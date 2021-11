Comment l’achat d’assurance après l’épidémie de Covid-19 a-t-il changé – Conseils à savoir

Les frais hospitaliers pour Covid-19 dans de nombreux cas sont plus que la propre recommandation de l’assureur en matière de tarif standardisé.

L’importance de l’assurance s’est multipliée ces derniers temps. Les dépenses d’hospitalisation s’élevant à des centaines de milliers de dollars pendant le traitement du coronavirus, de nombreuses familles ont dû soit emprunter auprès d’amis, de parents, soit puiser dans leurs économies pour couvrir le coût des factures d’hôpital. Même un décès prématuré dans une famille a laissé de nombreuses familles bloquées financièrement en l’absence d’une couverture d’assurance-vie adéquate.

Alors que l’importance de l’assurance a augmenté et que le besoin de souscrire une police d’assurance se fait plus sentir que par le passé, les gens vont-ils réellement dans la bonne direction ? Pour savoir comment le comportement d’achat et la perception envers l’assurance ont changé surtout après l’épidémie de Covid-19, FE Online a pris contact avec Kapil Mehta, co-fondateur de SecureNow Insurance Broker, qui a partagé ses idées pour nos lecteurs en prenant une décision d’achat éclairée. Extraits :

Après le déclenchement de la pandémie de Covid-19, y a-t-il eu un changement dans la façon dont les gens achètent des polices d’assurance vie et maladie ? Demandent-ils un montant de couverture plus élevé maintenant?

En raison de la pandémie, les gens demandent et achètent plus activement une assurance. C’est une évolution positive, mais il y a aussi certains domaines à surveiller.

Beaucoup de ceux qui auraient licencié une assurance auparavant sont plus conscients de leur propre fragilité. Ils se renseignent sur les assurances et sont plus disposés à acheter rapidement. Alors qu’auparavant, un grand nombre d’acheteurs potentiels demandaient plusieurs réunions et appels avant de faire un achat, ils sont désormais prêts à acheter en ligne ou uniquement sur la base de conversations téléphoniques.

Les questions que les gens posent sont également plus approfondies et basées sur leurs expériences personnelles. Les acheteurs veulent maintenant entrer dans les détails de la couverture. Par exemple, les kits EPI seraient-ils couverts ? L’assureur peut-il garantir la disponibilité des lits, quelles sont les déductions typiques ? Et d’autres questions de ce genre. Bien que la somme assurée ou la couverture achetée n’ait pas augmenté de manière significative, le nombre de demandes a augmenté.

Du côté des compagnies d’assurance, les réclamations semblent avoir augmenté depuis l’épidémie de coronavirus. Que doit faire un acheteur pour s’assurer que les réclamations ne sont pas répudiées par l’assureur ?

En règle générale, 5 % des personnes assurées tombent malades et font une demande d’assurance au cours d’une année donnée. Pendant la pandémie, cette proportion a augmenté. Ainsi, de nombreux assurés ont subi des sinistres de près et sont aujourd’hui mieux informés du processus de règlement des sinistres.

Les assureurs paient un grand nombre de sinistres mais il y a deux problèmes spécifiques au covid qui sont apparus.

Premièrement, les frais hospitaliers pour covid dans de nombreux cas sont plus que la propre recommandation de l’assureur en matière de tarif standardisé. Dans de tels cas, les assureurs paient leurs tarifs prescrits, mais les hôpitaux facturent leurs propres tarifs aux patients. Ainsi, les patients paient de leur poche sans faute de leur part. J’ai vu des cas où l’assureur a cité une notification du gouvernement sur les tarifs hospitaliers pour payer un montant inférieur. Cependant, nous avons dû souligner que les notifications gouvernementales ne s’appliquaient qu’à environ 70 % des lits d’hôpitaux et que les hôpitaux pouvaient facturer leurs propres tarifs sur les lits restants. Dans de tels cas, les réclamations étaient alors payées.

Parfois, les demandes de covid ont été rejetées au motif que l’hospitalisation n’était pas justifiée. Cependant, les patients suivent généralement les instructions d’un médecin traitant. De tels cas, lorsqu’ils sont transmis à l’ombudsman, sont payés, mais c’est un processus qui prend du temps.

Un troisième problème est que les patients n’ont pas été en mesure d’obtenir des copies originales ou papier de divers factures et documents médicaux. Pendant une brève période, les assureurs ont accepté les copies électroniques mais reviennent progressivement à la nécessité de leur envoyer des copies papier.

Ces problèmes sont de plus en plus simplifiés et certaines étapes peuvent augmenter considérablement le règlement des réclamations. Il s’agit d’opter pour le règlement des sinistres sans numéraire, d’informer l’assureur à l’avance d’un traitement, d’éviter les hospitalisations inutiles pour convertir une procédure OPD en IPD et de faire remonter la réclamation à l’ombudsman en cas de préjudice.

Les réclamations sans numéraire mettent une pression de temps sur les assureurs pour terminer l’approbation avant la décharge. Cela fonctionne à l’avantage du patient car l’alternative qui consiste à demander un remboursement peut souvent prendre du temps car vous établissez les factures et répondez aux questions de l’assureur.

Rendez-vous dans un hôpital avec un TPA ou un service d’assistance d’assureur qui fonctionne bien. Informer l’assureur de l’hospitalisation est utile car l’assureur a le temps de réagir et de vous poser des questions en amont. Soyez clair que l’assurance ne paie pas pour les procédures OPD, à moins qu’il ne s’agisse spécifiquement d’un avantage du produit répertorié. Souvent, les patients seront hospitalisés pour des procédures qui ne nécessitent pas de tels soins. Ces revendications sont peu susceptibles d’être adoptées. Les demandes où vous êtes hospitalisé pour observation seulement font l’objet d’un examen minutieux.

Enfin, si vous êtes sûr de votre réclamation, allez jusqu’au bout en vous rendant à la cellule des griefs ou portez votre dossier devant le médiateur en cas de rejet. L’ombudsman est convivial pour les assurés et les réclamations payables sont payées.

