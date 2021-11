Comment l’accord fiscal mondial aura-t-il un impact sur les relations commerciales entre les États-Unis et l’Inde ?

Pour l’Inde en particulier, le véritable défi est de se débarrasser de la taxe unilatérale connue sous le nom de taxe de péréquation. (Source de la photo : AP)

Vous avez rarement un consensus mondial entre les représentants de près de 140 pays qui peuvent trouver un terrain d’entente sur la plupart des questions, sans parler des taxes, une question controversée en soi. Mais, plus tôt ce mois-ci, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a fait exactement cela. Lors de sa réunion du 8 octobre, l’OCDE a pu réunir un tel consensus sur la manière dont les entreprises du monde entier devraient être imposées dans une juridiction où elles n’ont pas de domicile ni de lieu physique d’affaires. Après des années de négociations intensives pour faire entrer le système fiscal international dans le 21e siècle, 136 juridictions (sur les 140 membres du Cadre inclusif de l’OCDE/GROUPE DES 20 (G20) sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS) ont rejoint la Déclaration sur la Solution à deux piliers pour relever les défis fiscaux liés à la numérisation de l’économie.

Aujourd’hui, la numérisation transforme des vies sous de nombreux aspects ainsi que le fonctionnement de notre économie. La technologie s’est infiltrée dans divers secteurs, créant des sous-secteurs de la technologie, comme la FinTech, l’EdTech et la MedTech. Cependant, avec ces nouveaux secteurs, la technologie a également permis un sentiment d’agnosticisme de localisation et la mise en œuvre du jour au lendemain d’un monde numérique dans lequel la plupart d’entre nous vivons depuis le début de la pandémie.

La facilité des opérations virtuelles aujourd’hui peut créer un manque de définition de l’endroit où une entreprise est basée, ce qui conduit souvent à des complexités pour établir des politiques telles que les lois fiscales nationales ou étrangères. De nombreux pays, dont l’Inde, ont introduit des mesures unilatérales pour taxer ces sociétés multinationales (EMN).

À ce stade, l’OCDE a orchestré un cadre inclusif pour rassembler les décideurs du monde entier, ouvrant la voie à un nouveau régime fiscal mondial. La même technologie qui a aidé les entreprises à briser les frontières internationales a également incité les pays à instaurer la parité dans les lois fiscales au-delà des frontières.

Quatre mois de délibérations intenses entre les membres du Groupe des Sept (G7) ont conduit à un accord à venir sur un impôt minimum mondial sur les sociétés de 15 %. Aujourd’hui, 136 pays, dont l’Inde, ont approuvé la proposition.

Pour l’Inde en particulier, le véritable défi est de se débarrasser de la taxe unilatérale connue sous le nom de taxe de péréquation. La taxe a souvent été un sujet de délibération par les grandes économies et principalement par les États-Unis, étant donné que la plupart des multinationales technologiques ont leur siège aux États-Unis. devrait être taxé. Avec un nouveau consensus mondial, il existe désormais une voie pour atténuer ces conversations délicates.

Cette décision permettra également une planification fiscale efficace par les principales sociétés multinationales qui exercent leurs activités sur plusieurs continents et différents pays, ce qui permettra une conformité fiscale plus prévisible et transparente. Pendant des décennies, les pays du monde entier ont utilisé un taux d’imposition inférieur comme moyen d’attirer les investissements des sociétés multinationales, certains l’abaissant même à zéro. Un accord multilatéral mettra fin à ce nivellement par le bas.

Spécifiquement pour l’Inde, les experts disent que le pays devrait bénéficier du premier pilier, qui, espérons-le, assurera une répartition plus équitable des bénéfices et des droits d’imposition entre les pays en ce qui concerne les entreprises multinationales les plus grandes et les plus rentables. Il réattribuera certains droits d’imposition sur les multinationales de leur pays d’origine aux marchés où elles exercent des activités commerciales et réalisent des bénéfices, que les entreprises y aient ou non une présence physique.

Le deuxième pilier, quant à lui, introduit un taux d’imposition global minimum des sociétés fixé à 15 %. Le nouveau taux d’imposition minimum s’appliquera aux entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 750 millions d’euros (870 millions d’USD) et devrait générer environ 150 milliards d’USD de recettes fiscales mondiales supplémentaires chaque année. D’autres avantages découleront également de la stabilisation du système fiscal international et de la sécurité fiscale accrue pour les contribuables et les administrations fiscales. L’Inde a diverses déductions et exemptions, y compris la déduction incorporée dans le Code du système financier indien et prévoit que les déductions et exemptions existantes bénéficieront de droits acquis.

Alors que le monde attend les contours de l’accord fiscal, l’OCDE dans sa déclaration a qualifié l’accord de gagnant-gagnant pour tous, pays et entreprises. De nombreux pays en développement restent sceptiques quant aux gains de l’accord, en particulier dans le cadre du premier pilier. L’Inde déterminera sûrement son propre avantage de l’accord avant de le mettre en œuvre à partir de l’année cible 2023.

(En savoir plus sur les auteurs : Dr Mukesh Aghi, PDG et président, USISPF et Shweta Kathuria Senior Manager – Tax policy.

