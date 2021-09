Comment la technologie brasse le secteur de l’éducation?

Les éducateurs apprennent de nouvelles technologies pour aider les élèves à obtenir de meilleurs résultats d’apprentissage.

Par Janardan Tiwari,

La pandémie de coronavirus a transformé le monde que nous connaissons. Les 2 dernières années ont vu un changement radical dans tous les domaines, y compris les affaires, les voyages, le commerce, l’hôtellerie, etc. De même, le secteur de l’éducation a également été fortement touché par la propagation du virus. Les écoles, les collèges, les universités et autres instituts de coaching ont été contraints de fermer en raison du danger de propagation du virus mortel. La distance sociale étant le besoin de l’heure, la restriction de l’accès physique en ces temps difficiles a augmenté, les étudiants ne se sont pas nécessairement éloignés du processus d’apprentissage. Avec plus de 35 millions d’apprenants dans le seul enseignement supérieur, l’impact sur l’apprentissage a été énorme.

Avec l’apprentissage en ligne et la technologie prenant en charge le travail à domicile, nous avons été en mesure de réduire considérablement cet impact et de mener à bien le processus d’apprentissage de manière efficace, dans une large mesure. Aujourd’hui, plus de 70 % de l’univers de l’apprentissage ont déjà adopté la technologie à des fins d’enseignement, d’apprentissage et à d’autres fins administratives. Les éducateurs apprennent de nouvelles technologies pour aider les élèves à obtenir de meilleurs résultats d’apprentissage.

La technologie éducative est le besoin de l’heure. Un changement a été observé ici et d’être un support principalement physique, l’éducation est en train de devenir une option d’apprentissage à distance stable. Aujourd’hui, à l’ère des ordinateurs et des smartphones, le rythme de transmission des connaissances est rapide, l’apprentissage peut être dispensé à tout moment et n’importe où.

Voici les trois principales innovations technologiques qui entraînent des changements majeurs dans l’éducation.

Intelligence artificielle et apprentissage automatique

L’IA est l’une des choses les plus chaudes au monde dans lequel nous vivons. L’IA est utilisée dans les écoles et les collèges pour automatiser des activités clés telles que la notation des matières, fournir des commentaires sur les domaines qui doivent être améliorés et un apprentissage personnalisé parmi les étudiants, en particulier ceux qui ont des Besoins. L’IA peut également rationaliser plusieurs tâches administratives pour donner aux enseignants le temps et la liberté nécessaires pour fournir compréhension et adaptabilité. Comme les étudiants d’aujourd’hui deviendront la main-d’œuvre de demain où l’IA est la réalité, il est important que notre système éducatif expose les étudiants à la technologie et l’utilise. Les outils d’intelligence artificielle rendent des salles de classe mondiales disponibles à votre porte. L’éducation devient plus robuste grâce à l’intelligence artificielle, et bientôt ils seront en mesure de répondre à une pléthore de méthodologies d’apprentissage. L’industrie de l’éducation a été quelque peu lente à adapter l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique, mais les changements commencent à se manifester au moment où nous parlons et continueront certainement d’être plus prometteurs dans un proche avenir.

Cloud computing

La technologie du cloud computing rassemble les enseignants et les apprenants sur une plate-forme unifiée. Les établissements d’enseignement n’ont pas besoin d’acheter, de posséder et de maintenir leurs propres serveurs et centres de données. Au contraire, ils peuvent tirer parti des solutions de cloud computing pour bénéficier de la puissance de calcul, de la gestion des bases de données, du stockage et d’autres services couramment utilisés en cas de besoin. Cela aide à créer des environnements de classe virtuelle solides et des économies considérables pour les apprenants et les fournisseurs. Outre l’accessibilité et les économies de coûts, l’informatique en nuage sert également l’avantage via VPN pour assurer la sécurité des données. Cela signifie que le contenu d’apprentissage peut être facilement transféré aux étudiants sans compromettre son intégrité et parallèlement, les apprenants peuvent protéger leur vie privée en utilisant un VPN pour les applications d’apprentissage basées sur le cloud. Les écoles, les collèges et les universités peuvent gérer un nombre croissant d’étudiants, ce qui leur permet d’étendre les applications et les expériences d’apprentissage à la fois rapidement et facilement. Avec les applications basées sur le cloud, les besoins en ressources matérielles sont également minimes. Ces applications sont principalement basées sur des URL et peuvent fonctionner de manière transparente sur les navigateurs Internet, à la fois sur les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles. Les avantages du cloud computing pour les établissements d’enseignement sont immenses. Qu’il s’agisse d’une université, d’une école ou d’un institut de coaching, tout le monde dans l’industrie ressent l’impact positif du cloud et les choses vont s’agrandir et s’améliorer à l’avenir.

Technologie de réalité virtuelle

La réalité virtuelle, ou VR, est relativement nouvelle dans le secteur de l’éducation. Cela étant dit, un nombre croissant d’écoles et de collèges adoptent la technologie. La réalité virtuelle permet aux étudiants de découvrir des endroits de l’univers entier sans jamais avoir à quitter la salle de classe. Imaginez que les élèves puissent explorer la tour penchée de Pise en Italie alors qu’ils sont assis à leur bureau. C’est ainsi que l’enseignement de la réalité virtuelle responsabilise les étudiants d’aujourd’hui. Avec la réalité virtuelle, les étudiants peuvent apprendre en interagissant en 3D. Compte tenu de la croissance accélérée de la réalité virtuelle dans le secteur de l’éducation et des retours de plus en plus positifs des enseignants et des étudiants, nous ne serions pas surpris que la réalité virtuelle soit intégrée dans le programme de cours des écoles et des collèges dans un avenir proche. La réalité virtuelle a la capacité d’inspirer, d’encourager la pensée créative et donc d’offrir des expériences éducatives mémorables.

