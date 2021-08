Comment la technologie automatisée brasse le secteur du marketing numérique

L’automatisation des activités de marketing aide à créer de l’espace pour se concentrer sur l’élaboration de meilleures stratégies d’acquisition de clients et de développement de prospects.

Par Yogita Tulsiani

La création de stratégies de marketing numérique innovantes est le facteur clé pour réussir dans le scénario actuel de concurrence de pointe. Saisir les opportunités au bon moment peut même faire prospérer les petites entreprises. Le marketing numérique est l’un des piliers les plus solides pour atteindre le public cible, indépendamment de divers facteurs, notamment le lieu, l’heure, le lieu, entre autres. L’ensemble du processus repose sur une compréhension approfondie des outils du marché, du comportement des clients et de l’utilisation d’une technologie en évolution.

L’introduction des avenues du marketing numérique augmente le besoin d’adopter des outils et des méthodes qui peuvent se traduire par l’efficacité des campagnes marketing. C’est pourquoi, pour affiner la stratégie marketing, les propriétaires d’entreprise utilisent une technologie automatisée et atténuent l’intervention humaine pour gérer les tâches quotidiennes. L’automatisation se présente comme une plate-forme indispensable pour remodeler les activités de marketing numérique qui stimulent les prospects et les messages de communication commerciale avec un contenu personnalisé. De plus, cela réduit la tendance à la répétition des tâches et aux délais retardés.

Adoption d’un outil automatisé soutenu par l’IA dans le marketing numérique

Le marketing numérique pour les entreprises n’est pas une partie de plaisir. C’est bien plus que de rendre les pages de réseaux sociaux présentables. Les entreprises impliquées dans des activités de marketing numérique rigoureuses s’efforcent de générer des revenus plus élevés à un rythme plus rapide tout en maintenant un budget bas. Pour obtenir un retour sur investissement élevé avec des résultats positifs, les entreprises doivent aligner leur équipe et leurs stratégies sur la technologie. L’automatisation du marketing remplit ces tâches en intégrant simplement des données et des processus qui automatisent les tâches de marketing.

En raison de la numérisation dans tous les secteurs, le marché de l’automatisation du marketing connaît une augmentation considérable. Selon des estimations récentes, la taille du marché de l’automatisation du marketing mondial était évaluée à 3,3 milliards de dollars en 2019 et devrait atteindre 6,4 milliards de dollars d’ici 2024. La croissance est soutenue par les entreprises utilisant de plus en plus des logiciels d’automatisation du marketing basés sur le cloud et tirant parti des technologies avancées pour améliorer l’expérience client.

Le logiciel d’automatisation est conçu délibérément pour aider les entreprises à rationaliser leurs flux de travail et à surveiller la progression des tâches. Il aide à atteindre l’efficacité opérationnelle en permettant aux entreprises de gérer plusieurs canaux avec des tâches automatisées. En outre, il permet aux professionnels du marketing d’utiliser efficacement des pratiques qui contribuent à améliorer l’expérience client et à générer des revenus de l’entreprise.

IA, automatisation et avenir du travail dans les stratégies marketing

L’automatisation fonctionne en deux segments pour exécuter des campagnes marketing : effectuer des tâches banales en éliminant la répétition grâce à des workflows basés sur des modèles et l’intégration de canaux marketing sur une plate-forme centralisée. Il a en outre des intégrations dans des plates-formes dédiées pour le marketing par e-mail, la gestion des médias sociaux et l’analyse de données.

Automatisation intelligente pour améliorer l’efficacité du temps

L’automatisation intelligente aide à tirer parti de l’automatisation grâce à des outils qui aident à accélérer les tâches fastidieuses. Ceci est essentiel pour les spécialistes du marketing de la nouvelle génération afin de les garder concentrés sur d’autres tâches importantes qui nécessitent une intervention humaine, telles que le développement de stratégies et de contenus innovants. Il montre clairement la transition des tâches de marketing d’heures en minutes, laissant le personnel faire ce qu’il fait le mieux. Cela a considérablement amélioré la vie des spécialistes du marketing tout en les maintenant concentrés et créatifs au travail.

Importance effective dans les dépenses

Lorsque l’automatisation remplace les tâches humaines, les dépenses en ressources humaines sont relativement moindres. Le budget du marketing est moins immobilisé et peut encore être utilisé pour affiner les activités de l’équipe. Les entreprises qui travaillent sur l’automatisation peuvent investir de l’argent dans la requalification de leur personnel et augmenter le budget pour employer de meilleurs talents. Ainsi, il garantit une augmentation globale du ROI des activités.

Génération de leads pivotante

Les prospects sont cruciaux pour toute entreprise, qu’il s’agisse de marketing via des canaux hors ligne ou en ligne. L’automatisation des activités de marketing aide à créer de l’espace pour se concentrer sur l’élaboration de meilleures stratégies d’acquisition de clients et de développement de prospects. Grâce à l’automatisation, les spécialistes du marketing peuvent obtenir des informations sur le comportement des clients et leur parcours d’achat. Cela joue un rôle important dans l’ajustement de la stratégie marketing en fonction des informations recueillies. De plus, les spécialistes du marketing peuvent personnaliser les suivis avec les clients de manière plus personnalisée et engageante.

Refonte de la stratégie marketing

L’IA donne amplement de temps aux spécialistes du marketing pour analyser le comportement des clients et leur parcours d’achat. Ainsi, les spécialistes du marketing peuvent comprendre les points faibles des clients et élaborer une stratégie centrée sur le client. De plus, ils sont capables de créer un contenu plus personnalisé pour atteindre les clients potentiels, traiter et entretenir les prospects.

L’exécution de campagnes marketing et la mesure de leur succès sont essentielles dans le monde actuel axé sur les données. Les outils automatisés sont extrêmement essentiels pour atteindre l’objectif marketing et obtenir des résultats positifs pour l’entreprise.

L’auteur est MD et co-fondateur, iXceed Solutions

Lire aussi : Comment le marketing d’influence jette une grande ombre sur les stratégies de marketing numérique des marques indiennes

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.