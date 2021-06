Comment la vraie télévision criminelle comme “I’ll Be Gone in the Dark” nous manque ⋆ .

Vous seriez pardonné de croire que Joseph James DeAngelo, alias le Golden State Killer, a finalement été arrêté après un demi-siècle, 50 viols et 13 meurtres à cause de « I’ll Be Gone in the Dark ». Basé sur le livre à succès de Michelle McNamara du même nom, publié à titre posthume en 2018, les docuseries de HBO, qui associent le récit personnel de McNamara à son travail de détective citoyen, ont été créées l’été dernier la veille du plaidoyer de DeAngelo pour plusieurs chefs d’accusation de meurtre et d’enlèvement. Mais alors que l’enquête de McNamara était parfois parallèle aux découvertes des détectives sur l’affaire froide, le moment était une pure coïncidence.

“Michelle et moi étions très proches”, a déclaré Paul Holes, un enquêteur à la retraite des affaires froides du bureau du shérif du pays de Contra Costa, qui figure en bonne place dans l’adaptation de HBO, qui présente une émission spéciale de suivi lundi. « Cependant, j’étais impliqué dans l’affaire depuis 24 ans. Nous avions un groupe de travail en place bien avant même que Michelle ne soit au courant de l’affaire, et son implication dans l’affaire ne nous a pas obligés à travailler plus dur, et aucun d’entre nous n’a prêté la moindre attention à ce qu’il y avait dans son livre. Michelle a attiré l’attention sur l’affaire, mais cela n’a pas résolu l’affaire [or for it] être résolu plus rapidement.

Malgré la prolifération du genre sur les plateformes de streaming et les réseaux de podcasts, il n’est donc pas clair si, et dans quelle mesure, les vrais médias criminels ont changé la façon dont les forces de l’ordre mènent les enquêtes ou résolvent les crimes. Même Holes, qui co-anime un podcast qui rassemble des indices, l’admet. Comme la plupart des choses, il y a des nuances – “C’est compliqué” était une phrase que j’ai entendue de presque toutes les sources interviewées pour cet article.

Ce n’est pas non plus une nouvelle question à poser. Des séries de longue date telles que “Unsolved Mysteries”, “America’s Most Wanted” et “Crimewatch UK” britannique peuvent présenter de la musique sinistre et des reconstitutions à poings serrés, mais elles ont également aidé à attraper des criminels: “America’s Most Wanted”, qui a été annulé après 25 ans en 2013 et relancé plus tôt cette année (avec une équipe comprenant, qui d’autre, Holes), a récemment marqué sa 1 187e capture, tandis que « Unsolved Mysteries », redémarré par Netflix en 2020, a aidé à résoudre plus de 260 crimes.

Kathleen McChesney, consultante avec 35 ans d’expérience dans l’application de la loi – y compris au FBI et au service de police du comté de King de la région de Seattle, où elle a aidé sur l’affaire Ted Bundy – indique directement ces programmes comme le début d’un mariage de convenance entre la loi application de la loi et médias. (Holes a participé à un épisode « Unsolved Mysteries » en 2001 pour présenter le violeur de la région de l’Est et Original Night Stalker, comme on appelait alors le Golden State Killer, juste après avoir découvert qu’ils étaient le même homme.) Et tandis que les salons de discussion et les babillards électroniques peuvent avoir pris le pas sur l’appel au numéro de téléphone 1-800 d’une émission, la communauté des détectives citoyens continue de prospérer et les technologies modernes ont permis aux enquêteurs de puiser plus facilement que jamais dans le public pour obtenir des informations.

Les docuseries d’IMDb TV “Moment of Truth” reconsidèrent la condamnation de Daniel Green dans le meurtre en 1993 du père de Michael Jordan, James.

(TV IMDb)

L’ancien surintendant en chef détective Steve Wilkins, dont le travail sur les affaires froides a récemment été dramatisé sur “The Pembrokeshire Murders” de BritBox et présenté dans un documentaire sur la même plate-forme intitulé “Catching the Game Show Killer”, estime que les véritables médias criminels ont affecté la façon dont les forces de l’ordre attrapent suspects. Des meilleures pratiques – comme une meilleure liaison avec les familles et la sécurisation plus rapide des scènes de crime – aux mauvaises pratiques – telles que l’utilisation d’une force excessive – il estime que la popularité d’une véritable programmation criminelle associée à un accès instantané à l’information via les médias sociaux a aidé à identifier la loi. manquements à l’exécution. En fait, Wilkins attribue directement à “Crimewatch UK” son aide à capturer et à emprisonner à vie un meurtrier lorsque de nouveaux témoins potentiels se sont manifestés après avoir vu l’épisode : “Cela a permis au public de participer et de contribuer aux enquêtes”, déclare Wilkins.

Plus récemment, et plus près de chez lui, le shérif du comté de San Luis Obispo, Ian Parkinson, a félicité le podcast «Your Own Backyard» pour avoir aidé à mettre en détention le tueur présumé de Kristin Smart. Chris Lambert, un auteur-compositeur-interprète qui a grandi dans la même ville que Smart et se souvient de sa disparition pendant son enfance, a créé le podcast, qui a suscité un regain d’intérêt pour l’affaire de 25 ans. “Cela a été un casse-tête et c’est un processus très lent pour trouver chacun de ces petits morceaux”, a déclaré Parkinson aux journalistes lors d’une conférence de presse ce printemps après l’arrestation de Paul Flores, le principal suspect de la disparition et du meurtre présumé de Smart. « Certaines de ces informations ont été révélées par le podcast […]”

Cependant, tout le monde n’est pas d’accord pour dire que les émissions de télévision ou les podcasts comme ceux-ci font une différence.

