Comment la vidéo Vox a-t-elle commencé ? Une histoire orale du programme vidéo de Vox

Lorsque Vox a lancé un programme YouTube dédié il y a sept ans, c’était une équipe de deux personnes, visant à créer un nouveau type de vidéo explicative pour Internet. Il compte désormais 31 producteurs, animateurs et rédacteurs d’histoires talentueux, qui ont produit plus de 1 335 vidéos, enregistré 2,6 milliards de vues et aidé à lancer des émissions comme Glad You Asked sur YouTube Originals, Explained sur Netflix et Level Playing Field sur HBO. Les vidéos Vox sont maintenant visionnées dans plus de 240 pays par des étudiants, des éducateurs et des décideurs politiques et ont contribué à clarifier les questions quotidiennes et les grands défis du jour.

Cette semaine, la chaîne YouTube a franchi une étape importante : nous avons officiellement atteint les 10 millions d’abonnés sur la chaîne.

Pour célébrer, nous avons demandé au vice-président du développement créatif Joe Posner, au producteur principal Joss Fong, à la directrice éditoriale Mona Lalwani et à la productrice déléguée Valerie Lapinski d’expliquer comment nous l’avons construit, l’impact du programme vidéo Vox et où nous allons.

Comment cela a-t-il été de voir la vidéo Vox grandir au fil du temps ?

Joe Posner, vice-président, Développement créatif : Ça a été une si belle aventure. Lorsque nous avons commencé, la plupart des salles de rédaction faisaient un travail qui ressemblait à des informations par câble ; d’autres faisaient de courts documentaires axés sur les personnages qui pourraient être le genre de chose que vous verriez dans un festival de cinéma. Au lieu de cela, nous avons été le plus inspirés et visons le genre de choses que nous aimions le plus sur YouTube, mais en tirant le meilleur parti des compétences en motion design et en animation que nous avions tous et de l’institution journalistique dont nous faisions partie.

Il y avait, et il y a toujours, juste une culture vraiment spéciale de collaboration et de compétition de bonne humeur au sein de l’équipe. Je suis presque constamment impressionné par ce que font mes coéquipiers, et ce sont leurs opinions que je suis le plus nerveux d’entendre quand j’ai fait quelque chose de nouveau.

Joss Fong, producteur principal : À ces débuts, je n’aurais vraiment jamais imaginé que nous aurions une équipe aussi grande et impressionnante. Nous essayions juste de comprendre à quoi ressemblait une bonne vidéo sur Internet. Nous avons embauché des personnes qui semblaient flexibles et désireuses d’apprendre, et dès le début, tous ceux qui ont rejoint l’équipe ont façonné ce qu’est une « vidéo Vox », que ce soit par leurs intérêts ou leurs compétences uniques.

Mona Lalwani, directrice éditoriale : Notre équipe n’a cessé de croître, tant en taille qu’en capacité, et notre réseau reflète cette croissance. Cela a été énergisant pour moi de voir notre couverture et notre audience mondiale s’étendre au fil des ans. Vox a établi une voix unique et un format visuel autour de la politique et de la politique américaine au cours des deux premières années, et depuis lors, nous avons intentionnellement poussé notre portée et nos capacités à couvrir des histoires internationales. Nous nous soucions profondément des affaires mondiales et j’espère que nous pourrons continuer à nous pousser à faire plus sur ce front.

Quelle est selon vous la mission motrice de Vox Video ? A-t-il changé avec le temps ?

Valérie Lapinski, productrice déléguée : Notre mission officielle a toujours été « Expliquer l’actualité », mais je pense que l’accord tacite que nous avons toujours eu avec notre public vidéo est « Nous répondons aux questions que vous ne saviez pas que vous aviez. » Nous essayons de nous concentrer sur les questions qui circulent sur les grands problèmes, mais nous prenons également beaucoup de plaisir à couvrir les petits mystères du monde qui nous entoure, et cela s’étend à notre couverture sur la culture, l’histoire, la science, le design et tout entre.

Je pense que notre engagement à couvrir des sujets comme les affaires internationales s’est approfondi au fil du temps, mais notre objectif principal de responsabiliser les gens avec la compréhension reste cohérent.

Lalwani : Notre mission est de fournir une meilleure compréhension du monde qui nous entoure. Cela pourrait être un événement d’actualité, un chapitre oublié de l’histoire, la chanson la plus redoutée du jazz ou un mystère derrière une photo. Nous sommes entièrement motivés par notre curiosité, et je suis heureux que notre capacité à poser les bonnes questions, et parfois complètement bizarres, n’ait pas diminué avec le temps. Bien que notre mission principale n’ait pas changé, notre exécution continue d’évoluer. Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles façons de fournir des explications, et je pense que c’est la force qui nous pousse à aller de l’avant.

Quel genre d’impact les vidéos Vox ont-elles eu ? Y a-t-il des exemples dont vous êtes le plus fier ?

