Comment la variante omicron affecte l’Afrique du Sud, selon un journaliste spécialisé dans la santé

Mia Malan a couvert l’émergence de la nouvelle variante du coronavirus omicron à partir du sol en Afrique du Sud.

Elle est rédactrice en chef du Bhekisisa Center for Health Journalism, qui se concentre sur l’analyse et le reportage sur la santé basés sur des solutions en Afrique du Sud – un poste qui lui donne un accès direct aux données pandémiques du pays et aux scientifiques et leaders de la santé sud-africains. qui sont en première ligne. Ses fils Twitter ont été essentiels alors que le monde s’empresse de trouver des réponses à certaines des grandes questions sur la variante : dans quelle mesure est-elle transmissible ? À quel point est-ce dangereux ? Comment les vaccins tiennent-ils le coup ?

Jusqu’à présent, les données et les anecdotes indiquent un optimisme prudent – ​​prudent – ​​sur la question la plus importante de la gravité de la maladie. Certains hôpitaux disent que beaucoup de personnes qui ont été classées comme hospitalisées avec Covid-19 étaient en fait admises pour autre chose. Jusqu’à présent, moins de patients se retrouvent dans les soins intensifs sous oxygène, par rapport aux vagues précédentes. Les médecins de soins primaires disent également que leurs patients semblent récupérer plus rapidement.

« Bien sûr, c’est anecdotique, mais c’est le sentiment général », m’a dit Malan dans une interview sur Zoom. « Cette ligne est assez cohérente à travers le pays. Il n’y a pas eu d’institution qui s’est prononcée et a dit : « Non, c’est complètement différent dans les cas graves. »

Mais la seule chose que tout le monde dit aussi : « Nous avons besoin de plus de données. » Tout optimisme concernant une maladie plus bénigne est tempéré par les premières indications selon lesquelles l’omicron se transmet plus rapidement que la variante delta qui est actuellement dominante aux États-Unis et dans une grande partie du monde. Le nombre moyen de nouveaux cas quotidiens en Afrique du Sud a grimpé en flèche, passant de 350 le 1er novembre à 13 500 le 8 décembre, et la grande majorité des nouveaux cas analysés sont la variante omicron.

Avec 55% de la population mondiale et 40% des États-Unis, toujours pas complètement vaccinés, de nombreuses personnes sont vulnérables si une version plus contagieuse du virus commence à se propager largement.

Le gouvernement sud-africain augmente les incitations, à la fois les carottes et les bâtons, pour faire vacciner les gens. Le département de la santé a été secoué par un scandale de corruption au milieu de Covid et la confiance dans les institutions a généralement baissé, permettant à la désinformation de prospérer, dit Malan ; le pays a vacciné environ 31 pour cent de sa population globale, beaucoup moins que les États-Unis et la plupart de l’Europe.

Mais alors que les Sud-Africains se démènent pour réévaluer leurs projets de vacances et que les scientifiques cherchent des réponses à omicron, le pays subit également des interdictions de voyager en provenance des États-Unis et des pays européens riches. Cela inclut le Royaume-Uni, que l’Afrique du Sud espérait être la source de voyageurs et d’expatriés venant dans le pays pour profiter d’un Noël d’été.

C’est un coup dur pour les deux familles qui espèrent se réunir et pour l’économie du pays. Les interdictions de voyager rendent également plus difficile pour les scientifiques sud-africains d’obtenir les fournitures dont ils ont besoin pour mener leurs recherches sur l’omicron, comme l’a rapporté Malan dans un article récent.

Notre conversation est ci-dessous, éditée et condensée pour plus de clarté et de longueur.

Dylan Scott

Comment décririez-vous la situation en Afrique du Sud en ce moment par rapport aux vagues précédentes ? Que fait le gouvernement pour répondre?

Mia Malan

Il y a beaucoup de confusion actuellement, à cause du timing de cette vague. Il est arrivé juste au moment où les gens préparaient leurs vacances. C’est la grande fête annuelle de l’année, et les gens ne savent pas quoi faire maintenant. On ne sait pas encore tout sur cette variante. Devraient-ils aller aux endroits qu’ils avaient réservés ou devraient-ils rester ? La plupart des gens n’ont pas eu de vacances en décembre dernier et ils voulaient vraiment y aller. Les gens pensaient que les choses revenaient à la normale maintenant et ce n’est clairement pas le cas.

C’est aussi notre première vague avec une bonne proportion de personnes vaccinées, environ un tiers des adultes. Maintenant, une division apparaît entre les personnes qui veulent se faire vacciner et celles qui ne le font pas. Les personnes vaccinées ont tendance à accuser les personnes non vaccinées de rendre l’environnement dangereux pour elles. Les personnes non vaccinées parlent davantage de : « Quels sont mes droits ?

