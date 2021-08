Comment la vie du créateur de ‘Centaurworld’ Netflix a inspiré les personnages .

Le cheval ne connaît qu’une vie de guerre. Mais lors d’une mission avec son cavalier pour collecter un mystérieux artefact censé aider leur camp à la victoire, elle se retrouve soudainement transportée dans un monde coloré et magique habité par des centaures chantant et dansant.

Perdue dans un endroit étrange et inconnu, le cheval de bataille aguerri découvre bientôt qu’elle a maintenant la capacité de parler. Naturellement, elle panique un peu.

Bulletin

Le guide complet de la visualisation à domicile

Obtenez Screen Gab pour des recommandations hebdomadaires, des analyses, des interviews et des discussions irrévérencieuses sur la télévision et les films en streaming dont tout le monde parle.

Vous pouvez parfois recevoir du contenu promotionnel du Los Angeles Times.

“Je voulais vraiment que vous ayez l’impression de prendre quelqu’un d’une série différente et de le mettre dans Centaurworld”, a déclaré Megan Nicole Dong, la showrunner et productrice exécutive de “Centaurworld”, une nouvelle série musicale fantastique animée maintenant en streaming sur Netflix. « Le monde est vraiment comme un instantané dans mon cerveau. Une grande partie de son apparence et de la façon dont les personnages bougent est basée sur mes dessins de carnet de croquis. Nous avons essayé de donner l’impression que c’était presque comme un marqueur sur papier, pour contraster l’apparence de Horse et celle de son monde.

La première saison de 10 épisodes suit Horse (exprimé par Kimiko Glenn) et ses nouveaux amis centaures – Wammawink (Megan Hilty), Durpleton (Josh Radnor), Glendale (Dong), Zulius (Parvesh Cheena) et Ched (Chris Diamantopoulos) – comme ils voyagent à travers Centaurworld pour récupérer les objets dont elle a besoin pour rentrer chez elle.

Ride (Jessie Mueller) et Horse (Kimiko Glenn) dans un épisode de “Centaurworld”.

(Netflix)

Contrairement au monde de Horse, Centaurworld est dynamique et fantaisiste. En plus des hybrides traditionnels homme-cheval, le monde est habité de «choses mi-animal, mi-homme» de toutes sortes, y compris des ours, des moletaures, des cattaurs et des baleines. Même les montagnes, les arbres et les phénomènes météorologiques de Centaurworld ressemblent à des quadrupèdes avec des sabots.

“La biologie a toujours été quelque chose qui m’a vraiment intéressé, donc je voulais avoir autant de sortes de créatures différentes que les centaures”, explique Dong. “Je voulais que ce soit aussi un endroit qui, parce que nous avons tellement de sortes de créatures de toutes sortes de formes, de tailles et de couleurs, se sente naturellement inclus.”

Une grande partie de la magie initialement introduite dans “Centaurworld” est stupide et frivole – des étincelles clignotantes et de devenir beau pendant quelques secondes à la prise de vues miniatures de soi à partir d’un sabot. Mais la magie de “Centaurworld” est tout sauf.

Le spectacle est délicieusement amusant et étrange et la bande-son claque. C’est aussi une histoire sincère sur l’acceptation du changement et sur la façon dont vous pouvez en apprendre davantage sur vous-même lorsque la vie vous lance un défi surprise.

«J’ai essayé de puiser dans mes propres expériences émotionnelles», explique Dong, un Américain d’origine asiatique né et élevé dans le sud de la Californie. «En grandissant, j’ai toujours ressenti beaucoup de pression pour réussir mes études et suivre mes pairs. La totalité [story] est basé sur le fait que je vais au lycée, que je me prépare à prendre tous ces [Advanced Placement] cours, puis se retrouver dans une chorale de spectacle parce que le seul parascolaire disponible était une chorale de spectacle.

C’est ce hasard de planification qui a mis Dong sur la voie de ses futurs efforts créatifs. L’expérience inattendue l’a non seulement aidée à voir la performance sous un nouveau jour, mais l’a également convaincue de poursuivre une carrière artistique.