Lalwani : Nous avons vu nos vidéos atteindre les quatre coins du monde, et cela a été très gratifiant de recevoir des commentaires sur nos vidéos offrant de la clarté pendant le chaos. À travers les manifestations et la pandémie, nous avons vu des preuves de notre travail informant un public large et diversifié. Nous avons été vraiment surpris de voir des voyageurs bloqués regarder notre explicateur des manifestations de Hong Kong projeté sur un écran dans un aéroport de Hong Kong. Et plus récemment, lorsque j’étais en Inde pendant la deuxième vague meurtrière de Covid, j’ai été choqué de voir notre vidéo sur l’efficacité des vaccins devenir virale sur WhatsApp. De manière inattendue, notre travail avait éliminé le fouillis de désinformation sur l’application de messagerie.

Lapinski : Un impact récent dont je suis si fier est notre couverture du virus Covid-19 et de la science des vaccins. La portée internationale de nos vidéos est énorme. Nous avons eu des services de santé et des organisations du monde entier qui nous ont demandé d’utiliser et d’adapter nos vidéos, de l’Italie aux Philippines. L’un de nos pigistes a repéré une vidéo sur le vaccin Vox en cours de diffusion sur un site de vaccination à Taïwan. Être utile et pertinent à des moments aussi importants est incroyablement gratifiant.

Poseur : J’ai épousé un enseignant d’une école publique, ce qui explique peut-être pourquoi l’un de mes commentaires préférés vient des enseignants, nous disant qu’ils utilisent nos vidéos pour les aider à faire leur travail. Cela arrive tout le temps. J’ai rencontré un professeur de mathématiques sur le trottoir l’autre jour, et elle m’a dit qu’elle avait utilisé l’une de nos nouvelles vidéos en classe la semaine précédente. Je pense que c’était « Comment les riches évitent de payer des impôts » de Maddie Marshall. Mais cela arrive pour tous les types de sujets, à la fois pour les vidéos sur notre YouTube et ailleurs. Netflix a publié un tas d’épisodes de notre série Explained sur YouTube l’année dernière alors que les écoles fermaient de la pandémie, pour la même raison.

Nous avons également eu un impact réel – l’un de mes moments les plus fiers en tant que créateur de vidéo est survenu une semaine après la sortie de l’épisode « Misclassified » de Level Playing Field, où l’avocat du National Labor Relations Board a annoncé une nouvelle politique qui citait le spectacle. Nous étions l’une des nombreuses choses citées, mais la politique était clairement – ​​au moins en partie – inspirée par l’histoire de la série.

Vox est devenu incroyablement connu pour son format vidéo explicatif. Que pensez-vous de cet héritage ?

Fong : Notre format vidéo explicatif mélangeant narration, archives et graphiques informatifs est vraiment une forme de communication puissante (et un style de production assez efficace qui tolère assez bien la distanciation sociale). Nous avons vu que de nombreuses autres organisations de presse et créateurs de vidéos indépendants ont adopté le format au fil des ans, je ressens donc le besoin de continuer à innover. C’est le plus grand défi : essayer quelque chose de nouveau quand vous êtes déjà bien connu pour un style et une voix particuliers.

Qu’est-ce qui vient ensuite ? Qu’est-ce qui vous passionne le plus ?

Lalwani : Honnêtement, je suis ravi d’être ici tous les jours. L’équipe nous surprend constamment avec ses idées d’histoires et ses compétences visuelles, ce qui rend notre travail et notre chaîne intéressants et imprévisibles. N’importe quel jour, nous pourrions travailler sur une vidéo sur la crise climatique, les appels d’oiseaux, les taxes ou les balles de tennis moelleuses. Le plan est donc de continuer à être un espace créatif où notre journalisme ne se limite pas aux nouvelles dures. Nous continuerons à peaufiner la gamme d’explicateurs pour lesquels nous sommes connus, mais nous sommes également ravis de trouver de nouvelles façons visuelles de fournir des explications. En tant qu’équipe, nous avons toujours des conversations sur le fait de pousser notre voix journalistique et notre identité visuelle dans de nouvelles directions, et j’ai hâte que nos téléspectateurs voient cette évolution au cours de l’année à venir.

Lapinski : Je suis vraiment ravi que notre équipe retourne dans le monde pour tirer et rapporter alors que Covid diminue et que cela devient plus sûr (croise les doigts). Il y a tellement d’énergie en ce moment autour de « Que faisons-nous ensuite ? » Nous sommes doués pour les explications et nous nous sommes étendus à tant de nouveaux points de vente. Que pouvons-nous faire d’autre pour pousser notre créativité et notre leadership dans l’espace vidéo ? Je ne veux pas révéler trop de plans, mais il y a plusieurs choses à venir en 2022 pour lesquelles je suis excité.

