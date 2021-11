Comment la technologie a inspiré les neuroscientifiques à réinventer le cerveau

Il est difficile de parler du cerveau humain sans parler d’ordinateurs par inadvertance. « Je suis toujours en train de traiter », pourriez-vous dire, ou « Pourrions-nous faire un téléchargement rapide de vos découvertes ? » Ensuite, il y a la phrase préférée des employés de bureau trop étirés : « Je n’ai pas la bande passante.

Il y a une raison pour laquelle les métaphores informatiques sont éparpillées dans les articles universitaires et les conférences sur le cerveau, selon Matthew Cobb, zoologiste et auteur de L’idée du cerveau, une plongée profonde dans l’histoire des neurosciences. Alors qu’il examinait les premières recherches sur le cerveau des siècles en arrière, il n’arrêtait pas de se heurter à des métaphores mécaniques de plus en plus anciennes.

« J’ai réalisé qu’à différentes époques, l’une des façons dont les gens ont conçu le cerveau a été de tracer une métaphore entre ce qu’ils pensent que le cerveau fait et la plus haute technologie de leur temps », explique-t-il. Différentes générations de chercheurs ont établi des connexions entre le cerveau et les automates, les circuits électriques et le télégraphe.

Ces métaphores technologiques ne servaient pas seulement d’illustrations aux conceptions existantes du cerveau. Au lieu de cela, Cobb dit que des comparaisons avec des inventions telles que le fil télégraphique – qui pourrait transmettre des informations d’un nœud central à des points éloignés de la campagne – ont en fait aidé les chercheurs à réimaginer le cerveau, stimulant ainsi leur compréhension de la structure et de la fonction du cerveau.

« Une fois que j’ai réalisé que les scientifiques utilisaient ces métaphores ou ces analogies, cela m’a permis de comprendre par moi-même pourquoi il y a eu des changements et des changements dans notre compréhension », dit Cobb.

Le dernier épisode d’Inexplicable, le podcast de Vox sur les mystères non résolus de la science, retrace l’impact de nouveaux outils comme l’IRMf qui sondent les nombreux secrets du cerveau. Mais les outils ne suffisent pas, soutient Cobb : les chercheurs ont également besoin de concepts ou de cadres pour interpréter les données qu’ils recueillent à partir de leurs outils. Et les technologies qui ont peu à voir avec la recherche sur le cerveau ont souvent inspiré et influencé les études de l’esprit.

Ce qui suit est une transcription de notre conversation, éditée pour plus de clarté et de longueur.

Alors, quelle est la chronologie ici? Quand avons-nous commencé à faire cela pour la première fois ?

Eh bien, la première chose à réaliser est que même un intérêt pour le cerveau [came] assez tard. Pendant la majeure partie de l’histoire de l’humanité, le cerveau n’a pas été au centre de l’attention en pensant à la perception, à l’émotion, à l’esprit, à l’esprit – peu importe comment vous l’appelez. Cela a été un organe dans le corps comme le foie ou les reins ou le cœur.

Vous mentionnez dans votre livre que des expressions comme « chagrin d’amour » ou « tirer sur les cordes du cœur » remontent à cette idée que la pensée se produisait dans le cœur. Alors, quand les chercheurs en Europe commencent-ils à dire : « Ah, c’est peut-être le cerveau après tout ? »

Pas en un instant. Vous ne devez pas avoir l’idée que quelqu’un a soudainement fait une expérience et a dit : « Aha ! » Au lieu de cela, il y a cette lente accumulation de certitude. Premièrement, il y a la démonstration anatomique que les « viscères » comme le cœur ont d’autres fonctions. Le cœur est une pompe, ce qui a été démontré au début du 17ème siècle – il n’a donc pas les moyens de faire les affaires mystérieuses associées à la perception et à la pensée, etc.

D’un autre côté, le cerveau, comme l’ont montré des études anatomiques, possède tous ces neurones, et il est connecté par les neurones à tous les organes des sens et à tout le reste. Ainsi, progressivement, au cours du XVIIe siècle en particulier, les gens sont devenus de plus en plus convaincus que c’était le cerveau qui réfléchissait. Comment cela a-t-il fait, ils n’en étaient pas tout à fait sûrs. Descartes, le philosophe français, a regardé des statues mécaniques, alimentées par l’eau, animatroniques, et il a pensé, peut-être que nous avons une sorte de système hydraulique à l’intérieur de nous.

Nous ne le faisons pas, et il a été très vite démontré qu’il n’y a aucune sorte d’énergie hydraulique à l’intérieur de nos neurones. Mais c’est un exemple de personnes essayant d’utiliser la technologie pour expliquer et comprendre le fonctionnement du cerveau.

[Researchers were later inspired by clockwork automata, like the one below.]

Je pense que le télégraphe est l’exemple qui m’a le mieux aidé à comprendre comment avoir une métaphore technologique a vraiment aidé les chercheurs à comprendre le cerveau. Pouvez-vous me dire ce qui s’est passé là-bas?

Le télégraphe est enfin maîtrisé au milieu des années 1830 et 40, et incroyablement rapidement, il se répand sur des continents entiers. Et pratiquement immédiatement, les scientifiques ont établi un parallèle entre ces réseaux télégraphiques et le système nerveux et le cerveau.

Cette métaphore de la communication, des fils, et surtout, il y a des informations dans ces fils – des nouvelles, des faits et des ordres – allant du centre vers la périphérie pour faire bouger les choses. Cela a beaucoup changé notre façon de voir le cerveau.

