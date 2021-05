Comment la vérité a été détruite pour que les Américains aient soif de propagande ⋆ .

par Matt Agorist, The Free Thought Project:

Dans ce premier volet de la nouvelle collection d’investigation de The Free Thought Project, Declassified: The Conspiracy Fact Series, nous nous penchons en profondeur sur la compréhension des nuances contrôlées par les médias d’entreprise. Particulièrement aux États-Unis, et comment la guerre de l’information est utilisée pour façonner l’opinion publique.

L’un des principes fondamentaux les plus vitaux pour comprendre comment l’élite dirigeante / la classe des prédateurs facilite leurs agendas est le rôle des médias contrôlés pour créer une perception. La perception est, par essence, la réalité. Ce qui est perçu est généralement reconnu.

Par exemple, la notion que le ciel est bleu. Scientifiquement parlant, ce n’est pas le cas, nous le percevons uniquement comme bleu en raison de la réfraction des ondes lumineuses à travers l’atmosphère terrestre et dans la rétine de l’œil. Demandez à n’importe qui sans une compréhension de ce fait scientifiquement fondamental et ils épouseront sans aucun doute que le ciel est en effet bleu – car c’est la «réalité» créée par leur perception. C’est une fausse perception inoffensive, mais d’autres ne le sont pas.

La même chose est vraie pour la réalité illusoire par rapport à la réalité objective. Une observation empirique du fonctionnement réel du monde par opposition à une perception fabriquée basée sur des informations incomplètes ou inexactes représentées comme faisant autorité et propagées par répétition.

Malheureusement, dans notre société de plus en plus polarisée, c’est la perception fabriquée qui est épousée le plus avec ferveur. Dans certains cas, ceux qui choisissent d’ignorer les faits au profit du récit, des chambres d’écho et du tribalisme vivent dans une réalité quelque peu alternative, bien que volontairement ignorante.

Un paradigme de contrôle joue un rôle crucial à cet égard. Et comme ce rapport le démontrera, l’incarnation actuelle des médias d’information américains, par voie d’obscurcissement délibéré, facilite ce paradigme par défaut.

Un exemple frappant de ceci serait l’indignation manufacturée. L’indignation manufacturée est un terme pour décrire la fausse représentation intentionnelle d’événements dans le but d’invoquer une réaction furieuse d’un ou plusieurs groupes de personnes. Prier intentionnellement sur la vulnérabilité émotionnelle de la condition humaine, généralement sous forme de gaz. Fait ainsi de manière à ce que ceux qui galvanisent la réaction trouvent bénéfique à leurs propres objectifs.

L’indignation fabriquée est une tactique fréquemment utilisée par les médias, généralement comme un outil d’opposition contrôlée utilisé dans la politique identitaire pour maintenir la division.

Comme cet article illustre les multiples facettes dans lesquelles les médias ont été cooptés pour être utilisés dans ces programmes de manipulation, le contexte de l’utilisation de l’indignation fabriquée deviendra clair.

Mais avant de continuer, ce point mérite d’être reconnu –

Lorsqu’ils discutent de la nature subversive des HSH avec les critiques, ils vantent souvent l’idée que nous «nous méfions des médias, mais publions leurs articles quand cela nous profite». Bien que partiellement vraie, cette notion manque de compréhension de la délimitation. Reconnaître régulièrement que les médias prétendent être de la propagande ne signifie pas nécessairement qu’ils ne sont pas dignes de confiance tout le temps. Comme pour toute recherche appropriée des sources, la nuance est essentielle. Cela signifie cependant que leur réputation est suffisamment souillée pour justifier un examen minutieux.

Déterminer les faits à partir de la fiction nécessite une diligence raisonnable, du discernement et une pensée critique pour déterminer si ce qui est dit peut être confirmé par des preuves tangibles. Si toute la vérité est dite, ou une demi-vérité. Si elle est impartiale ou partiale. Ainsi, lorsque les articles des médias grand public sont utilisés en partie pour étayer une affirmation, c’est parce qu’ils sont corroborés par d’autres sources indépendantes vérifiables.

Au fil des ans, des preuves sont apparues pour corroborer de nombreuses soi-disant théories du complot, comme cette série est destinée à le démontrer. De la surveillance de masse à la propagande, à la géo-ingénierie, aux attaques sous faux drapeau et même aux entités gouvernementales obscures qui influencent le résultat des événements. Malgré l’insistance des médias grand public sur le fait que les gens ne pensent pas par eux-mêmes, dans de nombreux cas, faire vos propres recherches est une nécessité, aussi ridicule que cela puisse paraître.

Un exemple parfait de cela peut être dérivé d’un incident particulier concernant sans doute le théoricien du complot le plus tristement célèbre du monde, Alex Jones. Même ceux qui n’ont pas suivi le travail de Jones seront probablement familiers avec sa diatribe virale sur «les produits chimiques dans l’eau rendant les freaking frogs gay». Malgré le sensationnalisme de Jones, et un certain nombre de ses lacunes que nous nous sommes critiqués ici au Free Thought Project; cet exemple particulier lui-même est important car il montre des nuances. Comme le cas spécifique en question auquel il faisait référence, il est toujours exact sur le plan factuel.

