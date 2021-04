Comment la technologie progresse dans le jeu en ligne

Le jeu en ligne est devenu beaucoup plus excitant car il nous permet de profiter de jeux avec l’expérience graphique HD qui a été rendue possible par des moniteurs avec des capacités 4K et des OLED.

Par Varun Mahna

Nous ne pouvons pas nier le fait que les plateformes de jeux en ligne révolutionnent le segment des jeux en ligne. Beaucoup de choses comme les tests de patience, l’amélioration des compétences et la ruée vers le sang sont très impliquées dans le jeu en ligne. Il améliore la concentration ainsi que les compétences cognitives. L’inclination des gens à utiliser les jeux en ligne a dépassé les attentes, donnant une impulsion majeure au secteur.

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles quiconque ressentirait le besoin pressant de jouer à des jeux en ligne, à savoir des écrans haute définition, des paiements pratiques et circonspects, l’implication de l’intelligence artificielle dans les jeux en ligne, la dépendance, est facile avec l’installation Internet et oui, l’habitude. Ce qui est facile avec les jeux en ligne, ce sont des compétences sociales améliorées, des compétences de prise de décision, une fonction cérébrale améliorée, le développement de compétences clés et une amélioration de la mémoire.

Il existe divers facteurs et angles associés au rôle de la technologie dans l’avancement du jeu en ligne et quelques-uns d’entre eux sont énumérés ci-dessous.

Paiements pratiques et circonspects

Les transactions et les paiements en ligne sont devenus des processus très faciles et le mérite revient à la technologie blockchain. Les joueurs ne sont plus menacés par l’idée d’effectuer des paiements et sa sécurité. Ce qui est plus soulageant pour les joueurs, c’est qu’il y a le moins de risques de blanchiment d’argent en raison des progrès de la sécurité numérique. De plus, les joueurs peuvent facilement déposer et retirer, sans craindre de perdre des données et que leurs détails soient compromis.

Écrans haute définition

Le jeu en ligne est devenu beaucoup plus excitant car il nous permet de profiter de jeux avec l’expérience graphique HD qui a été rendue possible par des moniteurs avec des capacités 4K et des OLED. Cela vous donne une expérience réaliste et vous donne l’impression que vous êtes vraiment dans le jeu auquel vous jouez. De nombreuses plates-formes de jeux en ligne font de leur mieux pour offrir aux joueurs une expérience agréable avec leurs niveaux graphiques mis à jour, uniques et immersifs. Ils proposent presque toutes les fonctionnalités qui peuvent améliorer l’expérience des jeux en ligne.

Les progrès technologiques

Le monde du jeu en ligne évolue constamment et tout semble possible dans le domaine de la technologie. Les dernières avancées sont la reconnaissance faciale et vocale, cela peut s’adapter aux émotions du joueur, ce qui est devenu possible en scannant différents points sur le visage du joueur. Selon Forbes, «l’Inde est l’un des cinq premiers pays du monde pour le jeu mobile». En lui donnant une « vue d’ensemble », il agit comme un exemple principal de la compatibilité mobile et de l’interface de jeu. La persistance et l’appréciation de l’intégration de la technologie sont les vraies raisons pour lesquelles nous pourrions arriver aussi loin et choisissons et apprécions cette expérience. Si vous êtes un fan / amateur de casino ou de technologie de jeu, vous pouvez facilement comprendre et reconnaître tous les changements mineurs et majeurs. Il se passe beaucoup de choses dans le monde iGaming.

L’émergence du Cloud Gaming

Selon Grand View Research, le marché mondial du jeu en nuage devrait atteindre 7,24 milliards USD d’ici 2027, avec un taux de croissance annuel composé de 48,2% de 2021 à 2027. La prévalence du gameplay multiplateforme amélioré devrait stimuler la croissance du marché car il améliore l’expérience de jeu. De plus, l’accès facile aux jeux sur le cloud avec une pénétration croissante des services Internet ainsi que les développements de l’infrastructure réseau qui permettent aux joueurs de diffuser en continu les jeux XR de manière transparente contribuent également à la demande croissante de jeux en cloud.

L’avenir du jeu en ligne

Selon Mordor intelligence, «le marketing mondial des jeux était évalué à 162,32 milliards de dollars en 2020 et devrait atteindre une valeur de 295,63 milliards de dollars d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 10,5% sur la période de prévision (2021-2026).» L’IA (intelligence artificielle) a ajouté encore une autre tournure et amusement à cette verticale. Vous pensez, vous créez et vous explorez, c’est exactement comme ça que ça se fait. Le nombre de geeks de jeux en ligne augmente au rythme d’un feu de forêt. De plus, le jeu en réalité virtuelle est le secteur vertical en évolution rapide en Inde.

Le monde du jeu a repoussé ses limites au niveau supérieur chaque jour qui passe. C’est aussi simple que ça en a l’air. En une fraction de minutes, de nouvelles opportunités sont créées et des jalons sont franchis pour répondre aux attentes des joueurs et leur servir un plateau d’adrénaline avec une abondance de plaisir. Ce développement contribuera à accélérer la croissance rapide de l’entreprise.

L’auteur est fondateur et PDG de Dangal Games. Les opinions exprimées sont personnelles.

Lire aussi: Comment redonner de la crédibilité sur les chaînes d’information et les classements

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester informé des dernières actualités et mises à jour de la marque.