Comment la technologie de traitement des commandes peut générer un volume de commande moyen – WWD

Au cours de Beauty Inc @20, Donny Salazar, fondateur et PDG de la société de technologie et de services de traitement des commandes MasonHub, a organisé un atelier visant à aider les marques à augmenter les conversions, les marges et le volume moyen des commandes en tirant mieux parti des processus de traitement des commandes omnicanal.

Salazar a expliqué comment sa plate-forme se connecte aux fournisseurs de commerce électronique et pourquoi les marques devraient envisager une stratégie de « mise à l’échelle » concernant la vente en ligne. Il a également donné un aperçu de la façon dont le boom des achats en ligne provoqué par la pandémie peut être maximisé par les marques de beauté cette année et au-delà. Salazar a également expliqué ce qui différencie son équipe (et la technologie qu’elle a développée) des autres sur le marché. (Indice : c’est un marchand chevronné qui connaît bien les problèmes de la vente directe.)

“Nous aidons les marques en nous concentrant sur la mise à l’échelle, ce qui signifie vraiment aider les marques à utiliser plusieurs canaux”, a expliqué Salazar. « Il ne s’agit pas seulement du commerce électronique et pas seulement de la vente en gros, mais c’est général et nécessite de gérer leur gestion des stocks sur tous ces canaux uniques et différents. » Cette approche est basée sur une technologie d’exécution qui propose des capacités de personnalisation et de test ainsi que des vues d’inventaire transparentes et des retours entièrement gérés.

En plus d’utiliser la technologie de traitement des commandes pour augmenter l’échelle entre les canaux, Salazar travaille avec des marques de beauté pour « regrouper » les produits. Il a donné l’exemple d’une marque avec 35 ou 40 unités de stockage, mais a pu regrouper des produits dans plus de 600 combinaisons. Le résultat est non seulement un volume de commande moyen plus élevé, mais également une réduction des coûts en raison du plus grand nombre d’articles expédiés à un seul acheteur. Pour le client, la proposition de valeur en fait une vente facile.

“Avec le groupage [technology], vous pouvez également créer des combinaisons de produits qui anticipent les besoins de vos clients », a-t-il déclaré. « L’autre beauté de cette technologie est que vous pouvez faire autant de combinaisons différentes que vous le souhaitez à tout moment. Et vous pouvez réellement tester ce qui fonctionne le mieux.

Salazar a discuté des avantages de la livraison directe des stocks des marques via des commandes passées en ligne auprès de détaillants tels que Sephora et Nordstrom, et même Amazon, tous traités via MasonHub.

Indépendamment de l’atelier, Salazar a partagé des informations sur le second semestre de l’année, ainsi que sur les défis et les opportunités auxquels sont confrontées les marques. Même si les vaccins sont déployés et que les mandats de masques diminuent, des perturbations de la chaîne d’approvisionnement continueront probablement.

“Une chose énorme pour le second semestre 2021 est de continuer à anticiper les perturbations dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement”, a déclaré Salazar. «En raison de l’incertitude engendrée par la pandémie, il est difficile pour les fournisseurs de prévoir la demande, et à cause de cela, nous avons assisté à des fluctuations brutales de l’offre et de la production. Il y a également eu un effet coup de fouet de la pandémie, où il y a toujours des retards de production car il est devenu de plus en plus difficile d’obtenir des matières premières. »

Salazar a déclaré que les marques doivent planifier autant que possible “pour obtenir le produit dès que possible et disposer d’un plan de sauvegarde, sinon vous manquerez vos chiffres du quatrième trimestre”.

« En dehors de tout cela, les grands transporteurs [FedEx, UPS, DHL] fonctionnent toujours à plus de 100 % de leur capacité et je ne m’attends pas à ce que cela disparaisse de sitôt », a-t-il déclaré. « Les transporteurs doivent prendre le temps d’étendre leur capacité à gérer la croissance explosive du commerce électronique, donc en attendant, vous devez anticiper les interruptions et les retards d’expédition continus. La bonne nouvelle est que nous progressons vers la sortie de la pandémie, mais la chaîne d’approvisionnement doit encore suivre. »

Salazar a également déclaré que, alors que de plus en plus de gens retournent faire leurs achats en personne et en magasin, «les détaillants et les marques doivent s’assurer qu’ils approvisionnent correctement tous leurs canaux. Cela signifie que vous devez vous assurer que vous disposez de suffisamment de ressources pour approvisionner vos canaux de commerce électronique, physiques et de gros : personnes, dollars de marketing, technologie, opérations. »