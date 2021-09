Comment l’acteur Leonard Nimoy est-il mort ?

in

L’acteur légendaire Leonard Nimoy était et sera toujours connu des fans de Star Trek sous le nom de M. Spock. Selon la BBC, il a joué le personnage pendant près de cinquante ans. La première fois qu’il est apparu en tant que personnage, c’était pour le pilote de Star Trek: The Original Series en 1965. Lorsque la série a été reprise en 1966, Nimoy a joué le personnage pendant trois ans. Il est apparu pour la dernière fois en tant que Spock en 2013 lorsqu’il a repris son rôle dans le film Star Trek : Into Darkness. Ce film était son dernier et il n’est sorti que deux ans avant sa mort.

Bien qu’il soit surtout connu pour avoir joué Spock, Nimoy avait de nombreuses passions en dehors de Star Trek et du jeu d’acteur. Il était un photographe de talent, poète occasionnel et musicien. Nimoy était également un réalisateur accompli – il a réalisé certains des films Star Trek.

Sa mort en 2015 a été profondément ressentie dans le monde entier, mais surtout par les fans de la franchise qu’il a contribué à transformer en phénomène.

Comment Léonard Nimoy est-il mort ?

Le 27 février 2015, Nimoy est décédé d’une maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) avancée.

Nimoy a reçu un diagnostic de MPOC en 2013. Selon les Centers for Disease Control and Prevention, la MPOC est un terme général utilisé pour décrire diverses maladies liées aux difficultés respiratoires, telles que la bronchite chronique et l’emphysème. Les maladies sont souvent causées par le tabagisme.

Nimoy, qui a partagé son histoire avec le CDC, a fumé pendant plus de 30 ans avant d’arrêter. Même après avoir arrêté de fumer, il a eu des problèmes respiratoires fréquents qui ont persisté jusqu’à ce que leur gravité conduise au diagnostic de MPOC.

Nimoy n’a annoncé son diagnostic que près d’un an plus tard. Il a informé les fans avec un tweet et les a exhortés à arrêter de fumer.

J’ai arrêté de fumer il y a 30 ans. Pas assez tôt. J’ai la MPOC. Grand-père dit, quitte maintenant !! LLAP – Léonard Nimoy (@TheRealNimoy) 30 janvier 2014

Il a tenu les fans au courant de la façon dont la maladie l’affectait via son compte Twitter au cours de ses derniers mois.

Je vais bien. Je ne peux tout simplement pas marcher sur des distances. J’aime ma vie, ma famille, mes amis et mes disciples. LLAP – Léonard Nimoy (@TheRealNimoy) 6 février 2014

Au fur et à mesure que la maladie progressait, Nimoy a eu plus de difficulté à respirer et son corps est devenu incapable de lutter contre l’infection. Il a subi plusieurs hospitalisations pour des problèmes liés à sa MPOC avant son décès.

Après près de deux ans de lutte contre la maladie, Nimoy a fini par décéder.

Il a utilisé son expérience pour envoyer un message très positif

Après avoir partagé publiquement son diagnostic, Nimoy a fréquemment parlé de l’importance d’arrêter de fumer. Il a utilisé son expérience pour sensibiliser à la MPOC et encourager les gens à arrêter de fumer.

Nimoy a souvent tweeté sur l’importance d’arrêter de fumer le plus tôt possible et a partagé des conseils pour ceux qui essaient d’arrêter.

J’ai essayé de “fumer un peu”. Échoué. J’ai finalement appris que je ne peux pas fumer du tout. Arrêter n’est pas facile. Je suis passé par un programme. Maintenant libre. LLAP – Léonard Nimoy (@TheRealNimoy) 12 février 2014

Il a également rejoint la campagne « Real Smoking Tips » du CDC. Dans le cadre de cette campagne, Nimoy a expliqué pour la première fois à quel point il avait été difficile pour lui d’arrêter de fumer et à quel point le tabagisme avait affecté sa vie même des années après avoir cessé de fumer. Il est apparu dans deux vidéos de la campagne.

Dans l’un des derniers tweets de Nimoy, écrit juste un mois avant sa mort, il a rappelé aux fans à quel point le tabagisme peut être dévastateur.

Ne fumez pas. Yo hic. J’aurais aimé n’en avoir jamais eu. LLAP – Léonard Nimoy (@TheRealNimoy) 11 janvier 2015

Bien que le monde ait perdu un grand homme il y a plus de six ans, son héritage vivra pour toujours.

