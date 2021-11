Comment l’abandon de sa mère a fait de Vanessa Lachey un meilleur parent

À partir de là, c’est la saison pour écrire des lettres au Père Noël, décorer leurs propres mini-arbres et se gaver de la casserole du matin de Noël de Vanessa – quelques-unes des traditions familiales que ses enfants ont commencé à anticiper avec impatience, permettant à Vanessa de fantasmer sur le moment où ils les amener dans leur propre famille.

Prenez ce qui s’est passé le jour du 9e anniversaire de Camden en septembre dernier. Chaque année, Vanessa aligne les photos de famille prises lors des soirées des années précédentes. Mais depuis qu’ils ont célébré la journée de Camden dans un complexe Disney à Oahu, elle ne les a plus. « Puis quand nous sommes rentrés à la maison, ils étaient là et ça l’a fait s’éclairer », révèle-t-elle. « Et ça m’a fait du bien parce que je me dis, d’accord, je fais ça pour moi, mais il le reconnaît aussi et il l’attend avec impatience. Et ce fut un moment vraiment doux. »

Pendant les quelques minutes qui ont suivi, l’écolière a jailli de chaque souvenir du chantier de construction de Camden et de Lachey Racing à Lachey Ninja Warrior Family et « ils se sont amusés à rire l’un de l’autre », dit-elle à propos de ses deux aînés. « Parce que Brooklyn était petit sur beaucoup de photos et qu’ils disaient : ‘Regardez-vous ! Vous avez l’air si petit ! Regardez vos joues ! Regardez vos nattes.’ Et ils se sont éclatés avec ça. »