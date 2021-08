Comment l’acteur aveugle de “See” Adam Morse est devenu une star de l’action .

L’acteur aveugle Adam Morse a fait ses propres cascades sur la série Apple TV+ chargée d’action “See” sans utiliser de canne ou de chien-guide.

“J’ai passé quelques jours à m’entraîner avec des chorégraphes de combat”, a déclaré Morse, 31 ans, au Post depuis son domicile londonien.

« Ils étaient sensibles à moi et m’ont dit : ‘On nous a parlé de votre état ; nous pouvons faire les choses très lentement et nous pouvons aussi laisser votre double le faire. Et j’ai dit : ‘Non, je veux le faire.’ Nous avons donc franchi les étapes et à la fin de la journée, l’un des chorégraphes est venu vers moi et m’a dit : « Je ne veux pas être impoli, mais je ne comprends pas, tu vois ou pas ? Parce que je combats à l’épée aussi bien que n’importe qui d’autre dans la pièce avec une vue 20/20. Donc, il était un peu incrédule. C’est ce sur quoi je m’épanouis : dépasser les attentes.

Adam Morse

Morse rejoint la saison 2 de “See”, diffusée le 27 août et se déroule dans un avenir dystopique mais primitif où la plupart de l’humanité a perdu la vue à cause d’un virus. Il suit le guerrier Baba Voss (Jason Momoa), qui essaie de protéger ses enfants jumeaux des chasseurs de sorcières et de l’impitoyable reine Kane (Sylvia Hoeks), car les jumeaux ont la capacité de voir, ce qui est considéré comme une hérésie dans ce monde. Morse incarne Frye, un chasseur de sorcières travaillant avec la reine.

Adam Morse dans le rôle de Frye dans la saison 2 de “See”. Avec l’aimable autorisation d’Apple

Morse, qui est également réalisateur, scénariste et producteur, a perdu la vue en 2009 en raison d’une maladie mitochondriale rare. Il travaillait déjà à Hollywood à l’époque, et il n’était pas clair s’il serait capable de continuer.

Sylvia Hoeks dans le rôle de la reine Kane dans “See”.

“J’ai définitivement eu une période très sombre et pessimiste où, pendant un instant, j’ai abandonné tout ce dont je rêvais de faire, c’est-à-dire jouer à l’écran et faire mes propres films”, a-t-il déclaré. « Donc, il m’a fallu un certain temps pour me réadapter. C’était vraiment le début de mon voyage spirituel – perdre la vue et accepter que ce n’était pas une malédiction et que c’était mon choix sur la façon dont cela déterminerait mon avenir.

“Je me reprogramme activement chaque jour mentalement pour être positif et fort et réfléchir à la façon dont ma condition peut m’élever en tant qu’artiste, afin que je puisse trouver la bénédiction dans cette situation et apprécier que j’ai été mis sur une nouvelle voie . “

Jason Momoa dans le rôle de Baba Voss dans “See”.

Morse, qui monte également à cheval dans “See” en plus du combat à l’épée, apprend ses lignes en utilisant un logiciel de lecture d’écran. Il attribue sa capacité à acquérir des compétences physiques à son niveau de confiance.

“C’est tellement essentiel dans n’importe quelle tâche”, a-t-il déclaré. «J’avais vraiment confiance en moi comme je l’ai toujours fait – à l’exception de cette période sombre où j’ai été diagnostiqué pour la première fois. Et bien sûr, faire confiance à mon instinct. J’ai un processus assez similaire à celui de tout autre acteur voyant en termes d’apprentissage de mon blocage et de mémorisation du mouvement et des marques que je dois frapper tout au long de la scène. Là où mon processus peut être légèrement différent en tant qu’interprète aveugle, c’est que je dois parfois tâter mes marques pour les mémoriser – plutôt que quelqu’un qui les montre en disant : « Là-bas ». Mais, je n’ai besoin qu’on me le dise une fois.

Depuis qu’il a perdu la vue, sa mémoire s’est améliorée, ce qui l’aide également à agir.

“La mémoire est un muscle, et plus vous la fléchissez et l’utilisez, l’entraînez, meilleur sera votre rappel”, a-t-il déclaré. « Chaque jour est un exercice de mémoire. Je ne peux pas simplement voir « Où ai-je posé mon verre ? » ou si je vais quelque part, je ne peux pas simplement regarder sur Google Maps pour les directions. Mon esprit cartographie les choses, et aussi [I make] notes vocales et notes mentales. Cela aide vraiment mon rappel. Si on me dit quelque chose une fois, je m’en souviendrai. Et cela m’a aidé dans de nombreux aspects de ma vie, à la fois personnellement et professionnellement.

Adam Morse.

Son rôle dans “See” est la première fois qu’il joue un personnage aveugle à l’écran, et ce sera peut-être son dernier, a déclaré Morse.

« Pour être honnête, je ne cherche vraiment pas des personnages aveugles. En fait, au contraire, mon ambition en tant qu’acteur est de prendre des rôles que les gens ne s’attendraient pas à ce que je joue et de surprendre tout le monde par la façon dont je peux suspendre la croyance d’un public, que ce soit moi au volant d’une voiture conduisant une voiture noueuse scènes de poursuite, ou courir autour d’un champ de bataille.

« La perspective de jouer des gens si éloignés de moi est la raison pour laquelle je voulais devenir acteur. Et c’est donc mon objectif : devenir le premier héros d’action aveugle.