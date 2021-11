Comment la tentative astucieuse de Verstappen pour contrecarrer Bottas a presque réussi · .

Max Verstappen a fait preuve d’une sensibilité exceptionnelle à la course – et d’une détermination à exploiter chaque opportunité de marquer des points – lorsqu’il a entravé la tentative de Mercedes de lui retirer le bonus du tour le plus rapide lors de la course de dimanche.

Bien que Mercedes ait finalement réussi à priver Red Bull du bonus, il leur a fallu attendre le dernier tour pour le faire, et avec un peu de chance, le bon sens de Verstappen aurait pu être récompensé.

Un accident au premier virage et un arrêt au stand lent avaient laissé Valtteri Bottas languir à la 13e place. N’ayant aucun espoir réaliste qu’il marque un point, Mercedes a décidé de l’utiliser à son avantage en lui accordant un arrêt supplémentaire au stand pour des pneus neufs afin de réaliser le tour le plus rapide. Bien que Bottas finirait en dehors du top 10 et ne marquerait pas le point de bonus, le stratagème empêcherait Verstappen et Red Bull de le prendre.

Mais Bottas sortait des stands dans les rétroviseurs de Verstappen, qui menait la course à près de 20 secondes de l’autre Mercedes de Lewis Hamilton. Lorsque Red Bull a expliqué à son chauffeur pourquoi une Mercedes rapide était soudainement apparue dans ses rétroviseurs, Verstappen s’est rendu compte qu’il pouvait interférer avec la tentative de Bottas de réclamer le point bonus.

Il a reculé de près de quatre secondes, sacrifiant une petite partie de son avance, et a retardé Bottas. Tout cela était parfaitement légal, comme l’a reconnu le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff.

« C’était un peu de jeu », a-t-il déclaré. « Max était conscient que Valtteri faisait le tour le plus rapide et il l’a ensuite ralenti, ce qui est absolument activé, vous pouvez le faire. »

Bottas a finalement réalisé le tour le plus rapide – mais pas le point bonus Bottas s’est détaché du Red Bull, auquel cas Verstappen a de nouveau accéléré. Il s’est approché suffisamment de Bottas pour que le pilote Mercedes reçoive automatiquement des drapeaux bleus, ce qui signifie qu’il a dû ralentir et laisser Verstappen le doubler à nouveau.

Comme le montre la transcription ci-dessous, à aucun moment Red Bull n’a demandé à Verstappen de faire quoi que ce soit. En effet, ils lui ont dit d’augmenter son rythme lorsqu’il a ralenti pour retarder Bottas. Il a agi entièrement de sa propre initiative.

« Cela n’a certainement pas aidé notre tension artérielle sur le mur des stands », a déclaré Christian Horner, directeur de l’équipe Red Bull. « Évidemment, il y avait un peu de jeu parce que Max tenait à conserver le tour le plus rapide, donc il essayait d’utiliser le drapeau bleu pour s’assurer que Valtteri lui cède la place et que Mercedes l’écarte. Nous n’allions donc pas faire la même chose avec Max, évidemment.

« C’était encore un peu l’art du jeu, marchander sur ce dernier point, dans lequel nous ne voulions pas trop nous laisser entraîner. »

Anticipant peut-être les représailles de Verstappen, Mercedes avait laissé suffisamment de temps pour affronter Bottas à nouveau, lui donner d’autres pneus neufs et trouver une place appropriée dans la file d’attente pour réaliser le tour le plus rapide. Cette fois, il a pu utiliser le DRS lorsqu’il a dépassé George Russell, et son tour de 1’17,774 lors de la dernière tournée a battu la référence de Verstappen de plus d’une seconde.

Le vainqueur de la course a félicité Bottas après leur escarmouche. « Je peux comprendre, bien sûr, qu’ils visent le tour le plus rapide », a déclaré Verstappen, qui a fait confiance au coéquipier de son rival au championnat du monde pour éviter toute affaire amusante.

