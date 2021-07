Comment l’action MSFT pourrait atteindre 400 $ avec une capitalisation boursière de 3 000 milliards de dollars

in

Microsoft (NASDAQ :MSFT) pourrait atteindre 400 $ par action et avoir une capitalisation boursière de 3 000 milliards de dollars. Cette prévision pour l’action MSFT d’augmenter de plus de 41% est basée sur son énorme flux de trésorerie disponible (FCF) et ses marges FCF élevées. Les investisseurs en auront une meilleure idée lorsque Microsoft publiera le 27 juillet ses résultats du quatrième trimestre fiscal se terminant le 30 juin.

Source : Mr.Mikla / Shutterstock.com

Gardez à l’esprit que Microsoft a augmenté de 26% depuis le début de l’année au 15 juillet, alors qu’il était de 281,06 $ par action. De plus, depuis fin mars, il est en hausse de 19%. Cela est probablement dû à l’énorme génération de FCF que la société a réalisée au cours de son troisième trimestre fiscal se terminant en mars.

Dans mon dernier article sur Microsoft le 27 mai, j’ai soutenu que l’action MSFT valait 52% de plus à 383 $ par action. C’était à ce moment-là que l’action était à 251,07 $. J’ai utilisé une méthode FCF au taux d’exécution pour évaluer Microsoft. Depuis lors, il a augmenté de 11,9% à 281,06 $. J’utilise une méthode légèrement différente pour évaluer l’action maintenant, en lui donnant un prix cible de 400 $, en hausse de 41,5%.

Estimer le futur FCF de Microsoft

Au cours de son troisième trimestre fiscal, les revenus ont bondi de 19 % en glissement annuel et le bénéfice d’exploitation a augmenté de 31 % pour atteindre 17 milliards de dollars. Son bénéfice par action (BPA) non conforme aux PCGR (principes comptables généralement reconnus) a augmenté de 39 % pour atteindre 1,95 $.

En outre, le FCF de Microsoft a augmenté de 24% au cours de la dernière année pour atteindre 17,09 milliards de dollars. Cela représente un énorme 41% de ses 41,7 milliards de dollars de revenus trimestriels pour le trimestre de mars. Nous pouvons utiliser ce chiffre de marge de 41,4% pour estimer son futur FCF.

La plupart des entreprises ont de la chance si elles peuvent obtenir une marge de 20% FCF. Environ 41 % de chaque dollar de vente de Microsoft se termine en pur profit en espèces. C’est après que toutes les dépenses en capital, les variations du fonds de roulement, les frais de vente et d’administration, les impôts et les paiements en espèces ont été retirés. Cela signifie que 41% de ces dollars de vente sont «gratuits» pour les rachats d’actions, les paiements de dettes, les dividendes, les acquisitions ou simplement pour être stockés dans son bilan.

Nous pouvons l’utiliser pour estimer le FCF de Microsoft à l’avenir. Par exemple, les analystes sélectionnés par Seeking Alpha prévoient que les ventes pour l’année jusqu’en juin 2022 atteindront 185,71 milliards de dollars. En utilisant sa marge de 41% FCF, nous pouvons estimer que le FCF atteindra 76,1 milliards de dollars d’ici juin 2022.

Comme le montre le tableau de droite, cela implique que d’ici juin 2022, le FCF représentera 41 % de ses 185,7 milliards de dollars de ventes estimées. Cela représente également une croissance de 11% par rapport à 2021 et de 68% par rapport au chiffre de 2020 FCF.

Utiliser FCF Rendement à la Valeur Microsoft

Étant donné que cette marge FCF est si élevée, le marché valorise fortement l’action MSFT. Si nous divisons son FCF annuel sur 12 mois glissants (TTM) par la capitalisation boursière, nous pouvons en déduire son rendement FCF.

Par exemple, en utilisant au cours des derniers mois (TTM) jusqu’au 31 mars, Microsoft a généré 53,08 milliards de dollars en FCF. Cela peut être vu sur la page que Seeking Alpha fournit pour un flux de trésorerie d’exploitation TTM (CFFO) de 72,703 milliards de dollars. Ensuite, nous soustrayons 18,914 milliards de dollars de dépenses d’investissement, le TTM FCF était de 53,08 milliards de dollars.

Donc, si nous divisons ces 53,08 milliards de dollars par la capitalisation boursière de Microsoft de 2,12 billions de dollars, le rendement FCF est de 2,54%.

Ainsi, si nous appliquons le rendement de 2,54% FCF aux prévisions 2022 de 76,1 milliards de dollars pour juin 2022, la capitalisation boursière cible attendue est de 2 996 milliards de dollars (76,1 milliards de dollars / 2 996 milliards de dollars). C’est très proche de 3 000 milliards de dollars. C’est 41,3% par rapport à la capitalisation boursière actuelle de 2,12 billions de dollars. Cela implique également que l’action MSFT vaut 397,10 $, ce qui est proche de 400 $ (moins de 1% de plus).

Où cela laisse MSFT Stock

Lorsque Microsoft publiera ses résultats du deuxième trimestre et le tableau des flux de trésorerie associé, nous pourrons réviser ce calcul. Sur la base de la hauteur de sa marge FCF, nous pourrions être en mesure d’augmenter l’objectif à plus de 3 000 milliards de dollars.

Gardez à l’esprit que nous utilisons son rendement FCF historique à partir du TTM se terminant le 31 mars. Une fois que nous recevons les nouveaux résultats trimestriels, nous pouvons réinitialiser le nombre de rendement FCF. Gardez à l’esprit que plus le chiffre du dollar FCF est élevé, plus la mesure du rendement FCF sera élevée. Cela signifie que le prix cible de l’action MSFT sera inférieur.

Néanmoins, l’action MSFT devrait atteindre 3 000 milliards de dollars en valeur marchande l’année prochaine si son FCF continue de progresser. Recherchez MSFT pour atteindre 400 $ ou 41,5% au-dessus du prix d’aujourd’hui.

