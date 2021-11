Comment Lady Gaga a déclenché une bombe atomique d’énergie

Si Lady Gaga a une abondance de n’importe quoi, c’est des idées. Suivant La célébrité et Born This Way, elle a cherché à créer une collection plus libre, plus légère et plus optimiste avec son troisième album, ARTPOP. Mais ce que cet album a évité en termes d’idéologies anthémiques, il l’avait certainement en termes d’ambition caractéristique de Gaga.

Pour certains, ARTPOP a peut-être d’abord semblé être un album de fête qu’il fallait un doctorat pour comprendre. L’art de couverture conflictuel de Jeff Koons, décrivant l’auteur-compositeur-interprète comme une Vénus de l’ère spatiale donnant naissance à l’une des balles Gazing de Koons, était une déclaration visuelle aussi audacieuse qu’elle l’avait jamais fait, la plaçant à distance du plus doux, plus le ton accessible de l’étoile montante la plus rapide au monde à l’époque, Taylor Swift. C’était comme si Gaga prenait délibérément du recul par rapport à cette course folle. C’était une fête à laquelle tu n’avais accès qu’à ses conditions.

« Mon artpop pourrait signifier quoi que ce soit »

Musicalement, l’énergie sonore des bangers EDM pétillants et synthétisés d’ARTPOP est restée convaincante. Le premier single « Applause », sorti en août 2013, a escaladé les anciens sommets de Gaga, son charme Europop hi-NRG lui assurant le Top 5 des classements à travers le monde. Hommage au soutien de ses fans dévoués, le bataillon d’auteurs-compositeurs d’« Applause » a suggéré une vaste recherche d’ingrédients gagnants, bien que RedOne soit notamment absent, qui avait dirigé tant des premiers succès dont cette chanson s’est inspirée. Il pouvait cependant être trouvé sur « Gypsy » – l’un des meilleurs morceaux d’ARTPOP, et un retour anthémique des années 80.

La décision d’enregistrer « Do What U Want » avec R. Kelly était controversée même en 2013, mais le premier soutien de la radio et des fans pour la coupe l’a vu passer au deuxième rang. C’était le bon choix, car la mélodie R&B/pop de la chanson est peut-être le moment le plus accrocheur d’ARTPOP. Au moment de la sortie de l’album, le 6 novembre 2013, une version remixée de « Do What U Want », avec de nouvelles voix invitées de Christina Aguilera, a permis à l’album de se hisser au sommet des charts Billboard et UK.

Pour chaque moment accessible, cependant, Lady Gaga semblait déterminée à repousser avec quelque chose de plus exigeant. La chanson-titre d’ARTPOP est une électro-valse au cours de laquelle Gaga affirme que « Mon artpop pourrait signifier n’importe quoi », trouvant peu d’arguments de la part des fans perplexes sur son dernier mouvement. « Swine » est une déclaration pop-rock anarchique qui parlait le langage du dancefloor tout en immergeant l’auditeur dans quelque chose de bien plus sombre.

Une bombe atomique d’énergie

Ailleurs, « Donatella » est une satire astucieuse baignant dans les synthés effervescents de la marque du producteur Zedd. C’est l’un des trois morceaux auxquels il contribue et qui méritait une plus grande exposition. De même, la décision d’ignorer le disco-shuffle de « Fashion » pour une sortie unique semble extraordinaire avec le recul. Avec l’aide de David Guetta et William, la chanson singe l’exubérance d’autres hymnes célèbres à jeter vos inhibitions en l’air. C’était peut-être trop évident à l’époque, mais c’est aussi tellement différent d’un morceau comme « Jewels N’ Drugs » (avec TI) qu’il est difficile d’imaginer qu’ils viennent du même projet.

ARTPOP reste le disque le plus complexe de Lady Gaga, son explosion caractéristique d’énergie créative semblant rechercher une concentration plus précise. La chasse à l’audience de Gaga avait été définitivement assurée ; beaucoup de ses messages avaient été entendus… et maintenant quoi ? La réponse a semblé – à temps – être de dépouiller les choses (son prochain disque, Jeanne, était très différent) et d’explorer de nouvelles plateformes (la star tourne à la télévision et à Hollywood a suscité un regain d’acclamation). Mais sur ARTPOP, une bombe atomique d’énergie produisait des éclats d’un éclat aveuglant qui emportaient parfois avec eux une réplique chaotique. Imprégnez-vous de la chaleur, mais préparez-vous également à vous enfouir.

