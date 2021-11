Comment LaChaleur s’est taillé une place dans l’industrie de la musique

Dans une industrie qui accueille chaque jour une nouvelle tendance, se tailler une niche distincte peut être un défi pour tout artiste.

Ce qui suit provient de l’agence Ascend, qui s’est associée à Digital Music News pour vous proposer ce profil sur LaChaleur.

Oui, l’industrie de la musique a énormément évolué dans les genres et les styles au fil des décennies, et ce changement bienvenu par rapport aux genres traditionnels est attribué à une nouvelle génération d’artistes et de producteurs qui n’ont peur de rien avec leur créativité. Le musicien et artiste en herbe LaChaleur est l’un d’entre eux. Il fascine son public avec ses compositions électrisantes de genres croisés et ses paroles uniques qui mélangent divers dialectes.

Diomande Elliott a adopté le nom de scène LaChaleur pour pénétrer l’industrie de la musique en tant qu’artiste indépendante. Élevé dans le Bronx, à New York, l’artiste a été fortement influencé par sa culture musicale diversifiée. Cependant, cela ne pouvait pas lui faire oublier ses racines. Ivoirien d’origine, LaChaleur a une fascination pour le français, une langue commune en Côte d’Ivoire en Afrique. Son nom de scène « LaChaleur » en français signifie « la chaleur ».

Fidèle à son nom de scène, LaChaleur a fait ses preuves en créant une musique non conventionnelle mais apaisante. C’est un maître des compositions inter-genres qui mélange un rock percutant avec des rythmes africains traditionnels. Il prend également la liberté artistique de jouer avec les paroles, en ajoutant une phrase ou deux en français. Il a un impact avant-gardiste sur la musique, la rendant électrisante et harmonieuse. Passionné de mode, LaChaleur porte un soin tout particulier à son apparence, qui complète ses performances. Ses compositions, ses paroles et ses vêtements urbains haut de gamme créent un ensemble qui provoque une montée d’adrénaline dans le public.

LaChaleur a commencé son parcours avec un groupe de duo se produisant lors de divers événements au Nigeria. Sa première réalisation en tant qu’artiste a été de se produire lors d’une cérémonie de remise de prix au Nigéria. Cela a été suivi de plusieurs représentations d’ouverture pour les meilleurs artistes comme P Square, Sarkodie et Tekno. Bien qu’il ait donné le meilleur de lui-même à chaque performance, aucune d’entre elles ne lui a valu la vedette, ne reconnaissant son talent qu’en tant que membre d’un groupe.

En plus d’être interprète, LaChaleur est aussi producteur avec une série de disques à son actif. Il a produit de la musique pour des artistes de renom comme Efya, Asap Ferg, Desiigner, 147 Cal boy, 27 Delly, Hassirv, Q Da Fool et Mac Sauce, pour n’en nommer que quelques-uns. Certains de ces disques sont déjà sortis, tandis que d’autres attendent une date de sortie. Même le talent de producteur de LaChaleur reste caché derrière les rideaux parce qu’il a contribué à la croissance de la carrière de quelqu’un plutôt que la sienne. Il n’a pas d’amertume à ce sujet car il pense qu’il s’agit de graines semées pour être récoltées à l’avenir.

Au fil des ans, LaChaleur a mûri en tant qu’artiste. Il sait comment garder ses fans engagés à travers la musique. Il nourrit le rêve de se produire devant un public en direct, de l’encourager et de le faire bouger à ses rythmes. Cependant, ce n’est pas un plan à long terme pour l’artiste et le producteur de musique. Il a l’intention de rester productif avec la musique de manière constante, mais de canaliser son énergie dans différentes entreprises.

À l’avenir, LaChaleur lancera une étiquette de musique pour aider les artistes en herbe à être reconnus pour leur talent. Il ne veut pas que quiconque lutte comme il l’a fait autrefois. Avec un état d’esprit altruiste et une passion pour aider les autres, ce n’est qu’une question de temps avant que LaChaleur ne devienne un nom bien connu dans l’industrie de la musique.