« Je ne pense pas qu’il y ait assez [change happening]”, a déclaré Christine Mumma, avocate de l’accusé Daniel Green dans le meurtre de James Jordan (le père de Michael Jordan), récemment présenté dans “Moment of Truth” d’IMDb TV. «Nous voyons toute cette législation se produire à travers le pays à la suite de l’affaire George Floyd, mais nous avons ces affaires qui sont utilisées pour fasciner la véritable délinquance plutôt que la réforme. Dans « Moment of Truth », tout est basé sur des faits. Ce n’est pas de la théorie. Ce n’est pas une opinion. Et je ne pense pas [shows like this are] utilisé pour [reform] presque assez. Si c’était le cas, nous envisagerions, au minimum, d’étendre l’enregistrement de tous les entretiens dans les services de police où ce qui se passe à huis clos est littéralement une question de vie ou de mort, en particulier pour ceux qui sont vulnérables en raison de leur race, de leur dépendance ou de troubles mentaux. santé.”

Mumma souligne les docuseries 2015 de Netflix «Making a Murderer», qui ont suscité un tollé chez les téléspectateurs concernant le traitement d’un mineur. Dans l’émission, Brendan Dassey, actuellement en prison à perpétuité pour son rôle dans le meurtre de Teresa Halbach, a été interviewé et a avoué à l’âge de 16 ans sans la présence d’un adulte : “Pourquoi cela n’a-t-il pas déclenché l’enregistrement [procedure reform]?” (Elle souligne également les interrogatoires des cinq exonérés tels que décrits dans la série scénarisée de Netflix “Quand ils nous voient.”) Elle poursuit: “Il y a ce déni que ce n’est pas un problème commun, et je pense que nous passons vraiment à côté. Le fait est que nous n’utilisons pas ces échecs documentés de notre justice pour pousser à des changements de bon sens.

Au niveau du cas individuel, le pouvoir du vrai crime est évident depuis que le film d’Errol Morris “The Thin Blue Line” de 1988 a aidé à disculper Randall Dale Adams, condamné à tort pour le meurtre d’un policier. Et à la suite de «Moment of Truth», dit Mumma, «il y a des choses qui sortent du bois», de nouvelles informations et témoins aux policiers qui ont précédemment refusé de témoigner exprimant leur volonté de le faire. Mais même ces développements ne sont pas une panacée dans la lutte pour libérer Green, qui a été emprisonné pendant 26 ans pour le meurtre de Jordan, un crime qu’il a nié avoir commis depuis le début.

« Est-ce que je pense que [the series] va-t-il avoir un impact sur les trois juges qui prendront la décision de revenir au tribunal ? » Maman ajoute. “Non, je ne le fais pas.”

Il n’est pas surprenant que la relation entre les médias et les forces de l’ordre semble si tendue, surtout lorsque les deux sont individuellement des auteurs historiques de discrimination systémique, en particulier selon la race et l’origine ethnique. Mais Madison Hamburg, dont la mère, Barbara Beach, a été tuée en 2010, est convaincu que, si elle est utilisée de la bonne manière, la vraie télévision criminelle peut être utile dans la recherche de la justice – même en dépit des obstacles qu’il a rencontrés dans son propres efforts pour résoudre le crime, documenté dans « Meurtre à Middle Beach » de HBO.

Madison Hamburg dans “Meurtre sur Middle Beach”.

(HBO)

La série a ramené sous les projecteurs le meurtre perplexe de Beach dans la cour latérale de sa maison aisée du Connecticut, mais Hambourg voulait se concentrer sur les autres victimes – toute la famille Hamburg/Beach – alors qu’il cherchait à disculper sa sœur, sa tante et d’autres. identifiés comme « personnes d’intérêt » par le service de police local. Tout au long du travail de détective de Hambourg, il s’est heurté à un problème central : les détectives ne veulent pas partager d’informations.

« Que ce soit ou non [law enforcement] aime ça, le vrai crime, commis dans l’intérêt du public, fait pression sur les services de police, leurs patrons, et peut même inciter leurs collègues à changer d’avis et peut conduire à des ruptures dans l’affaire », explique Hamburg. « Nous vivons à l’ère de l’information, où le public s’attend à être informé et peut être responsabilisé par cette information. » (Le service de police de Madison, Connecticut, n’a pas répondu à plusieurs demandes de commentaires.)

La frénésie médiatique autour d’une affaire, froide ou non, est une arme à double tranchant : il peut être dévastateur pour la famille de revivre l’horreur, même si l’attention des médias peut attirer l’attention du public – et faire pression sur la police . Il y a quelques années, Hambourg lui-même s’est confié à un vieil ami qui était également un ancien agent du FBI au sujet de ses défis avec “Meurtre sur Middle Beach”. Il craignait d’exploiter l’histoire de sa mère ou de sa famille et ne savait pas si la diffuser ferait une différence. Son ami lui a demandé : « Préféreriez-vous trouver la justice ou la vérité ?

« Il a estimé que les deux ne s’excluent pas mutuellement, soulignant les failles inhérentes à notre système judiciaire », dit Hamburg, « mais aussi que, parfois, la vérité n’est pas passible de poursuites.

