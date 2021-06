Comment la technologie aide à réinventer l’endroit où les gens travaillent – WWD

Alors que la pandémie a redéfini tous les aspects de la vie, les changements dans la façon dont les gens travaillent continuent d’évoluer à mesure que les priorités changent et que les entreprises déterminent à quoi ressemble l’avenir du travail.

Alors que les entreprises étaient obligées de fermer leurs bureaux, le travail à distance et le travail à domicile sont devenus la norme. Maintenant, alors que les entreprises rouvrent, les employés demandent des options de travail à distance. Lors du récent forum technologique de Fairchild Media Group, Christina Janzer, directrice principale de la recherche et de l’analyse chez Slack, a discuté de cette tendance avec Adrianna Lee, journaliste technologique pour WWD.

« Je pense que lorsque les gens ont commencé à s’adapter [to the restrictions imposed by the pandemic] et comprendre, ils ont commencé à se rendre compte qu’il y a en fait beaucoup d’avantages au travail à distance », a déclaré Janzer. « Dans notre recherche, nous avons examiné de nombreuses dimensions telles que l’équilibre travail-vie personnelle, le stress et l’anxiété et la productivité ainsi qu’un sentiment d’appartenance ; et pour la plupart, les gens étaient plus heureux de travailler à distance que lorsqu’ils étaient au bureau.

Cela a entraîné un changement de priorités, les personnes souhaitant une plus grande flexibilité dans leur travail et la possibilité de travailler à distance. Janzer a déclaré qu’il existe des entreprises explorant différents modèles – du travail à distance complet à un modèle hybride. Mais quel que soit le modèle déployé, Janzer a déclaré que les entreprises doivent repenser ce qui soutient la productivité et le travail.

« Les entreprises doivent prendre en compte les outils et l’infrastructure qui prendront en charge cette nouvelle façon de travailler, car elle n’est pas simplement gratuite », a-t-elle déclaré. « Vous ne pouvez pas simplement laisser les gens travailler à domicile ou laisser les gens travailler quand ils le souhaitent et vous attendre à ce que les choses soient simplement productives. Et un changement clé auquel les entreprises doivent penser est le siège social, et comment il peut passer au virtuel. »

Janzer a déclaré que le recadrage des bureaux traditionnels en “siège numérique” nécessite d’unir tous les employés en créant un environnement de travail inclusif et équitable – “afin que, quel que soit l’endroit où vous travaillez, vous puissiez être efficace et être promu”.

Un domaine de préoccupation pour les employés, cependant, concerne le « sentiment d’appartenance » à une entreprise, ce qui inclut « les discussions sur les fontaines à eau » et d’autres aspects sociaux de la vie professionnelle. Interrogé sur le manque de conversations, de connexions et de collaborations organiques, Janzer a déclaré que les gens craignaient que le travail à distance échoue sur ce front. Mais elle a déclaré que des solutions telles que Slack et ses canaux Slack sont des outils qui peuvent être utilisés à des fins sociales au travail.

“Les gens utiliseront les chaînes Slack pour se réunir autour de sujets liés au travail bien sûr, mais aussi plus sociaux par nature”, a-t-elle déclaré, ajoutant que les chaînes de la plate-forme étaient utilisées pour s’exprimer sur les problèmes parentaux, l’enseignement à domicile et “gérer le chaos « de la vie de famille en confinement. « Donc, le chat sur la fontaine à eau peut être reproduit dans des outils numériques, et je pense que cela a été un moyen très efficace pour les gens de créer cette connexion et cette camaraderie. »

Janzer a proposé une étude de cas sur Wayfair.com, le marchand en ligne, qui a dû faire passer tout le monde au travail à distance. «Ils ont utilisé Slack pour organiser des sujets de travail, mais ils ont également créé un tas de canaux sociaux pour se réunir autour de sujets vraiment pertinents à l’époque, tels que les sous-thèmes des troubles sociaux et la pandémie. Cela a donné aux gens un espace comme un exutoire, ce qui a aidé à établir des liens.