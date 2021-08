Comment la théorie critique de la race infeste les écoles publiques ⋆ 10z viral

in

Sartell, Minnesota est une petite ville près de la plus grande ville de St. Cloud dans le centre du Minnesota. Cela semble un endroit improbable pour une controverse idéologique, mais une a éclaté à propos de l’application de la théorie critique de la race dans le Sartell-St. District scolaire indépendant Stephen. Les administrateurs du district ont embauché une entreprise appelée Equity Alliance MN pour effectuer une vérification de l’équité des élèves de la 3e à la 5e année du système scolaire.

L’audit a été mené en faisant remplir aux enfants un questionnaire qui, à certains égards, était très personnel et intrusif. On a dit qu’on avait dit aux élèves de ne pas parler de l’enquête à leurs parents, mais je ne sais pas si c’est vrai. Quoi qu’il en soit, certains parents l’ont découvert et un tollé s’est ensuivi.

L’enquête complète est intégrée ci-dessous. Il y a en fait trois versions légèrement différentes de l’enquête dans le document, une pour chaque niveau. Je vous encourage à passer du temps avec eux. Ils offrent une bonne fenêtre sur le monde malade de Critical Race Theory. Vous trouverez ci-dessous des commentaires sur certains aspects particuliers de l’enquête.

C’est une belle question à poser à un enfant de 8 ans, à l’insu, bien sûr, de ses parents :

Cette indignation particulière était liée au sexe, mais l’enquête porte principalement sur la race. Les consultants en « équité » pensaient apparemment qu’il était probable que les élèves de 3e année connaissent ces chiffres pour la plupart obscurs. Il ne fait aucun doute que la perplexité reflétée dans les réponses des enfants servirait de justification à une formation de rattrapage « d’équité ». (“Equity” n’est qu’un euphémisme pour Critical Race Theory.) Et ne négligez pas le fait que Keith Ellison est l’une des personnes de couleur notables dont les réalisations glorieuses devraient être connues des élèves de 3e année :

Il y a une succession de questions sur les livres d’auteurs minoritaires que les enfants peuvent avoir lus en classe. C’est la question “latinx”. Je suppose que la réponse la plus courante est « aucun ».

Il va sans dire qu’il n’est pas question de livres d’auteurs blancs.

Cette question semble étrange, compte tenu du fait que les inscriptions du district scolaire sont à 88% de blancs et que le pourcentage d’anglophones natifs serait encore plus élevé :

Le questionnaire reflète le sécurité qui caractérise Woke America :

Celui-ci provient de l’enquête telle qu’elle a été administrée aux élèves de 4e – un peu trop avancé pour les enfants de huit ans, apparemment. Le fil conducteur est évident. Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, c’est à Mankato, dans le Minnesota, que 38 violeurs et meurtriers ont été pendus après le grand massacre des Sioux de 1862 :

Il y a beaucoup plus dans les sondages, mais vous obtenez la dérive. Cette histoire a, pour l’instant, une fin heureuse. Une révolte des parents a entraîné le licenciement d’Equity Alliance MN par les écoles Sartell. Mais ils sont actifs dans de nombreux autres districts scolaires du Minnesota, répandant le même poison, et les administrateurs de Sartell qui les ont embauchés en premier lieu sont toujours là. Une vigilance inlassable est requise pour garder la théorie critique de la race hors de nos écoles publiques.