Comment la technologie des véhicules à moteur et des vélos aide-t-elle à sauver des vies ?

31/05/2021 à 12:38 CEST

Sport.es

Le projet de sécurité routière « Avec (en direct) & rdquor; , créé par la plateforme de contenu inspirant « Où est la limite ? » (WITL), promu par BH Bikes et AutoBeltran – Mercedes-Benz, avec la collaboration de Grupo DAS, Garmin, Nacex et X-Sauce et le soutien institutionnel de l’ACP, vient de lancer le quatrième message qu’il traitera tout au long de l’année 2021 : la sécurité passive des véhicules à moteur et des vélos.

Sécurité passive dans les véhicules à moteur

L’être humain est en constante évolution, et le cas du secteur automobile n’allait pas être pour moins. Bien qu’en substance, une voiture d’il y a 50 ans et une voiture actuelle puissent être pratiquement identiques à l’extérieur, la vérité est qu’elles ont beaucoup changé en interne, tant sur le plan technologique que sur celui de l’équipement, dans le but principal d’offrir aux conducteurs un confort et un confort sans cesse croissants. Sécurité.

En quoi les voitures ont-elles changé ces dernières années ?

Les changements les plus importants d’un véhicule d’il y a 50 ans et d’un véhicule actuel pourraient être résumés comme suit :

· Evolution du système de freinage à tambour vers le système de freinage à disque.

· Amélioration remarquable en termes d’éclairage, donc moins de fatigue visuelle.

L’intégration de la direction assistée a également amélioré la réponse du véhicule aux réactions du conducteur

· Modernisation des ceintures de sécurité. Cette avancée est essentielle pour réduire les dommages en cas de collision.

· Création d’airbags pour protéger les membres du véhicule en cas d’accident.

Technologies importantes contenues dans les véhicules d’aujourd’hui

Bien que la plupart des véhicules qui circulent sur nos routes aujourd’hui intègrent déjà les avancées précitées, il existe certaines technologies (également utiles et importantes) que l’on retrouvera ou non selon la marque, le modèle ou l’âge des véhicules eux-mêmes, telles que :

· Airbag pour piétons: il s’agit d’un airbag externe qui explose en cas de collision avec un piéton.

Assistante au maintien de la voie

· Détecteur de fatigue, qui alerte le conducteur qu’il perd ses facultés et lui recommande un repos.

Limiteur de vitesse : lorsque la vitesse réglée est dépassée, le système avertit par un signal sonore ou visuel

· Active Brake Assist : il peut aider à éviter les accidents avec les véhicules qui précèdent et les piétons traversant la route ou, au moins, à en réduire les conséquences.

· Système d’avertissement de collision avant.

· Rétroviseurs avec capteur de lumière, pour éviter l’éblouissement.

Détecteur d’angle mort

· Caméras de vision, qui permettent une vision globale du véhicule.

Les technologies les plus avancées de Mercedes-Benz

Pour Mercedes-Benz, les avancées technologiques sont un pilier fondamental et, en ce sens, dans chaque nouveau modèle, ils essaient d’intégrer des technologies de pointe, telles que :

L’affichage tête haute, un système qui projette des informations, telles que la vitesse ou les instructions du navigateur,

Courroies auto-ajustables

Avertissement visuel et sonore lors de l’ouverture des portes

· Système Pre-safe : le véhicule se prépare à un éventuel accident, protégeant ses occupants et essayant de minimiser les dommages résultant de la collision.

Sécurité passive à vélo

Dans le domaine du vélo, il y a moins de marge en termes de sécurité passive que dans les véhicules à moteur. Cependant, on voit aussi comment il a évolué ces dernières années:

· Passage de la herse au pédalier automatique, améliorant notamment l’adhérence du cycliste sur le vélo.

· Evolution des freins à mâchoires vers les freins à disque.

· Pneus de plus en plus larges, qui ont amélioré la stabilité et l’absorption des vibrations.

· Géométries plus ergonomiques, pour plus de stabilité et de réactivité.

Ainsi, les vélos ne sont pas développés uniquement avec les besoins de la compétition, mais aussi avec la sécurité et le confort des utilisateurs moyens.

Sécurité passive dans les accessoires

En plus de la sécurité des véhicules à moteur et des vélos, des améliorations ont également été apportées aux accessoires pour réduire les distractions au volant :

· Contrôlez les écrans de votre Garmin depuis les manettes de votre groupe électronique.

· Dispositifs de type Garmin Varia, un radar de recul qui se connecte à l’ordinateur de cycle pour avertir le cycliste lorsqu’un véhicule s’approche par derrière.

Commande vocale pour les caméras d’action comme GoPro

· Lecteurs multimédia et GPS avec bluetooth pour connecter nos appareils et les contrôler par la voix ou depuis la télécommande.

Défi viral sur RRSS

Dans le but de sensibiliser le grand public et de le faire participer, de manière ludique et conviviale, à l’importance de bien nettoyer et entretenir ses véhicules, « Où est la limite ? a également lancé un Challenge via les réseaux sociaux, dans lequel ils mettent les gens au défi de vérifier le niveau de sécurité de leurs véhicules ou vélos en fonction des technologies ou des avancées dont ils disposent. Parmi toutes les personnes qui participent à ce Challenge, WITL tirera au sort plusieurs produits.