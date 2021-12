Comment la technologie transforme le paysage du crédit numérique pour les consommateurs

La poussée accélérée vers l’adoption d’outils numériques fait de la technologie le principal catalyseur du marché des prêts numériques.

Partout dans le monde, chaque secteur d’activité a trouvé sa voie vers une transformation accélérée en raison de l’épidémie de COVID-19 et de l’adoption rapide de la technologie, et le secteur financier ne fait pas exception. Les avancées technologiques combinées aux attentes des clients modifient le mode de fonctionnement des prêteurs. En outre, la pénétration croissante d’Internet et l’adoption des smartphones poussent les emprunteurs traditionnels et new-age vers des solutions de prêt numériques. Selon une enquête, environ 40 % des emprunteurs dirigés par la génération Y sont prêts à passer au mode en ligne pour obtenir des prêts plutôt qu’aux canaux hors ligne.

La poussée accélérée vers l’adoption d’outils numériques fait de la technologie le principal catalyseur du marché des prêts numériques. Contrairement au marché des prêts conventionnels, les prêts numériques combattent les principaux défis du marché qui ont constitué le goulot d’étranglement de la croissance de nombreuses entreprises et particuliers en Inde. Les problèmes des clients, tels qu’un processus de décaissement laborieux, des critères d’éligibilité complexes et des antécédents de crédit clairs pour emprunter auprès des banques traditionnelles, ont donné naissance à des startups de prêt numérique. Ces leaders numériques exploitent le potentiel de la technologie pour combler les lacunes dans lesquelles les banques et les sociétés NBFC rendent le processus de prêt inaccessible aux clients.

Aujourd’hui, les avancées technologiques et la numérisation ouvrent la voie à un espace de prêt numérique optimisé pour les consommateurs. De la rationalisation du processus à la mise en place d’une architecture sécurisée, le secteur du prêt numérique est en train de révolutionner.

Intelligence Artificielle (IA)

L’IA combinée aux algorithmes d’apprentissage automatique (ML) transforme le processus de prêt de base pour les consommateurs. Il automatise les tâches administratives redondantes qui sont à vocation humaine et occupe le personnel avec des activités ordinaires. Les prêteurs numériques profitent aujourd’hui des avantages de l’IA et du ML pour libérer les employés des activités chronophages et se concentrer sur des tâches productives pour favoriser les relations avec les clients. Par exemple, les chatbots basés sur l’IA gèrent une quantité substantielle d’interactions avec les clients qui étaient auparavant gérées par des humains.

De plus, l’analyse prédictive d’IA optimise le processus de prêt en permettant aux prêteurs de se concentrer sur l’engagement et la fidélisation des clients. De plus, la nouvelle technologie améliore l’efficacité en permettant aux prêteurs numériques de détecter la fraude à un stade précoce.

Science des données

L’industrie du prêt numérique utilise une énorme quantité de données pour améliorer la prestation financière et les stratégies client. Il joue un rôle crucial dans la conception de services de prêt numérique axés sur le consommateur pour offrir valeur et sécurité. La technologie de pointe aide les prêteurs numériques à structurer les échanges de données, à normaliser et à analyser les données pour connaître les antécédents des emprunteurs et rendre les produits de prêt plus personnalisables pour eux. La science des données intégrée aux plateformes de prêt numériques est bénéfique dans un pays comme l’Inde où les millennials et les villes non métropolitaines sont encore inexploitées pour différents types de prêts.

Cloud computing

Le cloud computing fait une énorme différence sur le marché des prêts. Il résout les problèmes de disponibilité du secteur en rendant l’ensemble du processus de décaissement du prêt plus rapide et plus facile qu’auparavant. Il permet aux prêteurs de garder une longueur d’avance sur la concurrence en hébergeant des technologies perturbatrices telles que l’IA, le ML, l’apprentissage en profondeur, le Big Data, etc. différentes parties prenantes telles que les emprunteurs, les investisseurs, les prêteurs et les régulateurs. Contrairement aux processus de prêt traditionnels, les référentiels cloud offrent évolutivité, intégrité et sécurité des données pour créer un espace accéléré et sûr pour les consommateurs ainsi que les prêteurs numériques.

RPA et API

Les clients du nouvel âge recherchent un accès plus rapide et sans tracas aux prêts. De nombreuses plateformes de prêt numérique à la pointe de la technologie relèvent les anciens défis de l’industrie grâce à la RPA (Robotic Process Automation). Il automatise le processus de lancement de prêt, de documentation, de vérifications et d’autres tâches fastidieuses pour une expérience client améliorée. De plus, l’intégration de RPA avec les API (Application Programming Interfaces) facilite l’accès aux produits de prêt numérique tout en permettant une plus grande marge d’innovation. En outre, il permet aux prêteurs numériques d’accéder aux données de n’importe où et d’engager des clients potentiels de manière plus sécurisée.

Emporter

Outre la technologie, le paysage du prêt numérique est axé sur les données. De l’initiation à la souscription et après le décaissement, les processus numériques de prêt traitent les données. Il est impératif que les prêteurs numériques capitalisent sur les nouvelles avancées technologiques qui peuvent aider à accélérer certaines procédures et délais d’exécution. Avec l’intégration de la technologie, les processus de prêt sont devenus plus optimisés, permettant aux prêteurs numériques de suivre les réglementations en constante évolution, d’opérer en un temps réduit et de maintenir des systèmes robustes pour la sécurité des consommateurs.

– Ajay Chaurasia, chef de produit, RupeeRedee

