Comment L’Agneau de Dieu a aidé à sauver la vie d’un homme grâce à une greffe de moelle osseuse

UNE AGNEAU DE DIEU fan qui s’est inscrit au Soyez le match campagne d’enregistrement de la moelle osseuse après avoir écouté le groupe « Le duc » EP est devenu un match avec un patient leucémique de 65 ans.

Sorti en décembre 2016, « Le duc »La chanson-titre de s’inspire de la détresse d’un AGNEAU DE DIEU fan nommé Wayne Ford, qui a reçu un diagnostic de leucémie en 2010 et est décédé cinq ans plus tard à l’âge de 33 ans. Dans le cadre de la sortie de l’EP, AGNEAU DE DIEU fait équipe avec l’association Soyez le match, le registre national des donneurs de moelle osseuse que les médecins recherchent chaque jour à la recherche de correspondances pour leurs patients, afin de sensibiliser au besoin de donneurs de moelle osseuse.

Plus tôt aujourd’hui, Blythe pris à son Instagram partager l’histoire de Todd Seaman, une AGNEAU DE DIEU fan de l’Arkansas qui s’est inscrit à la campagne il y a cinq ans après avoir écouté « Le duc ». Il a écrit : « En 2016, @lambofgod a sorti une chanson ‘Le duc’ J’ai écrit en l’honneur de Wayne Ford, un fan décédé d’une leucémie. Avec la sortie, nous avons lancé une campagne de sensibilisation pour @bethematch, un registre gratuit de moelle osseuse qui met en relation des donneurs et des patients atteints d’un cancer du sang. il y a 5 ans, un AGNEAU DE DIEU ventilateur du grand état de l’Arkansas nommé Todd Seaman (@tseams) enregistré avec @bethematch après avoir entendu ‘Le duc’. Il y a 9 mois, il a reçu un e-mail disant qu’il s’était jumelé avec un patient de 65 ans atteint de leucémie ici en Virginie.

« il y a 2 jours, Todd & son père Scott j’ai pris l’avion pour Washington et je suis allé les rencontrer. Nous sommes allés dans la ville et je leur ai montré les curiosités – nous avons marché 11 miles, du Capitole au Lincoln Memorial à la Maison Blanche, puis nous avons eu un bon dîner. Il y avait un sentiment de vacances formidable et paisible dans l’air. Hier matin, nous nous sommes levés à 6 heures du matin et je les ai conduits à une clinique. Todd portait son meilleur Grand Lebowski chaussettes, j’ai été branché à une machine pendant 4 heures et j’ai fait don d’un sac de cellules souches saines et d’un sac de plasma.

« Au moment où vous lisez ceci, le patient atteint de leucémie reçoit Todddon de. À JUSTE DEUXIÈME, cet homme reçoit le meilleur cadeau de Noël de tous les temps – une 2e chance de vivre.

« Dire que je suis honoré d’avoir été une petite partie de cela est un euphémisme massif. Hier Todd a dit ‘Mec- AGNEAU DE DIEU sauvé la vie de quelqu’un aujourd’hui’- J’ai dit ‘Non, VOUS avez sauvé la vie de quelqu’un aujourd’hui. AGNEAU DE DIEU je t’ai juste un peu aidé.

« Merci Todd, pour nous faire savoir que ce que nous faisons compte. Ce furent deux des plus beaux jours de ma vie.

« Il y a beaucoup de tristesse dans le monde en ce moment. Beaucoup de gens se sentent impuissants à améliorer les choses. Mais vous ne l’êtes pas – VOUS AVEZ L’AGENCE et la capacité d’aider les gens. Une façon de le faire est de s’inscrire sur @bethematch – c’est indolore et c’est gratuit. Vous pouvez le faire DÈS MAINTENANT, vous pourriez même sauver la vie de quelqu’un. J’ai vu cela se produire hier de mes propres yeux. »



Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par D. Randall Blythe (@drandallblythe) Mots clés: agneau de Dieu Publié dans:

Des nouvelles COMMENTAIRES Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).