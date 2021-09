Comment la ville la plus chaude d’Amérique essaie de se rafraîchir

Il est temps d’arrêter de considérer les arbres comme une forme d’« embellissement ». Ils sont plutôt une forme vivante d’infrastructure, fournissant des services qui incluent la gestion des eaux pluviales, la filtration de l’air, la séquestration du carbone et, plus important encore pour une ville comme Phoenix, en Arizona, ils refroidissent l’environnement qui les entoure.

Les arbres peuvent abaisser les températures du quartier de trois manières :

Leur ombre empêche le rayonnement solaire de frapper les surfaces pavées comme le béton et l’asphalte, qui absorbent l’énergie et la restituent dans l’air sous forme de chaleur. Leurs feuilles refroidissent la zone immédiate en utilisant la chaleur pour évaporer l’eau que les arbres tirent du sol pendant leurs processus de croissance. Si vous êtes debout sous un arbre, un arbre protège votre corps directement des rayons du soleil. Si vous avez déjà été dans une ville sèche et chaude comme Phoenix en été, vous saurez à quel point l’ombre est importante pour rendre toute expérience de plein air tolérable.

Alors que Phoenix fait face à une fréquence croissante de vagues de chaleur extrêmes – qui peuvent être mortelles, mais aussi provoquer des pics inquiétants de demande d’énergie – la ville se tourne vers les arbres dans le cadre de sa stratégie d’atténuation de la chaleur. Phoenix n’est pas dépourvu d’arbres, mais ils sont répartis de manière inégale à travers la ville. Un rapide coup d’œil à une image satellite de la région métropolitaine révèle d’importantes taches vertes au nord et à l’est, et des taches brunes au sud et à l’ouest, où se trouvent de nombreux quartiers à faible revenu.

Ainsi, Phoenix s’est récemment engagé à atteindre «l’équité des arbres» d’ici 2030, dans le cadre d’un accord avec American Forests, une organisation nationale des arbres. J’ai récemment visité Phoenix pour jeter un coup d’œil à l’état actuel de la forêt urbaine de la ville. Dans cette vidéo, nous utilisons des images de drones et des caméras thermiques pour comprendre comment le design urbain de la ville contribue à la chaleur extrême et ce qu’il peut faire pour se rafraîchir.

Vous pouvez trouver cette vidéo et toutes les vidéos de Vox sur YouTube.

Nous avons une demande

Dans des moments comme celui-ci – alors que les gens luttent pour comprendre les variantes et les vaccins, et que les enfants retournent à l’école – de nombreux points de vente suppriment leurs murs de paiement. Le contenu de Vox est toujours gratuit, en partie grâce au soutien financier de nos lecteurs. Nous couvrons la pandémie de Covid-19 depuis plus d’un an et demi. Dès le début, notre objectif était d’apporter de la clarté au chaos. Donner aux gens les informations dont ils ont besoin pour rester en sécurité. Et on ne s’arrête pas.

Pour notre plus grand plaisir, vous, nos lecteurs, nous avez aidés à atteindre notre objectif d’ajouter 2 500 contributions financières en septembre en seulement 9 jours. Nous nous fixons donc un nouvel objectif : ajouter 4 500 contributions d’ici la fin du mois. Le support des lecteurs aide à garder notre couverture gratuite et est un élément essentiel du maintien de notre travail gourmand en ressources. Nous aiderez-vous à atteindre notre objectif en contribuant à Vox avec aussi peu que 3 $ ?