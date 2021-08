Comment la vue remplit la fente de Megan McCain (pour l’instant) pendant que le spectacle continue de tourner

in

Lorsque The View lancera la saison 25 (de retour dans son studio avec un public en direct), l’émission mettra en vedette une série de co-animateurs invités pour combler le poste de Meghan McCain. Et la série a maintenant sélectionné quelques noms importants pour se joindre à la mêlée. Selon THR, la semaine de la première verra Mia Love, membre du Congrès de l’Utah, rejoindre les panélistes. Elle sera ensuite suivie par l’ancienne secrétaire d’État Condoleezza Rice, Gretchen Carlson, ancienne de Fox & Friends, Eboni K. Williams, SE Cupp, Alyssa Farah, Mary Katherine Ham, Cameran Eubanks et même l’ancienne PDG de HP Carly Fiorina.