“J’ai fini par tomber amoureux de tout, même si, au début, je me sentais complètement hors de mon élément”, explique Dong. « C’était la base de l’histoire de Horse. Être d’un seul monde, penser qu’il y avait une façon de faire les choses, puis se retrouver dans cet endroit vraiment musical et idiot et que cela la change vraiment en tant que personnage.

Glendale (Megan Nicole Dong), à gauche, Durpleton (Josh Radnor), Ched (Chris Diamantopolous), Wammawink (Megan Hilty), Horse (Kimiko Glenn) et Zulius (Parvesh Cheena) dans “Centaurworld”.

(Netflix)

Alors que “Centaurworld” est remarquable pour son ambition esthétique – en plus de styles distincts qui soulignent visuellement à quel point ses deux mondes sont différents, le spectacle a deux studios, Mercury Filmworks et Red Dog Culture House, gérant son animation dans les deux styles – c’est la musique cela donne d’abord aux téléspectateurs un indice qu’il y a plus dans la série que le voyage de type “Magicien d’Oz” qui frappe initialement l’œil.

L’écriture des chansons “a été super intégrée dans les scripts et dans le processus d’écriture, ce qui était très amusant”, a déclaré Dong, qui, avec le co-producteur exécutif Dominic Bisignano, a écrit toutes les chansons de “Centaurworld”. « Nous voulions nous assurer que les chansons n’étaient pas juste des chansons pour le plaisir de les avoir. Ils devaient être de véritables moments musicaux qui faisaient progresser l’histoire ou informaient le public de la situation émotionnelle d’un personnage. »

Tous ces éléments s’ajoutent à la décision de Dong de centrer un cheval réaliste dans un spectacle se déroulant dans un monde de quadrupèdes.

“Les chevaux sont notoirement difficiles à dessiner”, explique Dong, qui a toujours su qu’elle voulait spécifiquement un cheval de guerre comme personnage principal de la série. “Nous avons eu beaucoup de chance que James Baxter, qui a animé ‘Spirit’ et Belle de ‘La Belle et la Bête’ et tant d’autres personnages Disney incroyables, rejoignent le studio. Au début, il a fait une masterclass sur la façon de dessiner des chevaux, comment ils se déplacent et tout ça, avec certains de nos artistes.

Le troupeau que rencontre le cheval à son arrivée à Centaurworld semble être – du moins au début – le contraire de réaliste: par exemple, le propre personnage de Dong, Glendale, a le besoin constant de voler des choses – qu’elle cache dans un portail magique situé à son estomac. Mais les apparences peuvent être trompeuses.

Glendale (Megan Nicole Dong) atteint son ventre de portail.

(Netflix)

« J’ai essayé de comprendre le troupeau en même temps », dit Dong. “Je voulais qu’ils se sentent comme leurs propres personnages distincts dont les personnalités et les caprices viennent tous d’un lieu de traumatisme.”

Au cours de la saison, le public a un aperçu de ce traumatisme, et il est toujours clair que les personnages ne sont ni définis ni jugés par leurs caprices ou leurs défauts.

“Personne ne juge Glendale pour son vol, vous savez”, dit Dong. « Tout le monde est simplement accepté pour ce qu’il est. »

Aussi merveilleusement fantasque et étrange que puisse être le monde de la série, Horse et son histoire – ainsi que les centaures magiques – restent très ancrés.

“L’animation est l’une de ces choses où vous pouvez en quelque sorte montrer visuellement n’importe quoi”, explique Dong. « Le plaisir est de pouvoir dépeindre des thèmes pertinents de la manière la plus inattendue possible. J’ai toujours aimé profiter de la liberté dont vous disposez dans l’animation pour le faire.

‘Centaureworld’

Où: Netflix

Lorsque: À tout moment

Évaluation: TV-Y7 (peut ne pas convenir aux enfants de moins de 7 ans)

window.fbAsyncInit = function() { FB.init({

appId : '134435029966155',

xfbml : true, version : 'v2.9' }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));