surmonter.

Ne ressentez pas de compassion. Ne commence même pas. La compassion ferait le travail pour eux, ce qu’ils veulent. Ils veulent que vous les aidiez à se sentir mieux. Ils veulent que vous soyez responsable d’assumer le fardeau de la douleur qu’ils ressentent après avoir mis des conditions à l’amour et à la liberté. En d’autres termes, ils veulent que vous viviez aussi sous conditions.

Quand vous ne le faites pas, quand vous choisissez de vivre sans contrainte, quand vous choisissez de laisser tomber le fardeau que les autres vous ont demandé de porter, eh bien, c’est un problème. Pour eux. Ils ne peuvent pas tolérer de voir des gens vivre une vie pleinement humaine. S’ils doivent vivre sous conditions – s’ils doivent vivre avec un virus – tout le monde devrait le faire aussi. S’ils doivent saboter la récupération, qu’il en soit ainsi. S’ils doivent réduire les citoyens à des serfs, qu’il en soit ainsi.

Ils n’ont pas à le faire. Le vaccin est à eux s’ils le veulent. La liberté est à eux s’ils le veulent. L’amour de Dieu est aussi le leur. Personne ne peut les forcer à accepter la liberté ou l’amour. Il n’est pas nécessaire de mourir pour atteindre le Royaume des Cieux, nous a enseigné Jésus. Cela peut être ici, sur terre, de notre vivant, si nous le voulons. L’amour de Dieu n’est pas conditionnel. C’est pour tout le monde, parce que tout le monde est identiquement digne de Son amour. Jésus « a détribalisé le monothéisme », a écrit l’historien Antony Black. Aux yeux de Dieu, il n’y a pas de juif ou de non-juif, de mari ou de femme, de riche ou de pauvre, de sain ou de malade. Black a déclaré: « Les différences de race, de statut et de sexe sont toutes insignifiantes. »

Mais l’amour de Dieu ne peut pas être aussi démocratique ou égalitaire, parce que si l’amour de Dieu était les valeurs politiques sur lesquelles l’Amérique a été fondée, alors les blancs qui se disent des mensonges sauvages et hurlants sur le fait d’être meilleurs que les Américains qu’ils méprisent seraient les mêmes que Les Américains qu’ils méprisent, et c’est impensable. D’où la puissance impressionnante de l’arrogance de la suprématie blanche – elle redéfinit les enseignements de Jésus afin que Jésus ne soit pas le moyen de sortir de l’enfer, mais le chemin qui y entre.

Je ne sais pas quand la pandémie sera terminée. Je ne sais pas quand le pays choisira de sortir de l’enfer. Je sais, cependant, que tant que les Américains blancs croient au mensonge qu’ils sont meilleurs que les autres Américains, même les autres blancs – tant que les profiteurs continuent de leur vendre le même mensonge encore et encore – c’est l’enfer. Il y a tellement de travail à faire.

Et ce n’est que lundi.