Comment penser le cerveau comme un télégraphe, envoyer des signaux électriquement d’un point à un autre, comment cela a-t-il aidé les chercheurs ?

Ils ont examiné, par exemple, la structure des câbles sous-marins qui transportaient des messages télégraphiques à travers l’Atlantique, et ils ont pu voir qu’il y avait un noyau central de cuivre et qu’autour de lui se trouvait une isolation. Et puis ils ont regardé les neurones, les nerfs, et ils ont dit : « Eh bien, c’est exactement la même chose. » Il y a cette gaine extérieure qui semble l’isoler. Ainsi, même notre compréhension des unités les plus élémentaires du système nerveux a commencé à être complètement fusionnée avec notre compréhension de la technologie.

Quand sont-ils arrivés au point où ils ont réalisé que peut-être cette métaphore télégraphique avait ses limites, ou n’était-elle pas une analogie parfaite pour le cerveau ?

Eh bien, le problème clé du système télégraphique est qu’il est fixe et que le câblage est statique. Cela ne change pas. Vous envoyez un message du siège social à votre succursale dans une banlieue, et c’est tout. Vous ne pouvez pas décider de rediriger ce message vers le siège social, la succursale ou quelque part à côté.

Ce qui s’est passé, c’est qu’une nouvelle technologie est arrivée et que les gens ont commencé à penser : « Eh bien, en fait, le cerveau ressemble beaucoup plus à un central téléphonique. » Parce que c’était le prochain grand développement.

Un standardiste à Kansas City, Missouri.Jack Delano/Farm Security Administration (Bibliothèque du Congrès)

Un central téléphonique, est-ce comme les standardistes qui branchent et débranchent des câbles ?

Un central téléphonique à la fin du 19ème siècle consistait en une grille de fentes avec des fils entrants. Et si vous vouliez téléphoner à quelqu’un, vous décrocheriez votre combiné chez vous, et une lumière s’allumait dans le central local. Et l’un des opérateurs téléphoniques, qui serait normalement une femme, brancherait alors un câble dans votre fente.

Elle disait alors : « Quel numéro voulez-vous ? » Et elle connecterait ensuite ce fil au numéro auquel vous vouliez parler. Le point clé ici est donc que les messages peuvent changer de destination. Le câblage est flexible, en ce sens qu’il change en fonction de ce que vous faites, et cela a coïncidé avec une prise de conscience de la structure du système nerveux. Certaines neuroanatomies d’une beauté étonnante, avec de nouvelles taches que les gens développaient, leur permettaient de voir ces structures au microscope en particulier.

Ces structures et leurs interconnexions ont changé avec le temps, et elles ont grandi, et nos systèmes nerveux ne sont pas fixes. Et cela ressemble beaucoup plus à un central téléphonique qu’à un système télégraphique. Vous avez toujours l’idée de messages qui passent par les fils, mais maintenant cela peut changer – cela peut changer et c’est du plastique.

À la fin du XIXe siècle, le médecin espagnol Santiago Ramón y Cajal a cartographié les réseaux de neurones dans le cerveau, faisant de très beaux dessins. Il a lutté avec le télégraphe comme métaphore parce que son travail anatomique montrait trop de plasticité et de flexibilité. Au lieu de cela, il s’est tourné vers les métaphores végétales.Institut Cajal, Conseil national espagnol de la recherche (CSIC)

Et après le téléphone ?

Eh bien, la métaphore dominante est que le cerveau est quelque chose comme un ordinateur. C’est effectuer une sorte de calculs. Et cette idée, qui a vu le jour dans les années 40 et au début des années 50, domine toujours plus de 70 ans plus tard.

Il y a des limites distinctes à cette métaphore. Il n’y a pas beaucoup de scientifiques qui diraient : « Littéralement, le cerveau est comme un ordinateur avec une unité centrale de traitement, avec une carte graphique. Si je sors mon unité graphique de mon ordinateur, elle n’aura aucune image, alors que si J’endommage une partie particulière de mon cerveau, si j’ai de la chance, il peut y avoir une plasticité suffisante des autres parties de mon cerveau pour récupérer certains aspects de ces fonctions. Les cerveaux sont vivants.

Si nous voyons les limites de cette métaphore avec laquelle nous travaillons depuis 70 ans, est-ce parce que la métaphore informatique a en quelque sorte dépassé son utilité ? Existe-t-il une meilleure métaphore ?

Eh bien, si je le savais, je serais très riche. Je ne suis pas sûr que le simple fait de dire « Ouais, nous avons besoin d’une nouvelle métaphore » va nous aider. Quand j’étais étudiant, les hologrammes étaient la grosse affaire, mais les gens l’ont abandonné. Plus récemment, avec l’avènement du cloud computing, les gens ont commencé à dire : « Eh bien, le cerveau ressemble peut-être un peu plus à un système de cloud computing. » Mais il n’y a pas vraiment eu d’expériences qui ont émergé de l’utilisation de la métaphore.

Les cerveaux ont évolué sur peut-être 600 millions d’années. Chaque lignée animale a un type de cerveau différent qui réagit et traite le monde de différentes manières en raison de son passé évolutif. Alors peut-être que notre cerveau n’a pas une seule explication. C’est peut-être une erreur. Peut-être qu’on va devoir se contenter de plein de petites explications.