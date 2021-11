Comment l’adaptation de Passing par Netflix reflète l’époque du roman – et la nôtre

À mi-chemin du roman de 1929 de Nella Larsen, Passing, la protagoniste du livre, Irene Redfield, se sent mal à l’aise. Elle vient d’avoir une dispute tendue avec son mari. Maintenant, en le regardant tripoter son chapeau, Irène s’inquiète : « Ne devait-elle jamais s’en libérer, cette peur qui s’accroupissait, toujours, au fond d’elle, arrachant à la vie le sentiment de sécurité, le sentiment de permanence, qu’elle avait si admirablement arrangé pour eux tous, et qu’elle désirait si ardemment rester telle qu’elle était ?

Le livre de Larsen est imprégné de ce sentiment de malaise, du sentiment qu’un seul faux pas pourrait détruire une vie entièrement, que les structures sur lesquelles reposent nos familles, nos routines et même nos identités sont précaires. Et le nouveau film Netflix basé sur le livre de Larsen, adapté pour l’écran par Rebecca Hall et mettant en vedette Tessa Thompson et Ruth Negga, apporte la prose de Larsen – le malaise et tout – à une vie visuelle vibrante.

L’histoire passe de manière transparente à l’écran en partie parce que le « passage » du titre fait principalement référence (mais pas exclusivement) à la capacité de ses personnages principaux, dans une société ségréguée, à « passer » comme blanc. L’histoire est centrée sur Irene (Thompson) et une amie d’enfance, Clare Kendry (Negga), avec qui Irene renoue de façon inattendue un jour dans un hôtel réservé aux Blancs. Les deux femmes sont noires, ayant des parents ou des grands-parents noirs, mais les deux ont également la peau suffisamment claire pour que les Blancs de classe sociale similaire puissent supposer le contraire.

Irene passe normalement son temps dans la société noire à Harlem et a épousé un médecin noir à succès nommé Brian (André Holland), avec qui elle a deux enfants. Sa visite à l’hôtel est simplement une échappatoire à la chaleur extérieure, rendue possible par ce qu’elle sait : elle peut dissimuler son identité pour des raisons de commodité.

André Holland et Tessa Thompson dans Passing. Avec l’aimable autorisation de Netflix

Clare, quant à elle, est mariée à un homme blanc (Alexander Skarsgård), qui non seulement ne connaît pas l’ascendance de sa femme, mais est activement raciste et virulentement hostile envers les Noirs. Le couple a une fille. Et Clare a passé sa vie d’adulte à vivre heureusement la vie qu’elle a choisie, bien que sa rencontre avec Irene éveille en elle une sorte de curiosité pour la culture qu’elle a si volontairement laissée derrière elle.

Passing a été publié juste après la Première Guerre mondiale, à une époque où la culture américaine changeait rapidement et où les définitions de la race, de la sexualité et des catégories de genre étaient en pleine mutation. Aux États-Unis, il y avait beaucoup d’anxiété au sujet des personnes franchissant «la ligne de couleur». Les Blancs qui se croyaient sophistiqués pouvaient aller à Harlem pour rencontrer ce qu’ils considéraient comme la culture noire. (En fait, ce qu’ils rencontraient de plus en plus, c’était la culture noire fabriquée pour leurs attentes – en substance, une expérience touristique.)

Le roman ne parle pas seulement de race et de colorisme, même s’il s’agit certainement de cela. Il s’agit également de la myriade de «passes» dans lesquelles ses personnages s’engagent – ​​vivre dans une classe sociale ou même se conformer à des stéréotypes de genre dans lesquels ils ne se sentent pas tout à fait à l’aise. C’est pourquoi, près d’un siècle après sa première publication, le livre est souvent considéré comme un roman révolutionnaire d’intersectionnalité : Clare et Irene sont tout autant redevables à leur rôle de femmes riches qu’à leur identité raciale, et ces facteurs sont inextricablement lié.

Larsen connaissait intimement le monde dans lequel Clare et Irene naviguaient. Elle est née d’une mère immigrée danoise blanche, avec un père qui était très probablement afro-caribéen, bien qu’il ait disparu de sa vie quand elle était jeune. Sa mère a épousé un homme blanc et ensemble, ils ont eu un fils, mais la vie de famille était souvent chargée. Lorsque Larsen était encore enfant, sa famille a dû déménager lorsqu’elle a été victime de discrimination – à cause d’elle.

Après avoir fréquenté l’Université Fisk, une HCBU, Larsen a épousé Elmer Imes, l’un des deux premiers Noirs américains à détenir un doctorat en physique, et a déménagé à Harlem. Ils se sont liés d’amitié avec des personnalités comme WEB Du Bois et faisaient partie de la Renaissance de Harlem. Tout en travaillant comme bibliothécaire et infirmière, Larsen a publié des histoires et, en 1928, son premier roman, Quicksand, qui se concentre également sur une femme métisse naviguant dans un monde rempli de pièges pour elle.