Mais notre stratégie gouvernementale est en train de changer. En décembre dernier, nous venons de nous confiner à nouveau. Cette fois-ci, nous avons des vaccins maintenant. Donc, soit vous verrouillez le pays, soit vous dites que les gens peuvent se déplacer et vous vous assurez qu’ils sont en sécurité. Cela peut être fait avec des vaccins.

Le taux de vaccination n’augmente pas au rythme que le gouvernement voudrait qu’il augmente, alors ils commencent à faire des choses comme des incitatifs. Ils avaient initialement des bons, équivalant à environ 7 $. Mais c’était trop petit, alors ils les ont doublés maintenant. Ils ont commencé avec plus de sites pop-up.

Mais le gros problème maintenant, c’est la réglementation, qui va être des mandats sur les vaccins.

Un homme regarde sa carte de vaccination alors que les gens font la queue pour recevoir leurs vaccins Covid-19 à Johannesburg, en Afrique du Sud, le 8 décembre. Emmanuel Croset/. via . Dylan Scott

Avec la mise en garde qu’il faudra encore plus de temps pour parvenir à des conclusions sûres, quels sont les points de données les plus importants sur omicron jusqu’à présent, à votre avis ?

Mia Malan

La complexité des données en ce moment est qu’elles sont si précoces dans l’épidémie. La seule chose que nous ne pouvons pas encore dire, c’est à quel point les gens vont tomber malades. On dirait qu’ils ne tombent pas si malades, mais il faut du temps pour tomber malade et mourir et nous n’avons pas encore eu assez de temps pour qu’ils meurent, essentiellement. C’est vraiment le début des données.

Nous avons des données de la province de Gauteng, où l’épidémie en Afrique du Sud a commencé, et nous avons plus de données de notre version du CDC, l’Institut national des maladies transmissibles. Les deux séries de données montrent que les patients hospitalisés sont plus jeunes. Les personnes de plus de 50 ans étaient principalement admises dans les hôpitaux auparavant, il y a maintenant plus de personnes de moins de 50 ans.

Ce que nous ne savons pas encore, c’est : est-ce à cause de la façon dont omicron affecte les jeunes ou est-ce parce que les jeunes sont moins vaccinés que les personnes plus âgées en Afrique du Sud ? Est-ce que les personnes âgées ne tombent pas malades, parce qu’elles sont vaccinées, et il ne reste que les plus jeunes ?

Ou est-ce parce qu’à l’époque où omicron a commencé à circuler, les jeunes étaient encore à l’école ? C’étaient les gens qui se rassemblaient. Cela a commencé dans les universités. Parce que l’omicron est si transmissible et qu’ils étaient en groupe, était-il plus facile pour le virus de les atteindre ?

Une chose intéressante à propos des données d’un système hospitalier de la province du Gauteng est que les trois quarts des patients qui ont été admis au cours des deux premières semaines dans les hôpitaux de la région n’avaient aucune idée qu’ils avaient Covid. Ils y sont allés pour autre chose. C’est une indication qu’il n’y avait pas de symptômes. On pourrait alors penser qu’il y a beaucoup de cas asymptomatiques et que cela pourrait provoquer une maladie plus bénigne.

Nous constatons également, en termes de profil d’âge dans le Gauteng, que les patients les plus jeunes entre 0 et 5 ans deviennent une proportion plus importante des admissions. Nous ne savons pas encore pourquoi. Mais ce qui est intéressant, c’est que parmi ces enfants qui ont été admis, presque tous leurs parents n’étaient pas vaccinés. Nous ne savons pas encore ce que cela signifie, mais c’est quelque chose que notre CDC souligne. Et parmi les adolescents admis, ils sont presque tous non vaccinés.

Nous savons pertinemment qu’il se propage plus rapidement. Mais nous ne savons pas encore quelle proportion de cas les gens contractent Covid pour la première fois et quelle proportion est une réinfection, ce qui signifie que la variante échappe au moins dans une certaine mesure au système immunitaire.

Sur la base des nouvelles données de Pfizer et des données d’admission à l’hôpital en Afrique du Sud jusqu’à présent, il semble que toute évasion immunitaire ait beaucoup plus d’effet sur la protection contre l’infection, par opposition à la protection contre la maladie grave. Nos scientifiques pensent qu’omicron est peu susceptible d’avoir un impact important sur ce dernier, sur la base de variantes antérieures qui n’ont pas vraiment réduit l’efficacité pour les maladies graves.

