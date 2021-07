Comment la technologie redéfinit la publicité numérique

La publicité numérique se démarque des formes publicitaires conventionnelles en suivant et en mesurant le retour sur investissement des campagnes avec une grande précision en temps réel

Par Khushboo Solanki Sharma

La technologie a bouleversé le paysage publicitaire numérique et la pandémie de Covid-19 a accéléré le processus de numérisation. À l’ère de la concurrence féroce entre les marques et des médias sociaux inondés d’informations, la technologie est l’outil puissant pour mettre en œuvre une stratégie prête à l’emploi pour se démarquer du fouillis. Voici sept façons dont la technologie redéfinit le paysage publicitaire numérique.

Augmenter l’efficacité : L’automatisation a imprégné tous les secteurs, et la publicité numérique ne fait pas exception. L’exploitation des technologies émergentes pour rationaliser les processus de publicité numérique et améliorer l’efficacité opérationnelle s’appelle l’automatisation du marketing. Les plates-formes publicitaires automatisées permettent d’économiser du temps et des ressources et d’augmenter l’efficacité, libérant ainsi les spécialistes du marketing des tâches répétitives et banales. L’automatisation du marketing fournit également des informations stratégiques pour faciliter la prise de décision. Les outils d’automatisation du marketing sont pratiques à l’ère actuelle de la publicité numérique multicanal et multi-appareils, car ils permettent une gestion fluide et transparente de l’ensemble de la campagne.

Ciblage précis : L’identification du public cible est une étape cruciale dans la stratégie de publicité numérique. Tous les clients ne sont pas votre public cible. La technologie aide à affiner et filtrer le public cible et à permettre sa segmentation sur la base de la démographie, de la région géographique, des intérêts et du comportement. Par exemple, le gestionnaire de publicités Facebook est un outil puissant qui offre une pléthore d’options pour créer le profil de votre public cible. La technologie aide également à identifier le type de contenu susceptible de résonner auprès de vos clients potentiels. Des outils tels que BuzzSumo et SEMrush sont d’excellents outils pour comprendre le psychisme de votre public cible et son comportement sur Internet. De même, cela permet également d’exclure une partie de l’audience qui peut ne pas être pertinente pour votre marque.

Mesurer le retour sur investissement : La publicité numérique se démarque des formes publicitaires conventionnelles en suivant et en mesurant le retour sur investissement des campagnes avec une grande précision en temps réel. Il offre également aux spécialistes du marketing la marge de manœuvre nécessaire pour corriger leur trajectoire et modifier les campagnes existantes afin d’améliorer les résultats. Des technologies telles que l’intelligence artificielle possèdent d’excellentes capacités de suivi et d’analyse pour prendre des décisions rapides et augmenter les ventes des entreprises. De même, Machine Learning a une capacité unique à analyser des points de données infinis et à faciliter une compréhension approfondie des différents points de contact des clients et de l’impact sur les marques. Les spécialistes du marketing s’appuient de plus en plus sur l’analyse prédictive pour identifier des modèles et influencer le comportement des clients.

Personnalisation: La personnalisation est devenue la pièce maîtresse de la stratégie publicitaire numérique des marques pour conserver un avantage concurrentiel. Une approche centrée sur le client est cruciale pour développer votre entreprise. La personnalisation consiste à atteindre et à rester connecté avec votre public cible et à adapter votre stratégie de marque en fonction des profils des clients. L’étude de Montate-Econsultancy a mis en évidence que 94 % des spécialistes du marketing considèrent la personnalisation de l’expérience Web comme essentielle au succès de leur entreprise. Une étude Epsilon a révélé que 80% des clients ont indiqué leur intention d’acheter auprès de marques incarnant la personnalisation. Les outils de marketing par e-mail tels que Mailchimp, les formulaires Google, entre autres, vous aident à rester en contact avec votre public cible et à intégrer ses suggestions pour qu’il se sente valorisé. Par exemple, Amazon Assistant fournit des recommandations de produits au-delà du site Web d’Amazon pour leur offrir une expérience de navigation personnalisée.

Maximiser l’expérience client : Les tendances émergentes telles que le marketing vidéo et la recherche vocale ont redéfini l’expérience client et réinventé la relation entre les marques et leurs clients. Une étude a révélé qu’une vidéo génère 50 fois plus d’engagement qu’un texte brut. De même, les utilisateurs de YouTube sont 1,4 fois plus susceptibles de regarder et de partager des publicités sur mobile que des publicités non vidéo. L’essor de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée, des technologies portables parmi d’autres, a ouvert une pléthore d’opportunités pour fidéliser les clients et leur offrir une expérience supérieure. Par exemple, les filtres photo Instagram Reels et Snapchat trouvent de plus en plus de succès en raison de leur capacité à attirer et à divertir le public.

Favoriser la fidélisation de la clientèle : Un corollaire à la personnalisation et à une expérience supérieure élargit la base de clients et améliore la fidélisation. La publicité numérique intègre également une stratégie de remarketing pour rester en contact avec vos clients, raviver leur intention d’achat et déclencher des achats répétés. En fait, le remarketing est désormais un élément essentiel de l’entonnoir de conversion. Cela aide à cultiver un ensemble de fidèles de la marque qui recommandent votre marque via les médias numériques ou les plateformes de médias sociaux. Marque de montres de luxe, Watchfinder a enregistré un retour sur investissement de 1 300 % et une augmentation de la valeur moyenne des commandes (AOV) de 13 % en 2014 grâce au remarketing.

Influencer les résultats commerciaux : Les divers avantages que la technologie confère à la publicité numérique, tels que l’amélioration de l’efficacité, l’augmentation des ventes, l’élargissement de la clientèle, ont un impact sur les résultats commerciaux. La technologie a aidé les marques à adopter une « approche numérique avant tout et à adopter une stratégie de marketing omnicanal pour cibler divers profils de clients ».

Favoriser l’innovation : La technologie est également un catalyseur pour encourager la créativité et promouvoir l’innovation. Les marques conçoivent de plus en plus de campagnes perturbatrices illustrant la créativité et l’innovation pour se démarquer de l’encombrement. Une publicité de Campbell’s Souptube qui a utilisé la technologie Vogon de Google pour créer une campagne pré-roll YouTube avec plus de 1 700 exécutions très ciblées est le meilleur exemple à cet égard. L’outil a aidé à créer des créations personnalisées pour différents publics qui ont conduit à 1,5 million de vues au total et à une augmentation de 55 % des ventes de Campbell’s Simply Soup entre mai et juillet 2016. De même, les publicités sur les panneaux d’affichage de British Airways à Piccadilly Circus et Chiswick à Londres, équipées d’une technologie de surveillance et activez les panneaux d’affichage lorsque le vol d’une compagnie aérienne passe au-dessus.

La technologie est devenue une panacée permettant aux marques d’influencer les résultats commerciaux et de conserver un avantage sur leurs pairs. Néanmoins, il convient de noter que la narration et la personnalisation sont au cœur de chaque campagne publicitaire numérique, et la technologie n’est qu’un outil pour faciliter ces deux composants. La technologie a également un revers, comme les problèmes de confidentialité des utilisateurs, les risques de cybercriminalité, rendant des rôles spécifiques redondants, entre autres. La clé pour tirer parti de la technologie réside dans l’identification du bon mélange, en assurant son utilisation judicieuse et en se tenant au courant des dernières tendances dans l’espace.

L’auteur est le fondateur de Zero Gravity Communications