Ruth Negga et Tessa Thompson dans Passing. Avec l’aimable autorisation de Netflix

Son deuxième roman, Passing, a solidifié la place de Larsen comme l’un des romanciers les plus influents de la Renaissance de Harlem, bien que l’évaluation critique du livre ait décliné puis s’est accrue au fil du temps. Quelques années après la publication de Passing, Larsen est devenue la première femme noire à recevoir une bourse Guggenheim. Mais peu de temps après, son mariage s’est effondré et bien qu’elle ait continué à écrire, aucun de ses travaux ultérieurs n’a été publié. En 1942, son ex-mari est décédé, la pension alimentaire a donc cessé et Larsen est retournée aux soins infirmiers pour subvenir à ses besoins. Elle est décédée en 1964, à l’âge de 72 ans.

Compte tenu de ce qui est arrivé à Larsen, il n’est pas difficile de lire le malaise d’Irene avec sa propre vie comme une prémonition, ou peut-être une description de ce que Larsen ressentait déjà. Mais c’est aussi un sentiment plus large, que Rebecca Hall, en écrivant et en réalisant le nouveau film, comprend.

Le grand-père de Hall était noir et, comme elle l’a dit dans des interviews, a passé toute sa vie à se faire passer pour blanc. Alors Passing lui a parlé comme un roman, et elle a passé de nombreuses années à essayer de faire une adaptation cinématographique. « Ce n’est vraiment qu’à travers ce voyage de réalisation de ce film et de passer autant de temps avec ce livre que j’ai vraiment découvert cela et l’ai compris », a-t-elle récemment déclaré à un intervieweur. « J’ai découvert l’histoire de sa famille maintenant, des choses qui ont été obscurcies et effacées. J’ai réussi à le remettre dans la vie de ma famille. Le film, dit-elle, a également aidé sa mère à accepter l’identité de sa propre famille.

Pourtant, Hall reconnaît que même si Passing concerne la race, il s’étend au-delà d’une catégorie d’identité – « l’intersectionnalité et tous ces différents aspects des femmes sous le patriarcat, la fluidité autour des choix et des limites sexuels, l’homosexualité et l’hétérosexualité entrent tous en jeu », a-t-elle déclaré. « Mais [Larsen] ne savait pas qu’elle écrivait une sorte de tome intersectionnel.

Surtout, Larsen s’est concentré sur l’effet psychologique que le jeu de rôles a sur ceux qui les occupent. Et cet effet est accentué par la structure de Passing. C’est un court roman (l’exemplaire que j’ai lu faisait 114 pages), divisé en trois sections intitulées « Rencontre », « Re-Encounter » et « Finale ». Comme dans une bonne pièce, chacun des «actes» de Passing est construit autour de la dynamique de pouvoir subtile et tacite entre ses personnages principaux et les gens qui les entourent, tous essayant de parler, d’agir, de s’habiller et de ressembler à ce qu’ils pensent que la situation exige. Et si nous avons accès à la vie intérieure d’Irène, les autres personnages restent opaques. Il faut réfléchir, deviner et se mettre à leur place pour comprendre ce qui se passe.

Ruth Negga en passant. Avec l’aimable autorisation de Netflix

Hall accentue cette théâtralité en tournant Passing en noir et blanc, qui sert aussi à souligner la nature construite des identités en jeu. Après tout, la « noirceur » et la « blancheur », ainsi que les rôles traditionnels associés au genre, à la sexualité et à la classe sociale, sont des constructions qui ont une longue histoire derrière elles. Les gens qui vivent au milieu d’eux se retrouvent coincés par ces constructions – certains plus que d’autres. Dans la première scène de Passing, l’image est tellement éclairée que les tons de peau de Negga et Thompson semblent changer et changer, une métaphore visuelle du thème que le film est sur le point d’explorer.

Le résultat est cool, élégant et dévastateur, un film aussi étroitement tissé et plaintif que le roman source lui-même. C’est un artefact de son époque, à la fois en 1929 et en 2021, lorsque les questions autour de l’identité se sont transformées et déplacées mais sont toujours d’actualité. Et ils nous laissent toujours, individuellement et en tant que société, mal à l’aise quant à notre position les uns par rapport aux autres. Passing capture ce sentiment et met le public d’aujourd’hui au défi de s’attarder sur l’inconfort et de se demander ce que cela pourrait signifier de vivre d’une manière différente.

Passing est maintenant diffusé sur Netflix.