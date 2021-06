Comment la technocratie utilise des ennemis invisibles pour paniquer le monde ⋆ 10z viral

par Patrick Wood, poste d’activiste :

Nous vivons à une époque de tromperie mondiale et d’illusion aux proportions bibliques. Le mensonge est un mode de vie. La tromperie est prise au niveau d’une forme d’art. La débauche et la corruption sont partout.

La propagande astucieuse qui promet d’éliminer la pauvreté, de créer de merveilleux emplois dans la dignité et d’apporter une paix durable dans le monde a plus en commun avec un tas de fumier de cheval que des solutions durables.

J’ai déclaré au début de 2020 que la Grande Panique de 2020 (lire, « pandémie ») était le début du coup d’État de la Technocratie. Il était de portée mondiale, horriblement préjudiciable à l’économie mondiale et a mis en lambeaux le tissu du statu quo sociétal. Tout cela aurait été causé par un ennemi invisible. Et maintenant, les « scientifiques » derrière cela, comme le Dr Anthony Fauci, se sont avérés être des fraudeurs et des bonimenteurs dont la science a été au mieux discréditée comme « pseudo-science ».

Puis-je vous rappeler que le réchauffement climatique est aussi un ennemi invisible de la même ampleur ? Les données corrompues et bâtardes soutenant le réchauffement climatique sont aussi frauduleuses et trompeuses que celles de COVID-19. Les mensonges abondent. Des modèles informatiques fabriqués crachent des mégatonnes de chips de bison pour nous dire que nous allons tous mourir lorsque les calottes polaires fondront et que la mer montera.

J’ai également averti qu’il y aurait d’autres attaques de tromperie pour solidifier la prise de contrôle mondiale des technocrates.

Les technocrates livrent.

Deux épisodes majeurs de piratage consécutifs sont soudainement apparus pour souligner la nécessité d’un système d’identification universel et d’un contrôle total sur Internet. Tout d’abord, le Colonial Pipeline a été fermé, provoquant des pénuries massives de carburant sur la côte est. Deuxièmement, le plus grand producteur de viande au monde est piraté, ce qui arrête la production. Les prix du gaz montent. Les pénuries de viande menacent la disponibilité. Tout cela grâce à un ennemi invisible (les pirates informatiques) dont on nous dit qu’il s’agit d’une entité sombre et profonde essayant de détruire l’Amérique.

Faisons une pause et rappelons-nous que la Grande Panique de 2020 a été précédée d’une simulation de pandémie mondiale appelée Event 201, parrainée par le Forum économique mondial. C’est un fait, pas une spéculation. L’événement 201 a scénarisé la réponse à la pandémie presque à la lettre. Ils étaient préparés et en contrôle.

En juillet, le WEF poursuit une autre simulation comparable qui a commencé en 2020 appelée Cyber ​​Polygon. Les partenaires répertoriés sur le site Web du WEF incluent IBM, INTERPOL, ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), Ericsson, le fabricant de virus Trend Micro, Accenture, AIG, Allianz, Amazon, Bank of America, BlackRock, VISA, etc.

Cyber ​​Polygon scénarise une réponse globale à une cyberattaque très médiatisée :

Avec l’accélération de la numérisation mondiale et l’interconnexion croissante des personnes, des entreprises et des pays, la sécurité de chaque élément d’une chaîne d’approvisionnement est essentielle pour assurer la durabilité de l’ensemble du système. Au cours de l’exercice technique, les participants perfectionneront leurs compétences pratiques en atténuer une attaque ciblée de la chaîne d’approvisionnement sur un écosystème d’entreprise en temps réel. (c’est nous qui soulignons)

Quelle coïncidence que deux piratages majeurs de la chaîne d’approvisionnement apparaissent soudainement, affectant potentiellement des centaines de millions de consommateurs et effrayant le reste d’entre nous. Qui sont ces hackers invisibles de toute façon ? Pourquoi personne ne peut les prendre en flagrant délit ? Eh bien, l’anonymat fait partie du script (tout comme le virus COVID-19) car la cause n’intéresse pas les gens comme le WEF, mais seulement leur réponse.

Intéressons-nous maintenant aux ovnis. Tout d’un coup, parler d’OVNI est partout. Les machines de propagande battent leur plein alors que le gouvernement et l’armée publient des cassettes, des enregistrements et des documents suggérant que des extraterrestres sont arrivés sur la planète Terre. Peuvent-ils produire un vaisseau spatial ou un corps extraterrestre ? Nan. Que diriez-vous d’une image ou d’une photographie claire? Nada. Ce n’est qu’un autre ennemi invisible invoqué pour alimenter une réponse socialement conçue dans les populations du monde entier.

