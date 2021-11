L’œuvre de non-fiction visionnaire de Jessica Beshir « Faya Dayi » n’est peut-être pas autobiographique, mais le film en noir et blanc lyrique et saisissant est intimement lié à l’histoire de sa propre famille. Les histoires sont enroulées autour d’histoires qui explorent les situations existentielles du peuple Oromo d’Éthiopie et le rôle profond joué dans leur vie par la culture de rente dominante du pays – le khat – une plante qui induit un état onirique et imprègne la culture.

Le film, sorti en salles par Janus Films, a remporté le grand prix du jury au festival Visions du Réel en Suisse et a décroché des places convoitées dans les présélections 2021 de l’International Documentary Assn. et DOC NYC, le festival annuel du documentaire de New York.

Beshir est né au Mexique mais a grandi à Harar, une ville sainte fortifiée de l’est de l’Éthiopie dont les plus anciennes mosquées remontent à plus d’un millénaire. Son père, médecin, est parti avec la famille quand elle avait 16 ans car les troubles politiques étaient devenus trop dangereux. « Nous avons vécu la guerre froide en Éthiopie », a-t-elle déclaré, réfléchissant à l’histoire du pays de violents changements de régime et de guerre civile qui a créé une crise humanitaire massive. « Vous êtes occupé à vous familiariser avec un nouvel espace, mais il y reste avec vous. »

Maintenant basée à Brooklyn, Beshir a commencé à filmer il y a une décennie, au milieu d’une série de visites à Harar pour passer du temps avec sa grand-mère. Au début, elle enregistrait des messages à partager avec son père ; au fil des ans, un projet a commencé à se formuler. « C’était définitivement une sorte de chose progressive », a déclaré Beshir. « Je m’enseignais moi-même. Tout d’un coup, je suis devenu ce monstre de gadget. Comment est-ce que tu fais ça? Dieu merci, nous avons YouTube. Elle est passée d’un appareil photo VHS à un Canon 5D Mark II – autrefois l’équipement de prédilection pour les cinéastes sans budget du monde entier. « Les limitations vous obligent à vraiment faire ce que vous pouvez avec ce que vous avez. »

Les fils narratifs évoqués par Beshir s’appuient sur des expériences et des observations, à la fois avec les fermiers de khat – en mettant l’accent sur les adolescents aspirant à quelque chose de mieux – et les imams soufis, membres de l’ethnie Harari, qui vivent dans la ville fortifiée. Un conte populaire soufi flotte à travers le film comme la fumée qui s’enroule dans une porte faiblement éclairée lors d’une séquence d’ouverture, embellissant une aura vaguement mythique qui enveloppe l’écran.

Une image du documentaire « Faya Dayi ».

(Janus Films)

Beshir a été secouée par sa première vue des champs ruraux lorsqu’elle est revenue en ville à l’âge adulte. Les facteurs économiques et le changement climatique ont entraîné un changement radical.

« C’était juste du khat, tout d’un coup », a-t-elle déclaré. « Il n’y avait plus de café, il n’y avait plus de sorgho ou de teff – qui est l’aliment de base, le grain. À partir de ce paysage visuel, j’ai voulu comprendre aussi le paysage sociopolitique, et ce faisant. c’est à ce moment-là que j’ai commencé à réaliser ce que la communauté oromo traversait.

La cinéaste avait un point d’entrée avec les agriculteurs grâce à son père, qui, selon elle, s’était occupé de leurs besoins médicaux. « Ils m’ont fait confiance à cause de cela », a-t-elle déclaré.

Faire le film, d’une certaine manière, est devenu un acte de retour de cette confiance. Beshir décrit son approche en termes d’appel et de réponse, s’inspirant des décisions créatives distinctes qui donnent au film ses qualités poétiques et immersives à partir de ses rencontres personnelles.

« Je parle avec des imams soufis qui ont fait cela toute leur vie », a-t-elle déclaré. Ils parlent beaucoup du temps et de ce que le temps signifie. Beshir a reçu un message clair. « Quand vous venez ici pour filmer, vous devez laisser votre notion du temps, de New York, à la porte. Parce que tout va vous manquer… cette ville fortifiée a un temps qui lui est propre au sein duquel elle opère. C’est presque comme un vortex. Vous réaliserez beaucoup de choses lorsque vous serez ouvert à cela, sans anticiper, sans préconception et être vraiment présent parce que c’est à ce moment-là que vous allez tout trouver.’ Et c’est précisément ce que j’ai fait — en fin de compte. Et la forme du film vient de là.

Le choix de Beshir de tourner en noir et blanc est né de son désir de cartographier « l’intériorité du peuple », une notion ironique, dit-elle, car Harar explose de couleur. « Ce sont des soufis et ils parlent de vous vider de toutes sortes d’ego afin de pouvoir voir », a-t-elle déclaré, « donc je voulais le retirer de la couleur et me concentrer uniquement sur les textures. »

L’utilisation astucieuse du film de la photographie, du ralenti, de la voix off et d’une perspective intégrée du monde qu’il observe aligne « Faya Dayi » avec des efforts d’exploration non-fiction notables tels que « Hale County This Morning, This Evening » de RaMell Ross et Khalik La « Mère Noire » d’Allah. Beshir a exprimé son admiration pour un couple de maîtres cinéastes, pour avoir montré comment créer une œuvre unique.

« J’adore les films de Béla Tarr », a déclaré Beshir, soulignant le cinéaste hongrois le plus connu pour son épopée de huit heures « Sátántangó ». Elle a également partagé son affection pour l’auteur turc Nuri Bilge Ceylan. « Je me souviens quand il a fait ‘Koza’ pour la première fois, « le premier court métrage du cinéaste en 1995 », et qu’il a parlé d’acheter une caméra et de ne rien faire pendant 10 ans parce qu’il avait peur. Mais il y est allé un jour.

Cet exemple a résonné. « Les gens le font eux-mêmes et c’est OK », a déclaré Beshir. « C’est possible. »