« Nous étions côte à côte mais tout allait bien. Nous avons perdu beaucoup de temps mais ça allait, pour être honnête, pour moi. Je connais Valtteri, c’est un pilote propre de toute façon et je n’ai jamais douté que quelque chose se passerait. »

L’ingénieur de course de Verstappen, Gianpiero Lambiase, l’a complimenté sur sa tactique, en disant « belle prise ». À la fin de la course, Horner ne s’est pas rendu compte immédiatement que Bottas avait remporté le tour le plus rapide et a félicité Verstappen pour avoir marqué le bonus avant de se corriger.

Mais la décision astucieuse de Verstappen a assuré que si son rival avait rencontré plus de trafic ou un drapeau jaune dans le dernier tour, lui et Red Bull auraient conservé un point supplémentaire potentiellement crucial.

Citations : Dieter Rencken

Transcription : Comment Verstappen a perturbé l’enchère la plus rapide de Bottas

Remarque : Bottas était à deux tours de Verstappen après avoir effectué son troisième arrêt au stand.

LapSpeakerMessageLapSpeakerMessage63MusconiVous serez près de Verstappen à la sortie.65LambiaseBottas rejoint la piste et laisse Verstappen dépasser le premier virage.

Donc Bottas au stand maintenant. Il devrait vous laisser passer.63MusconiDrapeaux bleus pour Verstappen.65LambiaseIl vient donc d’équiper un doux frotté, allant évidemment pour le tour le plus rapide. Il n’obtiendra pas le point.63MusconiNous avons quatre secondes de retard sur Stroll.65VerstappenQui a le tour le plus rapide maintenant.63MusconiSo le tour le plus rapide est de 18,999, ce qui est de -0,8 sur votre tableau de bord. Le DRS vaut beaucoup, alors essayez de le garder avec lui.65LambiaseVous l’avez actuellement. Comme je le dis, Bottas a un nouveau soft.63BottasEt quel est le temps au tour de Max?63Musconi19.2.63MusconiStrat 5.64BottasIl me ralentit.66LambiaseOk, cinq tours restants, cinq tours restants.66LambiaseGap derrière 2.8.66LambiaseVerstappen ralentit la de plus de trois secondes en un tour

Bon, allons-y, Max.65MusconiVous pouvez le dépasser.67LambiaseBottas se défait à l’approche du premier virage

D’accord continue sur lui, il va avoir le blues, mais ne prends aucun risque, Max.65MusconiD’accord alors drapeaux bleus, laisse-le passer, et box, box, box on peut charger le pack.67LambiaseD’accord laisse le partir, Max.67VerstappenMate il est devant.67VerstappenIl est sur mon chemin.67LambiaseMax, il n’est pas rapide.67VerstappenNon, il est sur mon chemin.67LambiaseUnderstood.66MusconiFais-moi savoir si tu as besoin d’un autre volet. Laissez-le passer, laissez-le passer.68VerstappenVerstappen fait à nouveau un tour de Bottas à l’approche du premier virage

Peut-il me laisser passer s’il vous plaît, j’ai le DRS.66Musconi, donc c’est bon pour le premier tour ?68LambiaseD’accord, on dirait que Bottas va à nouveau au stand et faire un autre essai. Mais c’était une belle prise.66BottasPlus 2.68LambiaseTrois tours restants à Max, tous se concentrent sur les trois prochains tours, s’il vous plaît. Plein focus.66MusconiSo box, box, box.66MusconiSo équilibre des freins pour la ligne, deuxième vitesse encore, ce sera une attente de cinq secondes. Donc, un autre soft, plus deux.67BottasCopy.67MusconiMercedes maintient Bottas dans les stands pour s’assurer qu’il rejoint la piste dans un écart où il peut établir un temps rapide

Attendez juste cinq secondes pour le trafic.