Dylan Scott

En termes de gravité de la maladie, avec la même mise en garde qu’elle est précoce, quelle est l’attitude du corps médical en Afrique du Sud ?

Mia Malan

Il y a beaucoup de preuves anecdotiques, certains médecins généralistes passeront à la télévision et parleront de leurs patients. Presque tous diraient qu’ils voient des patients beaucoup plus légers, qui récupèrent plus rapidement. Les hôpitaux disent que les gens sortent plus tôt, moins de gens ont besoin d’oxygène, moins de gens se retrouvent en soins intensifs, avec beaucoup moins de complications et des taux de mortalité beaucoup plus faibles.

Bien sûr, c’est anecdotique, mais c’est le sentiment général. Cette ligne est assez uniforme dans tout le pays. Il n’y a pas eu d’institution qui s’est prononcée et a dit : « Non, c’est complètement différent dans les cas graves. »

Je pense que nous allons commencer à voir beaucoup de données de laboratoire, pas seulement de nous mais de partout. C’est la seule chose que tout le monde dit : nous avons besoin de plus de données.

Dylan Scott

Et les enfants ? À quel point vos responsables de la santé publique sont-ils inquiets à leur sujet ?

Mia Malan

Ils ne savent tout simplement pas. Personne ne sait vraiment quelle en est la raison.

Ce qui est réconfortant, cependant, c’est que dans les cas Gauteng, aucun des enfants n’est décédé. Ils ne sont pas tombés très gravement malades. Et ils ont surtout été admis parce qu’ils avaient d’autres maladies. Quelque chose d’autre n’allait pas chez eux.

Les experts pensent que cela pourrait être une autre indication de la transmissibilité de la variante. Car lors des vagues précédentes, ils n’ont pas eu ce niveau de patients Covid accidentels. Il pourrait être tellement transmissible que ces hospitalisations ne sont que le reflet du fait que tant de personnes l’ont déjà contracté.

J’aimerais vous donner une certaine réponse. Mais personne ne le sait.

Dylan Scott

Vous avez récemment évoqué les restrictions de voyage imposées à l’Afrique du Sud. Quelles ont été les conséquences pour le pays ?

Mia Malan

Une interdiction de voyager signifie que notre économie en termes de tourisme est gravement touchée. Le moment où vous choisissez d’aller dans un pays est généralement l’été et les vacances. C’est le temps maintenant en Afrique du Sud, et beaucoup de gens d’Europe allaient venir ici, surtout des gens du Royaume-Uni. Toutes ces choses ont été annulées et les hôtels doivent rendre leur argent.

Ensuite, il y a l’impact familial. Nous avons beaucoup de Sud-Africains de première et deuxième générations qui sont venus de Grande-Bretagne, et cela signifie qu’ils peuvent obtenir un passeport, et cela signifie que beaucoup d’entre eux ont déménagé là-bas pour diverses raisons. Il y a beaucoup de Sud-Africains en Angleterre. Ils n’ont pas pu rendre visite à leur famille en décembre dernier, maintenant ils ne peuvent pas entrer cette année. Ce sont des gens qui voient leurs enfants une fois par an ou une fois tous les deux ans. Et tout cela est parti.

Je pense aussi que la colonisation a eu un si grand effet secondaire. La façon dont les gens des pays occidentaux sont habitués à traiter les gens d’Afrique et d’autres pays en développement est vraiment atroce. C’est souvent prétendre que nous sommes partenaires, partenaires égaux, mais nous ne le sommes pas. Si une moitié a l’argent et l’autre moitié reçoit l’argent, il est difficile d’avoir un partenariat égal.

Mais la manière dont le monde occidental s’est comporté avec les vaccins n’est pas correcte. C’est un symptôme de ce qui est déjà là. Je trouve scandaleux qu’un pays occidental puisse justifier la thésaurisation des vaccins en faisant valoir qu’il donne également des vaccins à des pays moins développés. La France laissera descendre de l’avion un des siens qui est passé par ici, mais pas un Africain. Le Canada n’acceptera pas nos tests PCR.

Être traité comme ça, c’est condescendant. Le monde occidental doit consciemment changer son comportement. La façon dont vous traitez les pays africains est le reflet de ce que vous pensez vraiment. Et je suis une personne très privilégiée en Afrique du Sud. Avec la blancheur vient beaucoup de privilèges. Si vous êtes Noir en Afrique, il y a tellement de discrimination contre vous et tellement de choses contre vous.

Je pense que ce serait merveilleux si nous utilisions Covid pour changer un peu cela. Cela changera-t-il ? Je ne pense pas. Je pense que ça va continuer comme ça a toujours été.